退休后可能有40年生活 存多少钱才够养老？

来源：华夏时报

作者：吴敏、李明会

近日，同方全球人寿与清华经管学院中国保险与风险管理研究中心共同发布《2022中国居民退休准备指数调研报告》。

数据显示，接近80%的受访者能够接受延迟退休，这些人往往在收入、工作、身体健康程度等方面存在一些共同特征。

此外，调查数据还显示，中国国民养老意识和行动正悄然变化。

清华大学经济管理学院中国保险与风险管理研究中心主任陈秉正对《华夏时报》等在内媒体记者表示：“我们发现受访者不再认为养老主要是政府、企业的责任，而是个人应该承担越来越多的责任。在退休财务准备方面越来越理性化、多元化。”

真有人想要延迟退休？

近期，中信证券发布的“65岁男女同龄退休”的话题在网络引起热议，其中，对于要不要延迟退休的讨论更是“炸开了锅”。

很多初入职场、被工作压得喘不过来气的年轻人表示“已经麻了”，仿佛已经看到了自己六十多岁还在改PPT的样子。

但延迟退休这件事，并不是所有人都不爱。

根据《2022中国居民退休准备指数调研报告》，近年来，赞成或者不反对延迟退休人数的比例越来越高了，已经接近80%。

对这项政策持更支持态度的人大多具有这样一些特征：收入比较高、处在管理、技术工作岗位、体制内的人群，身体健康的人群。

但对于收入比较低的人，从事体力工作、学历相对低、体制外、身体状况欠佳的人来说，他们确实更愿意早点退休。

在报告交流会现场，陈秉正解释道，延迟退休其实可以缓解个人在退休储蓄方面的压力，有助于增加退休期间的收入水平。“从理论上来说，延迟退休以后的生活时间相对更短了，退休储蓄的压力应该是更少了。当然不同人群的影响应该是不一样的。”

对于延迟退休的到来，陈秉正也宽慰大家，“这样一个进程是非常长的，不会是一夜之间。”

他解释道，“我们现在讨论的延迟退休前面有一个修饰词叫“渐进式”。这个渐进的过程其实是非常长的。可以说远远的滞后于世界上的主要的一些发达国家。例如美国，从2000年开始，经过大约20年的时间，才把退休年龄从当时的65岁提高到67岁。”

存够多少才能退休？

没钱寸步难行，退休更是如此。

在谈及普通人存多少钱够退休养老时，陈秉正建议，大体上可按照现在国际上通行的“70-80原则”，也就是退休以后用于日常生活需要的收入能够达到退休前日常生活水平的70%到80%，按照这样一个标准来做退休财务准备。

同方全球人寿副总经理彭勃也表示，一般养老金的替代率在70%-80%，世界银行的建议是不低于70%，否则生活品质将会下降。

他特别指出，“大概从上世纪90年代中期开始，我国的养老金替代率从70%迅速下降到45%。假如单纯依靠养老金来养老，退休以后的收入相比之前会有很大的下降。”

具体到个人，彭勃认为养老不光是一个储蓄问题，还要考虑到长寿风险，近年来，人们的平均寿命大概每四至五年增长一岁，也就是说退休后可能会有40年左右甚至更长的时间生活，因此有必要对养老金增长和健康支出做出合理的判断。

所以，为养老存钱是有必要的，但是到底存多少、怎么存还是见仁见智。

陈秉正表示，中国居民退休准备指数调查已经持续了10年，10年间，中国居民在养老准备和行动方面都发生了显著地变化。

“我们发现受访者不再认为养老主要是政府、企业的责任，而是个人应该承担越来越多的责任。在退休财务准备方面越来越理性化、多元化。”陈秉正补充道，去年，养老保险在很多受访者看来，已经超过了银行储蓄，排在了仅次于政府提供的社会基本养老保险金的位置。除此以外，受访者对意外性支出考虑的更多了，特别是对健康保险、医疗保险的关注。

养老教育任重道远

养老这件事，更要趁早。

在如何唤起年轻人的养老意识方面，陈秉正表示，现在对青年人的金融教育，特别是和养老相关的普及性教育确实不够。虽然可能会向年轻人介绍一些金融方面的知识，但在涉及公民责任、公民意识，特别是对家庭、对社会等方面联系起来的金融教育比较少。

此外，陈秉正也指出，用人单位，包括企业和事业单位，在这方面对职工的教育和培训远远不够，可以说雇主在这方面的意识和国际上相比差距较大，理念上基本没有。

对此，彭勃也表示赞同。

他表示，从国外的一些经验来看，雇主在这方面提供了很多的协助，给企业员工提供了很多选择。在国外有专门做职场营销的worksite marketing。

“当然，中国以前并没有养老产业，因为中国的传统观念是养儿防老。但当下随着社会的人口老龄化、独生子女的政策变化、家庭小型化等因素，实际的状况却变为社会化养老，所以不光是养老金，包括养老护理、养老服务等，都是很突然的一个话题。”彭勃坦言，全社会没有充分的思想准备，不光是在教育方面，在整个产业链都有欠缺。

“所以，养老意识的培养和教育一方面要主动加强宣传，比如通过短视频、公众号、自媒体等形式；另一方面，国家一些新政策的出台也会促使大家越来越关注这方面的问题，”彭勃表示，“比如像这次延迟退休政策的出台，其实就是一个对全社会开展教育的机会，促使和引导大家很自然地关注养老问题，关注储蓄，关注养老准备。”