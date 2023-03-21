对年轻人的“断亲”现象，不必忧心忡忡

来源：成都商报

作者：伍里川

基于对所有社会关系公允处置的必要性，我们应该更加尊重年轻人的选择，更加相信他们在情感关系上的建设能力

过年期间，南京大学社会学院副教授胡小武对当今青年的“断亲”现象进行了调查。“断亲”指的是懒于、疏于、不屑于同二代以内的亲戚交往，简单来说就是基本不走亲戚。调查结果显示，大部分“90后”及“00后”年轻人，如果家里没有事就不与亲戚联系。

应该说，“断亲”现象是客观存在的。例如很多表兄弟、堂兄弟之间也很少往来，过年也不互相拜年。甚至这种趋向越来越明显。我有多名表亲、堂亲，我们这一代人之间都很少交往，只是在遇上家族大事时，才会见面，遑论我们的下一代？如果可以在“在家睡觉”和“走亲戚”之间做选择的话，很多年轻人一定会选前者。

“断亲”现象看似今天才有，实际上早有迹象。我们这代人在小的时候，和大人去亲戚家拜年、吃席，除了收压岁钱的时候很开心，多数时候其实无事可做，非常无聊，恨不得敷衍一下就立马离去。这一代年轻人做了我们当年想做而不敢做的事。可以说，他们的特立独行，建立在一代代人对某种无聊式交往不断反思的基础上。

我们的文化传统重视亲情，重视亲情建设的延续性。喜热闹厌冷清的社会心理，又对亲戚之间的交往寄予厚望。很多时候，我们希望亲情关系能一代一代的传承下去。在这种美好愿望面前，“断亲”现象带给人心的冲击力可想而知，人们无法否认由此带来的失落感。在人情社会，血缘关系是令社会充满温情和信任的重要力量来源，因而血缘关系一旦出现摇晃和遗忘，造成的“破坏”也可想而知。

但只要理性地观察，也不难得出结论，古往今来真正能把这种亲戚关系永固的，并不是常例。很多大家庭，终不免分家，以血缘论疏远的亲戚更会“合久必分”。想想林黛玉，要是有辙的话，还会愿意继续栖身外婆家，感受那些莫名其妙的冷暖吗？

因而，我们实在不必因“断亲现象”的出现而忧心忡忡，更不必因年轻人对于亲情关系的重新“整顿”而怨愤以对。不妨将心比心，先了解年轻人为啥想“断亲”？

也许，主要还是因为这种亲戚之间的交往，多数情况下千篇一律、乏善可陈。除了拥有共同记忆者之间愿意“惺惺相惜”外，游离在这种关系之外的人特别是二代之外的下一代，对于这种明明关系已经随代际减弱，但依然要做出一副亲密无间状态的氛围，他们不再理解和配合。而随着生活节奏的加快、城市化进程的深化，原本勉力维系着的“重亲”理念和亲情关系难免减弱和疏离。加上时代向“陌生人社会”转变，年轻人更加追求交往的个性化、交流的有效化，过往那种吃吃喝喝、嘻嘻哈哈的亲情建设模式，已很难满足年轻人的情感需要。

一个明显的例子是，不少人在网上吐槽，当在城市感到失意的年轻人回到乡村时，很少能有合适的倾诉对象，亲戚之间更加关心的似乎是“谁在外面混得更好”。这种反差更加催逼着年轻人“逃离”某种功利的、世俗的关系网。加上他们更容易因婚恋、就业、落户问题，成为亲友眼中的“重点对象”甚至“问题分子”，而感受不到被理解和尊重。于是，他们宁可独自舔伤口，也不愿意成为别人嘴里的谈资。

年轻人的“断亲”看似无情、冷漠，其实带有一种理性和客观。他们对自身感受、自身权利做出权衡之后，对影响和困扰自己的因素不再选择忍受，这也可视为一种人格上、意识上的进步。而在另一面，他们并没有停止对于积极的、温暖的情感力量的追寻和拥抱。

正如胡小武所言，亲与友，当然可以自行选择，既不能把亲戚作为想当然的资本和资源，也不能认为朋友就一定是正面资源。任何社会关系都是需要经营的，亲缘、血缘、乡缘等，都如此。基于对所有社会关系公允处置的必要性，我们应该更加尊重年轻人的选择，更加相信他们在情感关系上的建设能力。