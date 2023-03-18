中国多地鼓励医生兼职获报酬 专家：难成普遍现象

来源：人民日报健康客户端

护士摆摊卖烤肠、医生烤红薯······近期中国医务人员兼职现象频频登上热搜。人民日报健康客户端记者搜索发现，云南、广东等地发布通知或征求意见，鼓励基层医务人员在政策允许的范围内通过兼职获取报酬，或鼓励符合条件的医师按规定全职或兼职开办诊所。

安安（化名）是河南省开封市一家县级妇幼保健院的护士，她向记者表示，通过每天下班在夜市摆摊卖串串，本职工作月薪在两千元（人民币，下同，约400新元）左右的她，收入基本可以增加一倍。“看到卫健委发文说现在鼓励医护人员兼职了，我还年轻不怕辛苦，就想着能多挣一点，每天下午5：30下班后，我就会去摆摊。”安安说。

“这一政策出台的初衷，我认为有两方面。首先是希望鼓励、发展多层次和多样化的医疗服务体系。因为我们的医疗人力资源主要集中在公立医院，允许他们兼职，就可以促进社会化的医疗卫生服务的供应；其次，这一措施也能在不大幅度增加医务人员薪酬的情况下，提升医务人员的待遇，让他们获得更好的回报。”北京协和医学院卫生健康管理政策学院副教授胡琳琳在接受人民日报健康客户端记者采访时指出。

2022年8月份，在中国国家卫健委印发的《“十四五”卫生健康人才发展规划》提到，要鼓励基层医务人员在政策允许的范围内通过兼职兼薪获取报酬。

实践中，这一政策也面临一定困难。胡琳琳指出，“主要在于医生不是普通的社会人或者自由职业者，还是处于公立医院的体制内。有些国家的医生是自主开业，跟医院保持合作关系，这样多点执业就会比较灵活。我国医生‘单位人’的身份可能会导致兼职的空间有限，很难让兼职成为很普遍的现象。”

对于大医院的医生来说，兼职空间则更加有限。“就我所知，我身边没有兼职的医生。”一位三甲医院临床医生说，“像我们每周上班六天，上班做了一天手术，下了班根本不想动，哪还有精力兼职？”

重庆某三甲医院的一名医生也说，兼职卖烤肠、卖红薯的医务人员实际上属于少数，“多点执业这种方式还是会有的。”

人民日报健康客户端记者搜索发现，此前，多地发布相关政策，鼓励符合相关要求的医生开办诊所或多点执业。例如，2022年，广东卫健委发布《关于印发广东省医疗卫生服务体系“十四五”规划的通知》，鼓励取得执业医师资格，经注册后在医疗卫生机构中从事同一专业临床工作满5年的医师，全职或兼职开办诊所。

2022年，山东青岛市卫健委发布《青岛市“十四五”医疗机构设置规划（征求意见稿）》，鼓励在医疗机构执业满5年，取得中级及以上职称资格的医师，全职或兼职开办专科诊所。

2018年，《广州市支持社会力量提供多层次多样化医疗服务促进社会办医加快发展实施方案》提出，推进医师多点执业，全面实行医护人员区域注册制度。

“多点执业是一种比较理想的医生兼职方式，能够充分发挥医生这一人力资源的特点，增加总体的医疗服务供给。”胡琳琳指出，多点执业也要考虑医疗责任划分问题和医生与所属单位的关系问题，“比如，如果医生在多点执业的地点发生医疗事故，责任如何分担？这就需要进一步完善责任制度。此外，医生通常在公立医院全职工作，如何协调本单位和基层单位之间的利益分配，也需要进一步考虑。如果医生在业余时间执业，负担会很重，很难长期持续。”