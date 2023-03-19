家庭托育迈出关键一步 “带娃难题”破冰之举也有忧

来源：羊城晚报

近年来，伴随着二孩、三孩生育政策的落地，幼儿保育成为社会关注的热点话题。3月15日，中国国家卫健委发布《家庭托育点管理办法(试行)(征求意见稿)》规范“家庭托育点”建设，提出家庭托育点是指利用住宅，为3岁以下婴幼儿提供全日托、半日托、计时托、临时托等托育服务的场所，且收托人数不应超过5人。日前，广东省教育厅发布的《广东省幼儿园办园指南》《广东省加强住宅小区配套幼儿园建设和管理工作的指导意见》提出，鼓励支持有条件的幼儿园开设托班，招收2至3岁的幼儿。

托育服务改革势在必行，广大师生家长以及业内人士对此有何看法？羊城晚报记者进行了深入采访。

【大家谈】

幼儿园设托班 家长和园方都看重专业服务

广州市民崔女士的女儿马上满2岁，身为双职工家庭的她为女儿选择了一家专业机构进行托育。“机构强调混龄教育，从1岁半到3岁的孩子都有。”她了解后认为，自己选的这家机构较为专业，女儿在里面能很快乐地成长。

和崔女士一样，目前大多数有托育需求的市民比较关注专业机构的服务。针对广东省教育厅发文提到的鼓励支持有条件的幼儿园开设托班，大多数家长持肯定态度。崔女士表示：“我觉得幼儿园开设托班挺好的。”家住广州天河区的张女士也表示，幼儿园办托育会让她更放心，也能让孩子提前适应幼儿园环境，拥有更稳定的玩伴。

不过，家长对于幼儿园具体的托育服务提出一定疑虑。“0到3岁的婴幼儿保育和幼儿园教育不一样，幼儿园办托班可能会照搬幼儿园教育模式，恐怕不适用于学龄前幼儿的教育。”崔女士直言。

目前，广东省内托育服务开展情况如何？记者了解到，广东部分民办幼儿园已经开设2至3岁年龄段的托班。珠海市金湾区容德幼儿园园长陈学东向记者介绍，该园目前开设了3个托班，共有约70名孩子，“服务时间和幼儿园的一样，上午7时半到下午4时半。如果家长到4时半还没下班，我们也提供晚托服务，最晚到晚上7时，孩子可以留在幼儿园吃晚饭”。

据悉，4年前成立幼儿园时，容德幼儿园就已经同步办起2至3岁幼儿托育班。“我们园有1万多平方米，允许办18个班，当时就希望能覆盖更多的年龄段。”上述负责人进一步介绍。

和容德幼儿园有别的是，很多幼儿园受办学条件影响，尚未涉足托育领域。“我们班额比较大，首先要化解班额大的矛盾，然后才能进一步考虑托育。”广州市天河区珠江新城猎德幼儿园园长陈蓓蓓直言，办好幼儿园最重要的是专业，目前该幼儿园的服务重点还是3至6岁的儿童。如果开设托育班，就要对托育人员的课程培训、岗前岗中培训以及职业培训做出保证，除了人力投入外也需要投入大量的时间，“如果匆匆上马又不够专业，孩子会遭罪”。

家庭办托育点 迈出关键一步需考虑诸多问题

3月15日，国家卫健委发布的《家庭托育点管理办法(试行)(征求意见稿)》，对家庭托育的地点、收托人数、从业人员等提出规定。未来，家庭托育是否可以作为一种解决问题的途径，缓解家长和园区的压力？

“只要办出品质，家长和孩子觉得满意，家庭托育当然是一种好方式。”在陈蓓蓓看来，家庭式托育服务环境安全温馨、人数少，每个孩子能得到更多的关注，从这些角度来看是一个积极的方向。但陈蓓蓓同时认为，家庭托育门槛低、监管难，再加上3岁前的孩子难以像成人一样表达自我，其发展还有很多讨论的空间。

对于家庭托育这一服务模式，陈学东也表达了担忧，认为推行家庭托育最难解决的是监管问题。家长崔女士则更直接，明确提出反对观点：“我个人不看好家庭托育。作为家长，我更看重托育的质量。家庭托育的服务人员到底是怎样的背景、有没有经受过专业训练，这些都是需要打问号的，而且有些托育点并不一定能提供户外活动。”

“家庭托育点与幼儿园办托班是两回事，前者更多是市场化行为，优势是场地灵活、规模小，且接近社区，方便接送。”广东第二师范学院学前教育系主任樊晓娇对此总体持肯定的态度，“无论如何，这说明托育服务改革迈出了关键性的一步。”

樊晓娇还提到，家庭托育确实有一些隐患需要注意，例如，监管不到位、场地标准和卫生安全等级等硬件条件不如幼儿园高、保教人员队伍不稳定、资质不能保证等。此外，家庭托育点容易受到市场变动冲击，经营抗风险能力弱，一旦发生倒闭，容易引起社会问题。

【专家说】

托育服务改革要统筹短期与长期目标

幼儿托育问题牵动着万千家庭的心。樊晓娇指出，托育服务改革的短期目标是解决入托难、入托贵问题，缓解家庭特别是双职工家庭的育儿焦虑。如果托育服务改革再叠加生育补贴，或许可以在一定程度上促进生育水平回升。

在樊晓娇看来，托育服务的长期目标应该是提高幼儿综合保教质量，增强对幼儿开端阶段的科学引导，实现从“幼有所育”到“幼有优育”的转变，“通过建立和推广保教质量体系，规范各类托育园的运行标准，提高保教人员的专业水平，更好地帮助幼儿形成良好的人格品行”。

针对幼儿园办托班的问题，樊晓娇认为，从大的方面看，当前社会总体生育水平持续下降，待新生婴儿潮退去，托育服务的后续供给会面临挑战。从小的方面看，3周岁以下幼儿几乎不具备自我管理的能力，其照护难度和强度都远大于幼儿园适龄幼儿，对保教人员的专业要求和耐心服务都是极大的考验。

从幼儿园的角度看，首先要解决人手短缺和配套经费不足的问题。幼儿园需要对新招聘的职工进行系统性的岗前培训，并制定和演练针对低龄幼儿的应急管理方案，与家长签订托育风险告知书，明确家校间各自的责任。另外，考虑到3周岁以下幼儿对饮食和起居都有特殊要求，对于幼儿园后勤保障也提出更高要求。

樊晓娇建议，政府要认真摸清托育底数，以片区为单元，掌握新增幼儿状况以及潜在托育需求，建立与片区新生儿数据同步动态调整的办托机制。同时，要明确入托幼儿的条件，以就近入托为原则，依据调查所得基数和地区财政状况确定服务的范围；出台托育服务价格指导意见，明确托育服务的公益导向，防止把办托班作为幼儿园增收的项目；考虑新聘保教人员的待遇和身份，理顺聘用关系。