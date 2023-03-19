中国出境游重启满月 高品质需求成新风向标

来源：工人日报

中国出境游有序恢复后，关注量和咨询量快速增长，随着游客需求发生变化，业内也在积极调整方向，创新旅游产品，提升产品和服务质量，稳定境外游供应链。

“塞班岛现在对游客开放了吗？”“前往塞班岛的直航什么时候恢复呢？”近段时间，导游汪明州不断接到类似咨询。作为有着14年从业经验的塞班岛地接导游，汪明州告诉记者，自出境团队旅游试点恢复以来，新老客户出境游意愿愈发强烈，塞班岛旅游重启有了盼头。

3月10日，文化和旅游部发布《关于试点恢复旅行社经营中国公民赴有关国家(第二批)出境团队旅游和“机票+酒店”业务》。加上此前第一批的20个国家，目前恢复出境团队游的国家增至60个，境外旅游业务按下恢复“加速键”。

目前出境游情况如何，业内是否做足了准备，重启后面临哪些挑战？专业人士表示，受疫情影响，境外游市场供给链受到一定冲击，重建业务团队、稳定供应链渠道、增强游客出行意愿，是境外游市场加速恢复的关键。

出境游咨询量快速增长

2月8日21时15分，16名游客组成的中青旅遨游网泰国首发团，在北京首都国际机场集合出发，搭乘航班直飞曼谷，开启6天的“趣享泰国之旅”。这是自文化和旅游部发布通知恢复团队出境游后，该旅行机构组织的首批赴泰旅游团组。

“出境团队游业务恢复之后，咨询量增长了300%，我们也设立了十大出境游板块，推出了20个国家开放目的地团队游产品，全面包装和上线，目前已经上线超过500条的出境游产品。”中青旅遨游网负责人韩杰在接受《工人日报》记者采访时说。

“中国和马尔代夫关于互免签证协定的生效，迪拜-上海航线复航……好消息不断传来，我们的境外游业务也逐渐忙了起来。”西安海外旅游公司业务经理巨妮妮告诉记者，出境游业务重启后，明显感觉到消费者更加注重性价比，个性化需求和自由行比重有所增加。

“一支穿云箭，千军万马来相见。”中国旅游研究院国际研究所所长杨劲松用这句话来形容境外游复苏带来的希望。“‘乙类乙管’新规、恢复20国出境团队游等政策的出台，为旅游市场的复苏奠定主基调，为重振境外游市场增强信心，时隔3年，旅游市场最需要的恰恰就是信心。”

国际航班运量仍不及疫情前

据中国民用航空局数据，2月6日至12日，中国已经恢复与58个国家间的客运定期航班，通航城市、通航国家和执飞航空公司数量分别恢复到疫情前25%、64%和80%。客运航班量总体恢复至疫情前9%，中方航空公司执飞航班量占比为62%。从数据来看，国际航班恢复加速，但是与疫情前相比仍存在一定差距。

热门旅游地区航线的恢复是游客出行的必要条件之一。“在大交通方面，很多航线还没有完全恢复，我们的很多产品没有合适的航班可以匹配，游客需要转机才能到达，所以目前还不能完全开展大规模的出境团队游业务。”众信旅游集团工作人员李梦然表示。

“除了航班需要复航以外，很多国家的签证中心在疫情期间停止办公，签证办理也在等待进一步恢复。另外，各国出入境政策更新较快，部分限制会打消消费者的出行计划。”韩杰说。

杨劲松认为，出境团队游重启加速了出境游市场的恢复，但同时也应关注重启过程中面临的困难和挑战。“时隔3年，境外游市场的供应链受到一定冲击，无论是航班复航还是签证办理等环节都处于磨合期。对于旅游企业来说，需要重新规划符合消费者需求的线路，升级产品，重新整合人力资源。”

“对于旅游目的地而言，也需要恢复接待能力，研发试探性、开创性的产品，提升服务水平，为游客提供多样化的选择，增强游客出行意愿。境外游市场的完全恢复需要一个过程。”杨劲松说。

消费者高质量产品需求提升

近日，中国旅游研究院发布的《2022年中国旅游经济运行分析与2023年发展预测》，预计二季度旅游市场将进入预期转强和供给优化的新通道，暑期有望迎来全面复苏。全年入出境游客人数有望超9000万人次，同比翻一番，恢复至疫前的31.5%。

杨劲松表示，疫情前，中国出境旅游人次和出境旅游支出连续多年稳居世界首位，3年来，消费者的消费行为和消费心理在不断变化，对旅游目的地的期待和想象在提升。“因此，对旅行社和目的地景区来讲，应该根据市场变化拿出更好的方案，规划与服务要更细致，更符合游客需求，信息要更加透明，游客权益的保障应更加完善。”

据了解，不少旅行企业根据消费者需求对产品进行了升级。韩杰表示，短途休闲游或国内游仍然是近期游客出游的主要方向，出境游的热度也越来越高，消费者对精致小团、自由行的高质量产品需求更大。

“面对新市场、新需求，我们也适时调整产品，以品质带动产品，以内容丰富体验，以资源优化设计。根据航线恢复情况，我们也将打造更多元的旅游产品，满足游客需求。”李梦然说。

国内前往塞班岛的直航虽然还没有恢复，但每天向汪明州咨询的游客越来越多，阔别3年，他已经做好了“重操旧业”的准备。“恢复直航只是时间问题，盼望这一天能早点到来。”