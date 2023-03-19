热衷上门兼职的年轻人：上门做饭、喂宠物等兼职兴起

来源：羊城晚报

随着现代社会生活节奏加快，“懒人经济”应运而生，如今更催生了上门做饭、上门喂猫、上门遛狗等“新花样”，尤其是年轻一代，一边做起上门服务兼职，一边也将此当作他们的休闲方式甚至社交兴趣。

“90后”金融从业者斌笙今年1月就脑洞大开地成了一名“上门厨师”，他称这样做既可以看到别人吃得开心，自己也会很有成就感；“95后”男生摩卡则通过互联网平台提供了长达三年的“上门喂猫”服务，原本只是喜欢猫、想“为爱发电”的他，其间也经历了不少酸甜苦辣。

这些新兴的上门兼职服务虽让不少年轻人实现了“快乐赚钱”，却也存在行业标准不清晰、入行人员素质参差不齐等问题，而从服务方或消费者保障的角度来说，也隐藏着一些安全问题。对此有律师提醒，兼职人员上门服务须双方签订书面协议，厘清双方责任，而兼职的收入也要申报纳税。

上门做饭兴起

用一顿饭营造家庭气息

今年30岁的斌笙对厨艺的爱好是受外婆和母亲的言传身教，他在做饭上颇有天赋。今年1月，在他从事的金融领域之外，斌笙兼职做起了“上门厨师”。他告诉记者，此前在网上就看到有上门做饭的兼职，他一直跃跃欲试，到今年终于鼓足勇气在网上发帖，竟有很多人前来咨询，而他的第一单顾客来自两个“00后”女孩。“一些年轻人都不爱做饭，点外卖又没有家常菜的味道，上门做饭的市场需求量还是很大。”

此后，斌笙又陆续接了十几单，客户大多以年轻人和年轻家庭为主。他记得还有一户年轻夫妇连续下了三次单让他上门，并想跟他签订长期的做饭协议。

在斌笙看来，在深圳这种快节奏的地方，上门做饭能够用一顿饭的工夫让人感受家庭的气息，对于漂泊在外的游子也是一种慰藉。虽然喜欢上门做饭，但斌笙说这个工作没有门槛，因此价格并不算高。按照斌笙的定价，做四个菜88元，6个菜118元，如果需要他买菜，就额外收取10元跑腿费。斌笙表示，自己兼职做饭一个月就1000多元的收入，时间和产出比较低。“上门做一次饭要两三个小时，报酬比上门喂宠物要少多了。”但斌笙坦言，看到客户吃得高兴，他自己也会有成就感。

“想靠这个赚钱很难。”斌笙说，一般家庭对上门做菜的预算并不高，有一次客户出100元让他包100个饺子。“和面、擀皮、剁馅，工作量太大，路途又太远，最终还是没接单。”斌笙表示，一天即使上门做两顿饭收入也不过200多元。尽管无法以此为生计，但斌笙也认识到一些喜欢美食的新朋友。

“上门喂猫”成刚需

机构、个人纷纷入场

相比之下，“上门喂猫”“上门遛狗”等服务更具有趣味性，且更不需要什么专业技能，因此吸引了更多年轻人参与其中。记者调查发现，除宠物医院、宠物平台外，还有越来越多的年轻人甚至大学生通过社交平台发布兼职信息，除包揽上门宠物喂食之外，还会提供宠物铲屎、玩耍等服务，收费则从每次15元~50元不等。

今年春节期间，从事音乐行业的黄先生就体验了一把“上门喂猫”服务，他选择了一个距离自己仅2公里的宠物店工作人员负责上门喂猫，10天间每隔3天来家中一次，给两只猫咪提供喂食、铲屎、梳毛的服务，每次35元。“相比起托养，上门喂猫价格更加划算。比如在假期期间，一只宠物猫寄养可能需要至少58元/天，寄养一周就花费了超过400元；但如果选择上门喂猫，一周内只需要请人来家中2~3次，这样猫咪也不用折腾。”黄先生说。此后，他又在出差时多次选择上门喂猫服务，而通过宠物交流群，他自己也加入了为群友们兼职提供上门喂猫服务的队伍。

1998年出生的摩卡则是从业了三年的“上门喂猫师”，每个月他一边做宠物博主，一边兼职做上门服务，尽管他只做家附近两公里内的服务，但最多时他一天也曾接到将近10单，其中不少是回头客。摩卡告诉记者，“上门喂猫”作为一种新兴产业，愿意去尝试的消费者目前并不算多。记者采访了多位宠物主，大部分表示会担心陌生人上门后宠物或居家安全等问题，但其中有2位尝试过上门喂猫之后的宠物主却是每次出差必定选择上门喂猫服务，且固定找同一人。

行业无明确标准

律师建议签订书面协议

和其他服务一样，兼职上门服务也会涉及一些服务合同法律关系。“目前提供上门服务的人员基本是兼职。”某宠物店从业人员小雅告诉记者：“我们店因为人手紧张并没有推荐这类服务，不过其他分店也有工作人员自己注册了个人账号兼职上门喂猫。目前这个行业还有许多需要规范的地方，尤其是服务者素质参差不齐，服务标准不统一。”

除此之外，对于上门服务人员来说，去到陌生人家也同样存在顾虑。摩卡就告诉记者，作为一名从业三年提供上门喂猫、遛狗的人士，他曾遇到过各种突发状况：“比如有的猫咪自己打开水龙头，或者打碎了杯子；还有的猫咪在主人不在时会存在攻击性；还有的猫咪有分离焦虑，主人不在家会随地小便甚至咬秃自己的尾巴……”有时难免会碰到主人将猫咪的问题怪罪到服务人员身上，要求索赔的情况。

河北厚诺律师事务所律师雷家茂提醒，上门服务虽然金额较小，但双方最好签订书面协议，明确约定双方权利义务，如上门喂养宠物协议需明确约定宠物伤人、丢失、伤病或者死亡等的责任划分、免责情形，以及明确约定喂养期间、费用标准、支付时间及方式等事项。与此同时，年轻人依靠“上门喂养宠物”“上门做饭”等获得兼职收入后，也应当在年度汇算时申报相关收入。此外，上门做饭人员属于从事接触直接入口食品工作的食品生产经营人员，雷家茂称，兼职人员也要注意遵守相关法规，办理健康证明。