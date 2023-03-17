“香精大米”何以“野火烧不尽”

来源：《新京报》社论

外包装上写着“泰子王”二代泰国香米，实际上跟泰国米没有关系。央视3·15晚会上，曝光了不法商家将本地大米伪造冒充成泰国香米的案例。当晚，报道中的安徽香王粮油食品公司所在的肥东县市场监管、公安等联合执法组第一时间赶至现场，对该企业进行查封，并依法传唤了法人代表。

为了以假乱真，一些商家不满足于卖弄文字游戏，而是往大米里添加香精。有经营者坦陈，他们这种行为已经持续很多年了，对于如何让香味更逼真，“总结出不少经验”。而再往上游追溯，为大米提供香精的厂家并没有取得食品添加剂生产许可证，其使用原料配方的安全性也未经检验。

由此看来，在假冒泰国香米的生产、加工、销售的一整套链条上，几乎每一个环节都在造假，几乎每一个环节都触犯了法律法规。有的涉及虚假宣传，有的违反食品添加剂使用标准，有的根本没有取得生产资质。所有这些做法，无不对公共健康和食品安全带来巨大的威胁。

民以食为天，食以粮为先。让老百姓吃得放心、吃得安心，是政府、粮食生产经营者的重要责任。“香精大米”的存在，不仅给购买这些伪劣粮食的消费者造成健康危害，也在更大范围内消解着公众对粮食消费的信任感。

值得警惕的是，“香精大米”并非首次被曝光。早在2010年，3·15节目就对一些企业违规使用大米香精、加工假香米做过深入调查报道。10多年过去了，仍然有企业违规添加香精，可谓“野火烧不尽”。

为什么“香精大米”治而不绝？为什么不法商家胆敢一而再再而三地逾越法律底线？

首先是造假成本低，利润丰厚。比如，报道中不添加香精的“裸米”卖2.32元（人民币，下同），添加后给经销商卖2.4元。看似单价差距不大，但添加香精的成本本身不高，在巨大销量下就是一笔巨大的利润。

其次是利用消费者的信息差，模糊概念，不作真实标识。大多数消费者无力辨别香米真实产地，买到什么以为就是什么。比如，“泰子王”用一个商标来忽悠消费者。

更重要的是，上游原材料生产流通缺乏有效监管。泰国香米味道的香精本不应该存在，自然也不可能通过监管部门的审批。但是，香精厂就是明知生产此类香精非法，还通过各种方式偷偷卖给老客户。为了躲避监管，好多香精原材料不标注真实名称，香精也没有标明厂名厂址。所有这些瞒天过海的过程，仿佛都脱离了监管部门的掌控。

近年来，中国出台了《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国农产品质量安全法》《粮食流通管理条例》等一系列法律法规，在保障粮食质量安全方面发挥了重要作用，粮食质量安全态势总体向好。

但是，如果法规不能完全落地实施，保护消费者安全就会沦为空谈。基层监管部门有没有实地走一走看一看，有没有认真抽查市面上销售的粮食产品，关系到粮食质量安全状况。在中国不断加大粮食监管力度的背景下，“香精大米”事件再现值得深刻反思。

粮食从农田端到餐桌，涉及生产、收购、仓储、加工、销售等多个环节，任何一个环节都可能存在质量安全隐患，任何人“做手脚”都可能危害众多消费者的健康。从制度层面看，中国关于粮食安全保障的法律条文还存在零散、笼统的问题，近日，就有全国人大代表建议，加快推进粮食安全保障法的立法工作。

维护国家粮食质量安全已成为全民共识。在用好已有监管手段的同时，还要不断完善监管体系，出台更严格的法律法规。在查处粮食领域违法违规行为时，要严肃追责到具体责任人，对于其中危害民众健康的行为，要坚决“亮剑”，不惜施以顶格处罚，从而以儆效尤，坚决兜住粮食的安全底线。