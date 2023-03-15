金价又涨了 现在是投资黄金的黄金时间吗？

来源：钱江晚报

金价又涨了。

昨天(3月14日)，国内金价达到427元人民币/克，国际金价则突破1900大关，来到1907.3美元/盎司。

分析人士把金价的这轮上涨归结为避险情绪升温。周一(3月13日)国际金价涨超2%，创下6周新高。当地时间3月13日，纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的4月黄金期价比前一交易日上涨49.3美元，收于每盎司1916.5美元，涨幅为2.64%，自2月3日以来再次突破1900美元/盎司。

A股方面，黄金概念股本周已连续两天异动，多只黄金ETF连续两天上涨。3月14日，中润资源涨停、盛达资源、曼卡龙等黄金概念股都大涨，次新股四川黄金更是八连板。

业内人士普遍认为，硅谷银行事件引发市场短期避险情绪的上升，导致国际金价连续走高，展望后市，国际金价或有望继续缓慢上行。

国际金价站稳1900上方

实际上，从去年的11月初开始，国际金价就开启反弹之路。

当时，黄金价格最低曾跌至1600的关口，但在创造了这一轮的调整新低之后，黄金价格就展开了连续三个月的强势上涨，在2023年1月13日，国际金价突破1900美元每盎司，这是在去年的4月25日跌破1900关口之后，第一次重新回到1900以上。

在1月份惯性冲高后，2月初国际金价涨至1959.7美元/盎司。不过，调整也随即来临，金价在2月末回落至1804.5美元/盎司，月内下跌超150美元。

3月份，经过短暂震荡之后，国际金价涨势又起。3月14日，国际金价尽管小幅回落，但仍交投于1900美元/盎司重要关口上方。

美国硅谷银行破产事件继续发酵，隔夜欧洲股市全线暴跌，意大利、奥地利市场重挫逾4%，德国、西班牙等市场大跌超3%，法国、英国等市场普跌2%以上。市场避险情绪由此升温，国际金价飙升，黄金投资者迎来丰厚的收获。

业内人士看高黄金价格

连续上涨之后，金价后面行情会怎样？

“我觉得金价还是有可能缓慢的上行的。” 工行浙江省分行国际部一位高级经理接受记者采访时表示，主要有两方面原因支撑金价上行：

一是美国硅谷银行的破产，导致美联储有可能会提前结束它的升息周期，下半年美元指数很有可能是持续下行的一个状态，这样就会带动黄金价格持续反弹。

二是近期美国多家银行传出破产消息，在银行信用出现问题、没法实现兑付的背景下，黄金的避险属性也得到了凸显。所以从这两个方面分析，整个黄金应该前后市还是会看好的。

国内多家机构同样分析看好黄金板块。

西南证券认为，美国硅谷银行破产带动避险情绪上升，2月失业率超预期上行，降低市场对美联储后续加息幅度的预期，长端美债收益率、美元指数同步下行，带动黄金价格反弹，长期维持看好黄金板块，金价中枢仍有上行空间；美联储加息进入尾声，货币周期的切换背景下，长端美债实际收益率和美元大周期仍向下；能源转型、逆全球化思潮抬头及服务业通胀粘性下，长期通胀中枢难以快速回落；全球央行增持黄金，战略配置地位提升。

华泰证券研报表示，硅谷银行事件或成金价重拾涨势的催化剂。重申黄金已进入增配窗口，黄金股一般跟随金价上涨，且涨幅好于黄金本身；2023年金价有望迎来上涨，看好黄金板块的投资机会。

此外，早在2月份，中金公司研报就指出，黄金有望在2023年创出较高涨幅。随着美国通胀逐步回落，将驱动美联储放缓加息节奏，甚至开启降息周期，实际利率有望持续回落；再叠加当前逆全球化背景下，全球货币体系面临深刻变革，黄金储备的购买需求正在系统性上升，金价已进入右侧上行通道，并有望突破2075美元/盎司的历史高位，甚至达到2300~2500美元/盎司的水平。

那么，现在是个人投资者投资黄金的时机吗？杭州一家国有大行的资深投资顾问认为，“如果说长线来看，黄金是向上走势，但它依然无法避免短期的调整和震荡，如果个人真要投资，还是建议定投。”