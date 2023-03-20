中国旅游业复苏需直面沉疴痼疾

来源：《新京报》社论

当前时令，正值春暖花开，人们出行意愿强烈，中国旅游市场快速升温，旅游业“满血”复活，从业者“跑步”回归。但在市场呈现出“稳开高走，持续回暖”态势的关键时刻，也需警惕旅游业存在的管理不规范、宰客欺客、强制消费等乱象沉渣泛起。近日，一则“海南游客因未购物被导游大骂”的视频传播，就再次引发了社会的广泛关注。

据新京报报道，3月18日，涉事旅行社注册地海南海口方面发布通报，责成旅行社和涉事导游杨某某向游客赔礼道歉，对涉事导游杨某某作出罚款5万元（人民币，下同，9800新元）的顶格行政处罚，吊销其导游证；对涉事旅行社则作出责令改正，没收违法所得1200元、并处30万元的行政处罚，全行业通报。

从该视频可以看到，一旅行团导游疑因游客未购物，在客车上拿起话筒大骂游客，称其“花一千多块钱占便宜”。拍摄者表示，视频拍摄于2月底，车上很多人都带着孩子，导游拿着话筒大骂，还吓到了孩子。

吊销导游证等处罚，已经是对导游的顶格处罚，涉事导游彻底断送了自己的职业生涯，旅行社也受到了相当金额的处罚。这个处理结果应当说是有一定力度的，也会对当地的旅游行业起到一定震慑作用，当地对待旅游行业乱象的严肃态度应当给予肯定。

其实，“导游骂游客不购物”不算新鲜事，此前，类似“丽江导游骂游客不买东西可耻”，湖南张家界一导游怒骂不购物游客“骗吃骗喝”等，相关视频和报道也曾见诸舆论场，相关导游及旅行社也都被处罚。但导游乱象屡禁不止，至今仍时有发生。

疫情三年，旅游业是受打击最严重的行业之一。如今旅游市场进入稳定复苏通道，行业乱象重现的几率也随之加大。此次海南曝出的导游事件，正是一个提醒。

之所以出现类似的行业乱象，导游的素质当然是重要因素，但更深层次原因，恐怕还在于诸如“低价游”等旅游模式的泛滥和相关管理机制的不完善。

所以，要想彻底杜绝此类乱象，除了对涉事导游进行顶格处罚外，还需要对行业存在的问题进行深挖，彻底斩断其中的利益链条。

比如，以海南此次事件为例，导游和旅行社究竟是何种“合作关系”？3月17日，涉事旅行社工作人员在接受媒体采访时表示，旅行社会带游客购买商品，但非强制性；并称导游除基本底薪外，提成全靠商品售卖赚取。这无疑是将导游个人的逐利冲动与游客的购物行为相挂钩。

而就整个行业而言，类似的宰客套路在多大范围内存在？导游在整个链条里还扮演了怎样的角色？旅行社是否设计了相关考核制度，“鼓励”导游向游客施压？这些都需查清、厘清，并建立起切实的防范措施，才能根本性改善一地的旅游生态。

值得琢磨的是，海南曝出的这段视频拍摄于2月底。但据拍摄者说，在3·15期间才选择将视频放出，中间间隔了半个月。或许是3·15期间全社会形成了消费者权益保护的浓郁氛围，当事人才“有信心”自己的遭遇会被重视，权益能得到维护。

这也在提示，这是否意味着旅游投诉监督机制还不够有力？相比于投诉电话，游客为何会更相信网络维权？这些，都需要旅游目的地深入了解与考量。毫无疑问的是，畅通监督渠道、赋予游客随时举报反馈的权利，是解决问题的关键。

此次导游乱象事发在海南，考虑到海南的“国际旅游岛”建设，是一项重大战略部署，背负着全国乃至全世界的期许，却发生如此事件，在妥善圆满解决此一个案的同时，更当举一反三，以此为契机，尽快落实管理防范措施，为解决这个行业痼疾蹚出一条路来，也为其他地方打个样。

需要认识到，直面沉疴痼疾，才能保障旅游业良性复苏；让每一位游客的旅游之路都能乘兴而来、尽兴而归，旅游业也才会有更为远大的未来。