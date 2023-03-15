花十多万稳进“大厂”工作？或将血本无归

来源：钱江晚报

和往年相比，今年中国高校毕业生的就业形势依然严峻。

初出校园，求职大厂，哪怕身揣国内外“双一流”、QS Top100(某国际机构发布的世界大学前一百排名)证书的名校毕业生，很多年轻人也难免心里没底。

这时，有一些中介公司愿意从中“张罗安排”，通过“打点”大厂内部员工的方式，甚至帮助求职者免去简历筛选和笔试阶段，再辅以简历背景润色、面试话术辅导，最终让人成功通过主管面试，拿下offer。

这样的服务，你心动吗？

可是，潮新闻·钱江晚报记者暗访下，发现暗礁丛生。

这种打着“全职内推”“精准就业”的中介公司，服务行业已涵盖互联网、广告传媒、快消、投行咨询等多领域。我们的调查，可能只是揭开了小小的冰山一角。

厂里有人，简历造假，中介公司“大有来头”？

根据报料信息，记者以海归毕业生的身份，联系上了南京索沃企业管理有限公司。

该公司宣传海报上，主营的“一站式保offer全职内推项目”，涵盖了21家国内知名互联网公司，包括百度、阿里、字节跳动、腾讯、新浪、小红书、爱奇艺、bilibili等等，主要业务就是为求职者提供校招的途径进入以上这些互联网公司，甚至“流程上能省的，我们都会尽力帮你省掉”。

公司的顾先生举例：“比如北京百度数据分析岗，你可以直接申请面试，这个岗位的招聘信息只有百度内部的人才知道。”他表示，这是因为公司在大厂内部有朋友。

随后，顾先生发来一份“2023年互联网方向全职内推服务协议”。这份合同上，约定服务内容一栏写着“为学员提供在美团、字节、京东、腾讯、阿里、百度、快手等互联网公司全职工作机会”。全职内推服务费用为11.8万元，先付定金30%，拿到全职offer后付全款，不进则全额退款。

“签了合同，你就是关系户。笔试考得再差也没有关系。”顾先生提到，11.8万元，贵在帮忙解决应聘流程中最关键的一道，即业务主管面试。

那成功概率有多大？顾先生肯定地回答，“公司会确保你拿到其中一家公司的offer。”

记者查询到，南京索沃企业管理有限公司成立于2017年，经营范围为企业管理、信息咨询服务等。顾先生称公司已成立六年，可信度高。

另一家名为上海仁真文化传播有限公司的机构，似乎更加“大有来头”。网名为“星星学长”的工作人员称，“我们公司的导师很厉害，和某求职类综艺节目相关，也曾是国内知名职业培训机构联合创始人。”而公司合作的基本上也都是互联网企业的在职员工，甚至可以“打招呼”到总经理级别。如果最后定向推送至头部大厂，费用为15万元至20万元不等。

这家公司提供的途径也是校招。“星星学长”称，公司会帮部分求职者在简历上“增添”一些虚构的实习背景，“即使要查，我们也可开具相关证明”。不过，他表示，“履历太差的学生我们也推不进，大厂还是有门槛的。”

据爱企查显示，上海仁真文化传播有限公司成立于2019年，注册地位于上海市奉贤区，经营范围包括文化艺术交流策划、市场营销策划、企业管理咨询等。

本质上就是赌概率，血赚的“无本生意”？

看起来有板有眼的招聘中介机构，能量真的这么大吗？这几日，记者也找到多名求职者、曾履职于招聘中介的内部人士及互联网企业的业内人士。

毕业于澳大利亚墨尔本大学的王星透露，自己曾通过“保offer机构”顺利进入到知名互联网企业。在他缴纳定金、签约后，中介很快将他拉进了辅导学习群。其间，辅导老师每周定期给他发两到三次培训项目，每周汇总一次内推岗位信息，还给安排了为期一个月的远程实习项目，而中介提供的题库、求职辅导都在笔试、面试中用上了。

但在培训期间，王星发现辅导老师十分神秘，从没见过真人。“中介告诉我辅导老师是知名互联网企业的员工，不便面对面辅导。”

一名求职辅导机构负责人小闲告诉记者，这类中介公司做的就是“无本生意”，因为很多求职者本身就符合互联网知名企业的用人标准，但由于缺少面试经验、招聘信息，便被中介“精准忽悠”。

夏丽自称为“前字节产品经理”，她向记者透露，“所有保名企offer就是坑。”所谓中介机构，本质上就是赌概率，“没有拿到offer，就退钱，保本赚；运气好，收到全部钱，血赚。”

那么给关系中介送名额，企业的招聘猫腻是否真实存在？目前，几家知名互联网公司的相关人员均称，此前并未查出过此类情况。“一经发现，公司的廉政部门会第一时间介入调查，严厉查处。”

一位不具名的互联网企业业务部门负责人分析，“花钱往大厂‘塞’人可能性并不大。一方面，公司高管薪资收入不低，不太可能为几万元的好处费铤而走险；另一方面，公司也有严格条例规定，一旦被发现，可能涉嫌非国家工作人员职务犯罪。”

“全职内推”有何风险？求职者或将血本无归

此次调查采访中，潮新闻记者注意到，多家招聘中介公司都事先要求签署合同或协议，合同多以提供咨询服务、技能培训等事项为签约内容。这样的合同有效吗？是否存在法律风险？

陕西恒达律师事务所高级合伙人、知名公益律师赵良善在分析合同后认为，承诺“保录取”已违背招聘的公平性、平等性，属于扰乱招聘秩序的行为，协议系无效、不受法律保护。

北京海润天睿(杭州)律师事务所高级合伙人王艾冰分析，很可能存在两种情况，一种情况是这类中介机构确实存在与大型企业主管之间的合谋，双方可能构成非国家工作人员受贿罪、向非国家工作人员行贿罪。另一种情况是这些机构其实并没有所谓的“关系”，“中介机构很可能是赌概率”，这就构成合同诈骗罪，但是一旦发生纠纷，很难取证，难以立案，需要通过民事诉讼来解决。

那么，求职人员会有风险吗？一家一线互联网公司工作人员给出明确答复，如果员工应聘时所提供的个人资料虚假，处严重警告，虚假材料足以影响公司对其录用决定的，处辞退处分。

赵良善介绍，如果求职者对中介公司与招聘企业之间的内部交易行为并不知情，求职者则不承担刑事责任。如果合同被宣告无效，那么求职者只能收回所交的费用，利息及其他损失将无法挽回。如果中介公司欺骗求职者后人走楼空、杳无音讯，求职者将面临血本无归的窘境。