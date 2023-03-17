“苦情戏”和水军：网络消费生态也要打假

来源：澎湃新闻

作者：柳早

在今年的3·15晚会曝光的侵害消费者权益案例中，和网络消费生态相关的两例格外引人注目。

一例是直播间“苦情戏”现象，有部分主播在直播间里以“儿子”“女儿”的身份和口吻，表面上帮人调解家庭矛盾，实则专门骗老人买“神药”，让老人们深陷其中。当然这些所谓的神药也没什么神奇，要么是来路不明的三无产品，要么是普通的保健品，但却被吹嘘成有治疗疑难杂症的功效，进而收割辨别能力较弱的老年人。

另一例则是泛滥的网络水军。在网上，一些平台明目张胆地售卖直播水军：直播间人气、播放量、点赞、评论等等，24小时自助下单，甚至有人宣称：真机人气，还晒出了他们的机房，架子上密密麻麻地摆放着数百台手机。一些商家通过这些网络水军刷流量，进而诱导消费者在直播间或游戏里充值消费。

这两个例子突显出了当前消费者权益保护面临的新问题：如今假的可能不只是实体的伪劣产品，还有可能是虚拟的网络消费生态，无论是对网络知识相对匮乏的老年人，还是对不明真相的普通网友，互联网上的陷阱往往更隐蔽，也更让人防不胜防。

以直播间“苦情戏”为例，这些通过直播间售卖的产品本身未见得一定有问题，真正问题出在直播间的“苦情表演”——其实是亦真亦假的诱导，让直播间的老人相信这种药是有疗效的“神药”。网络直播本身，成了造假售假的关键元素，例如成本价1.2元（人民币，下同）/盒的产品，卖99元10盒，已经卖出一两千万盒了。

网络水军也是如此，水军所营造的虚假繁荣，裹挟、诱导着用户不断进行消费。跟风下单的产品本身有没有问题且不论，但网络水军的混乱却创造了一种非正常的消费空间，扭曲消费者的认知，从而达到侵权的目的。

据报道，网络“苦情戏”主播每卖出99元的产品主播能挣80元，可谓暴利。试问，这些骗取无辜老人感情和钱财的“儿子”“女儿”，还有没有最起码的良心和人性？法律理应严惩这些“苦情戏”里的演员、扰乱环境的水军，让他们为自己的恶劣行为付出应有的代价。

而在3·15晚会播出后没多久，被曝光的“马洪亮”“小张说事”等账号已下架，搜索不到。这也说明涉事平台意识到了问题的症结。但问题在于，这些涉事平台真的在3·15晚会之前就对上述账号的所作所为毫不知情？还是说，明知他们有问题，但因为能给平台自身带来流量，所以就对他们“睁一只眼闭一只眼”？

其实对网络平台来说，无论是“苦情戏”也好，还是网络水军，这些问题绝非无法识别，只要加强技术手段进行甄别，并加以管束，完全可以避免乱象的产生。因此，眼下各大网络平台都应该加强巡查处置，尽快堵住问题漏洞，保护好网民和消费者的利益；而对网络平台的监督和引导，同样也很重要。

如今，中国网民数量已经超过10亿，网络消费更是早已成为大家日常生活中的一部分。这也意味着，侵犯消费者权益的行为可能会越来越多地出现在虚拟世界里。不仅打假的领域在不断拓展延伸，打假的手段更需要不断更新换代，唯有如此，才能让那些拙劣的网络“苦情戏”彻底失去表演的舞台和机会。