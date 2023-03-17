来源：德国之声

作者：刘文

《瞬息全宇宙》（《天马行空》）上映的时候，似乎没有人预想到这部预算并不算多，卡司也并非顶级的电影能够在2022年末到2023年横扫整个颁奖季，并且拿到了七座奥斯卡小金人。

根据杨紫琼此前在采访中的透露，这部电影中她的角色原本由成龙扮演，在写剧本阶段，主创一开始的构思是以一个亚裔废柴男主人公拯救世界的故事为主线，原本要突出的家庭关系也是父亲和女儿之间的关系。但是剧组接洽了成龙之后，因为后者的档期原因，导演关家永和丹尼尔·施纳特决定把原本作为“配角”的妻子变成主角，也就有了我们看到的这部电影。

在这部电影的开头部分，杨紫琼饰演的王秀莲忙着侍奉老人，经营洗衣店，她和女儿的关系并不融洽，还因为报税时的问题不得不去税务局，她忙得焦头烂额，就像许许多多平凡的母亲一样。但是很快，她穿梭在许多不同的宇宙中，在有些宇宙里，她是艳光四射的大明星，在有些宇宙里，她是功夫高强的武功高手。

把看起来平平无奇的中年母亲设定成拯救世界的英雄是本片的独特之处，但是细细想来，为什么到了2022年，才有这样的一个角色呢？杨紫琼也不断在采访中提到自己年纪渐长之后，很难接到好的角色。也因此，她在获奖感言中提到：“女士们，不要听信任何人说你的黄金期已过。永远不要放弃！”作为好莱坞95年历史上第一名亚裔影后，她也鼓励了所有的亚裔，告诉所有长相和她类似的小男孩和小女孩们，这奖杯是希望和可能性的灯塔，证明了要大胆梦想，因为梦想确实会成真。

“证明了我们的实力”

杨紫琼获奖之后，网上也掀起了热烈讨论。微博的不少热搜都是和她“亚裔”“女性”这两个身份相关，有一条热搜为“杨紫琼从history到herstory”，赞美了她身上不被局限、不被束缚的女性力量。在许多转发中，她结婚之后却不愿按照丈夫的要求息影，最后选择离婚并继续拍戏，她年过60却仍然在攀登事业的高峰，包括她紧实有力的手臂肌肉都成为网友赞美并讨论的热点。在知乎“如何评价她在演艺圈的地位”的问题下，李霁琛撰写的高赞回答则写道“到了60岁的时候，杨紫琼不需要迎合什么，也不需要对抗什么了。她想要得到的，她都争取到了。”

记者也采访了几位被杨紫琼鼓舞到的女性。

“她太厉害了，相比这部电影，她的获奖发言更能鼓舞我，”经历了数次创业，最后进入大厂这样一段曲折道路的赵女士对记者激动地说道。她说，自己在过去的几年里，因为创业而过着比较不稳定的生活，也常常被人说自己再不结婚， 再不生孩子就太晚了。当她经历了种种不顺利，选择离开原本的公司和行业时，也有许多人质疑她现在再拼搏事业是不是太晚了。“很多时候，这样说的人本身也是女性，所以我也常常怀疑自己是不是真的年纪大了，真的没有精力和体力去拼搏，当事业不顺利的时候，就常常会怀疑自己。”赵女士说，杨紫琼得奖的那刹那自己不由自主地流了泪，一方面为她高兴之余，一方面也是从中获得了许多榜样的力量，并且会把这段话和身边许多努力拼搏事业的女性朋友们共勉。

从事电影行业的Iris则由此产生了想重新回到美国试试的念头。她曾经在洛杉矶深造，读书时候成绩不错，作品也得了一些奖，但毕业之后，却发现自己留学生的身份很难进入主流的电影圈子。因为迪士尼等大公司并不为留学生提供签证，她只能在一些小型的华人公司工作。为了增加履历的厚度，她常常免费为人工作，也努力把一些作品投给不同的电影节和评奖。“我去了很多社交场合，但是就是很难融入，他们和你的文化背景，成长经历是不一样的，在当时，也没有像《摘金奇缘》《瞬息全宇宙》这样讲亚裔生活的电影。”后来，她因为没有抽到H1-B工作签证而回国从事电影工作。但过去三年里，因为疫情对电影行业的打击，和审查制度对电影内容的限制，她在工作中遇到了一些阻碍。她说自己并不后悔当初回国的决定，但是现在的好莱坞有了越来越多的亚裔演员和描写亚裔的作品，她也有些“蠢蠢欲动”，想回到美国去闯荡一下。

小丽则说自己原本是杨紫琼影后竞争对手凯特布兰切特的影迷。在颁奖前，她原本没有想到杨紫琼会得奖。因为凯特在好莱坞受到的追捧更多，出演的作品也更多。“似乎就已经确定是不可能的，因为凯特的地位在那里。”等到“杨紫琼”的名字被念出来，在上班的她也高兴地欢呼了起来，发朋友圈和微博庆祝。她说自己的不少女同事也都很支持杨紫琼，认为这代表了亚裔被由白人主导的阶层所认可了。“证明了我们的实力，”她告诉记者。

当晚，韩国的SBS电视台在报道奥斯卡颁奖典礼时，将杨紫琼发言中的“女士们”剪辑掉，这件事在中国的互联网上也引起了讨论。许多留言都在愤怒地责备“韩国男人心眼那么小”。但也有不少留言在自嘲媒体将电影中的同性恋女儿说成“生活西化的女儿”，认为“东亚几兄弟在这个维度上区别不大”。对于那些从电影和演员本人中获得了共鸣、激励和力量的女性来说，她们不能接受把这段励志故事中的“女性”标签去除。