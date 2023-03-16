刷牙就能补牙 再生硅是智商税吗？

来源：北京青年报

“唇红齿白”一直是大众公认的审美，在追求一口健康好牙的路上，消费者从不吝惜自己的腰包。近年来，随着美齿经济的渐渐崛起，市场上各种有着“神奇”功效的牙膏如雨后春笋进入人们的视野。“修补牙洞”“闭合牙缝”“稳固牙松动”“祛除牙结石”……五花八门的卖力宣传，大有一支牙膏在手，牙医失业之趋势。

面对日渐泛滥的“神奇”牙膏，2022年1月和7月，国家药监局两次在官网刊发《牙膏不能治疗疾病》《牙膏不是“促长牙”、“补牙洞”的神器》科普文章。近日，北京青年报记者登录部分电商平台发现，各种“神奇”牙膏仍然我行我素，消费者一边发出“‘神奇’牙膏到底是不是智商税”的疑问，一边又抱着试一试的心态“种草拔草”。“神奇”牙膏靠谱吗？近日，北青报记者展开调查。

北青报记者登录某电商平台后发现，宣传可以通过刷牙告别蛀牙、填堵牙洞牙膏的宣传卖点，主要集中在使用了一种叫做再生硅的高科技技术。这种牙膏，不同店铺的销售价格不一，单支售价在50元到100元之间。

记者找到一家店铺销售的名为再生硅防蛀固齿牙膏，其被宣称来自日本牙膏专家，使用的是日本牙齿再生硅技术，针对牙洞、黑点、奶瓶齿、蛀牙、龋齿等多种牙齿问题，采用科研专利配方，温和安全有效。商家还亮出了来自“日本生物医学研究院”的正品保证证书，并配发了日本口腔专家的图片。一系列的宣传都在告诉消费者，这是一款高科技牙膏。

有了科技的保证，更要“眼见为实”，商家使用了多张“真实客户反馈”的对比图片，试图让消费者深信不疑。一组使用73天解决牙黄牙缝的困扰对比图，让人们看到，原本发黄，齿缝不齐的门牙变得整齐洁白；槽牙布满黑洞并有牙渍的试用者，在试用90天后，牙齿的黑洞和牙渍神奇地消失，牙齿变得健康又洁白。此外，商家为了强调牙齿“小洞不补大了受苦”的问题，还配发了注明为某口腔医院主治医师的医学科普小视频。

商家销售的这款再生硅防蛀固齿牙膏标称的产品成分为：碳酸钙、水合硅石、月桂醇硫酸酯钠、纤维素胶、黄原胶、植物酵素提取物等。商家强调，使用这种能“补牙”的牙膏，用1支可不行，要5支1疗程，洞再大也能补。记者又搜索了多家店铺销售的类似产品，除了外包装、品牌、价格不同外，宣传语基本大同小异，让人惊讶的是不同店铺晒出的“真实客户反馈”的对比图片竟然也很类似。

商家在宣传上似乎给出了足够的证据，可对于这种能“补牙”的牙膏，只要翻看商铺中“问大家”的记录，可以发现不少消费者对其疗效产生了疑问。“补牙后会开裂吗？是智商税吗？”“买了的亲们，有用吗？求真实回答。”“真的有修复效果吗？”回答也是五花八门，很有用、没效果……让人无所适从。

在实际的使用中有没有被这种牙膏忽悠的案例呢？记者发现去年江苏公共·新闻频道《早安江苏》就报道了这样一个真实的案例。据报道，杭州一家医院的口腔科曾接诊了一位10岁女孩，她有6颗龋齿需要修复。孩子的妈妈表示，她在2021年发现孩子的一颗牙有轻微的黑色龋齿现象，就网购了一款“牙洞修复牙膏”。没想到，牙膏用掉好几支，却发展成了六颗蛀牙。

除了补牙，平时困扰消费者的口腔问题还有牙结石，“神奇”的牙膏自然也没放过它。“80年牙结石，一刷掉一嘴”“去70年牙结石，刷一次白一点”……记者在某电商平台上搜索“去牙结石牙膏”，可以搜出种类繁多的专用牙膏、牙粉类产品。仔细研究这些牙膏的宣传语，益生菌科技、十二醇硫酸钠、成分协同作用……各种概念交织，却没一个能说清牙结石是如何靠刷牙就能被祛除的。

“去牙结石高达99.9%”“专利祛除牙结石”“无效可退”，在一家网店销售的祛除牙结石牙膏的宣传中，商家信誓旦旦。仔细看牙膏的宣传，弄得记者一头雾水。为了宣传这款牙膏，从视频到文字，至少出现了三个国家，日本进口原料、法国专业口腔团队、联合美国牙科医学百人研发团队。在提到牙结石的祛除原理时，出现了益生菌科技、十二醇硫酸钠、成分协同作用、海盐配方、酵母发酵提取物、医药级标准、食品级品质等多种概念。

还有的店铺销售的宣称祛除牙结石牙膏要搭配牙科清扫水进行使用，这种美牙结石水喷在牙齿上，可以精准溶解牙石污垢，祛除牙石牙渍，而这种深入溶解的元素为一种草本因子。不过，商家在宣传这个说法时用明显浅于正常字体颜色的字做了一句“补充”——数据源自内部试验中，具体效果因人而异。

除了填补牙洞、去除牙结石的牙膏外，在一些电商平台上，还可以找到宣称可让牙龈再生，甚至是宣称可以抗幽门螺旋杆菌的医用牙膏。反复研究这些“神奇”牙膏的宣传，记者发现它们都具有统一的模式，披着高科技、专利产品的外衣，有国外或者国内知名口腔医学团队的助力研发，还要配上消费者“真实”的使用案例。经过如此的包装之后，“神奇”的牙膏让消费者心动并且有了消费的冲动。