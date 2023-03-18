店铺开业门口摆花篮被罚，何以引发争议？

来源：新京报

作者：姜拾微

新店开业，在店门口的路沿上面摆放花篮，却被城管处罚200元（人民币，下同，约40新元）。这是怎么回事？

据上游新闻报道，近日，中国福建省福州市某串串香福新店开业，店老板在门口放了6个花篮，城管认为其占道摆放违反市容管理办法，遂罚款200元，让老板前往城管中队接受罚款。对此，店铺老板认为，“花篮摆在店门口的路沿上面，都没有在人行道上，这样也罚，想不通。”

这也是此事引发的争议所在。从网传视频中也能看出，既然花篮不在人行道上，也不妨碍路人经过，称其“影响市容与环境”是否站得住脚？

根据《福州市市容和环境卫生管理办法》第三十二条第三项，当地明确“占用道路、地下通道、人行天桥摆摊设点、堆放物料或者擅自在商场（店）门前场地进行经营活动的”，将“由市容和环境卫生行政主管部门或者其依法委托的单位责令改正，并可处以二百元以上一千元以下罚款”。

但在此事中，该店铺所摆放花篮却并未占用道路。既如此，那这一处罚决定是如何做出的，当地城管也不妨作更进一步的解释说明。

此外，此事还有一处细节值得注意。开业当天，当地街道城管曾对店铺老板说，本来允许他摆三天的，但被市里的城管人员拍到了，现在不让摆了。若事实如此，需要追问的是：当地市容管理与执法的标准是什么？

近段时间以来，城管执法罚款后引发矛盾的事情不是孤例，这当中反映出两个关键问题。首先，执法城管何以给公众留下任性执法的印象？而这也一再提醒，城市管理工作不能过于简单一刀切。

行政处罚的目的，是为了防止类似行为再次发生，不是为了罚款而罚款。城管分布在城市每个角落，是为了使城市更文明美好，其日常执法更是与市民生活息息相关，因此不能只注重强制性，更需要人性化、有温度，需要找到更合适、有效的方式与市民多加沟通。

另外一个问题就是，为何市民对于市容市貌的理解，与城管等执法管理部门有所不同？在普通市民眼中，一张书桌、几个花篮，并不会使城市形象受损，反而更有人文与生活气息。

根据中国住房和城乡建设部印发的《城市管理执法行为规范》，要求城市管理执法人员实施执法时，应当“告知行政相对人权利和义务”“应当依法、全面、客观、公正调查取证”。

这也要求相关人员在进行城市管理执法时，不妨跳出管理的单一视角，多从普通市民角度来看这座城市。即便市民行为不合适，也应该有一个解释教育过程，要尽到告知义务，更要尊重其权利，而非简单处罚完事。

尤其是疫情之后，城市商业经济正在缓慢复苏，我们应该乐见更多新的店铺开张经营，个体小商户的生存问题也需足够重视。在城管执法中注重教育与处罚相结合，而非动辄罚款，才是建设文明城市、发展个体商户的正确态度。

