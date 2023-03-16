餐厅陆续下架相关菜品 风靡一时的植物肉不香了？

来源：北京日报

近日，美国“植物肉第一股”上市公司别样肉客(Beyond Meat)发布2022年财报显示，去年净收入4.189亿美元，亏损高达3.661亿美元。行业巨头深陷亏损的同时，肯德基、汉堡王、金鼎轩等曾经追逐潮流“尝鲜”植物肉食材的餐厅也陆续下架了相关菜品，一度火热的植物肉赛道逐渐冷清下来。不好吃还贵，是很多人对植物肉的印象，这个顶着低碳环保、健康素食标签的新物种，能否通过技术迭代真正赢得市场认可？

餐厅陆续下架相关菜品

2020年下半年开始，风靡全球的“植物肉”概念从国外市场火到国内，一时间，肯德基、星巴克、德克士、喜茶等头部连锁快餐品牌先后试水“植物肉”，带动相关概念在一线城市迅速普及。时隔两年，这些餐厅里却都已经见不到植物肉的身影。

连锁快餐肯德基是最早“尝鲜”植物肉的餐企之一，自2020年10月起，陆续在全国17座城市的300多家餐厅上市过植物肉汉堡和鸡块，包括北京地区的宣武门店、朝阳门店等37家餐厅。记者注意到，目前上述门店的菜单里都已经见不到植物肉相关餐品。“印象中没卖多长时间就下架了。”朝阳门店一名老员工说。

2021年1月，南北菜连锁餐厅金鼎轩与别样肉客展开合作，在18家餐厅一口气上新8道植物肉新菜。当时，餐厅方面表示将陆续合作推出猪肉、鸡肉口味植物肉产品，继续研发新菜式。不过，时隔两年，这些植物肉菜品绝大部分已经下架。金鼎轩地坛店工作人员告诉记者，目前只剩下一道模拟牛肉风味的“脆香肉排”。“植物肉排煎熟后切开食用，这个卖得还可以，所以一直保留到现在。”

植物肉第一股陷入巨亏

植物肉餐品在消费市场的表现不尽如人意，植物肉企业在资本市场也越来越“不受待见”。去年以来，全球两大植物肉巨头别样肉客(Beyond Meat)和Impossible Food先后曝出被投资机构下调评级至“减持”、餐饮分销商批发价格下调、公司裁员等坏消息。近日，别样肉客公布的2022年财报显示，去年净收入4.189亿美元，亏损高达3.661亿美元。

实际上，自2016年以来，别样肉客就一直处于亏损状态。2019年5月，该公司作为“植物肉第一股”登陆纳斯达克，上市当天股价大涨163%，随后几个月里飙升至每股近180美元。然而最近一年多，公司股价一路狂泻，3月8日收盘价格仅为每股18.06美元。

国内资本市场似乎也逐渐放弃了植物肉赛道。据《2021中国植物肉行业洞察白皮书》统计，2019年12月至2020年12月，国内针对植物基公司的投资事件多达21件，同比增长500%。但2022年以来，除了1月份初创企业“星期零”获得1亿美元B轮融资外，便不再有融资消息。此前被资本看好的Hey Maet、珍肉、株肉、谷肉等国内植物肉初创企业的融资进度也停滞不前。

基于当年的快速发展，上述白皮书曾预计，到2025年中国植物肉市场规模将达到130亿美元，有望占全球市场的一半。前瞻产业研究院甚至预计，中国对植物肉的需求会在未来5年内增加200%。但从目前来看，植物肉产业的发展出现明显停滞，在消费端和资本端双双遇冷。

推广普及或需较长周期

网购平台是目前大部分消费者能接触到植物肉的主要渠道，别样肉客天猫和拼多多线上商城仍然在销售植物肉产品。记者注意到，其天猫旗舰店销售的种类比刚开业时丰富不少，包括牛肉饼、猪柳饼、猪肉糜等原材料，水饺、锅贴等主食，以及黑胡椒、台式卤肉、日式咖喱等风味的肉酱，但销量并不可观。店里卖得最好的是一款“植物肉汉堡牛肉饼”，售价已经与真肉相当甚至略低，月销量却仅保持在400份左右。

记者浏览小红书、豆瓣、微博等社交平台发现，添加剂太多、调料味太重、口感太干柴等被消费者普遍诟病的问题，至今仍是尚未解决的行业痛点。食品安全问题也同样引起人们的担心。“直接吃真肉不香吗？为什么要买假的”“吃植物肉根本不能减肥”类似的讨论层出不穷，关于植物肉的整体评价较为负面。跟风尝鲜之后，把植物肉作为日常就餐选项的消费者并不多。

业界分析，相比动物肉，植物肉的优势尚未充分显现，亟待新的技术突破。“整个消费端对于植物肉的认知度还不高，更不用提认可度了。资本追求短平快，但植物肉市场的成熟遥遥无期，资本自然会熄火。”中国食品产业分析师朱丹蓬表示。

中国植物性产业联盟秘书长薛岩分析认为，以植物肉为代表的植物基食品行业仍处于起步阶段，目前植物肉产业确实在成本、口感等方面面临挑战。“植物肉需要不断改进，解决这些难题需要一些耐心和时间。另一方面需要加强相关政策的支持，促进其产业化和商品化进度。”