破解大学生“实习难”应有硬举措

来源：北京青年报

作者：堂吉伟德

当前，在求职简历中，实习实践经历已成为大多数求职者的“必填项”和企业眼中的“加分项”。在就业压力加大的背景下，实习“内卷”也在加速，很多大学生将实习提前至大一和大二。然而，获得一份“高含金量”的实习经历并不容易。专家认为，助力大学生就业，要先帮他们迈好“实习实践”这个踏上职场的第一步。(3月20日《工人日报》)

实习是理论与实践相结合的途径，对于大学生的成长具有不可替代的作用。实习经历属于个人履历中浓墨重彩的一笔，实习经验越丰富，实习的岗位“含金量”越高，在求职过程中可起到加分的作用。正因如此，无论是大学生本人还是用人单位，对大学生实习经历都比较看重，将之作为招聘的重要参考标准，这也间接导致了实习门槛水涨船高。

近年来，“付费实习”“天价实习”等屡屡成为网络热点，要想得到一个亮眼的实习经历，有些大学生甚至不惜花费高额费用。稍加留意即可发现，“19998元冲刺大厂offer”“金融、券商、快消实习内推”“1对1服务，世界500强名企实习内推”……在多家网络平台上，这样的刺眼“商品推销”随处可见。“天价付费实习”火热背后是旺盛的需求，一些大学生为了能找到一个好的实习机会，在没有其他门路的情况下，只能出此下策。如此走捷径固然不值得提倡，但由此也折射出大学生“实习难”的尴尬现状。

从调查的情况看，在就业压力加大的情况下，“实习难”的状况也变得日益突出。由于实习岗位偏少，不少大学生找不到称心如意的实习岗位和机会，海投了很多简历往往石沉大海。有的学生虽然花钱获得了一些实习机会，要么做些帮助收发文件、打印复印等“打杂”工作，要么劳动权益得不到保障，实习质量令人担忧，实习的结果也难以令人满意。

究其原因，还在于总体上而言，社会对大学生实习未能引起足够的重视，在支撑体系上还存在欠缺。一直以来，教育领域不同程度存在重就业轻实习的认知偏差，由此导致对大学生实习的支撑力和保障力不够，存在较大的制度性欠缺。在解决实习的途径上有三种方式，分别是靠师长亲朋等熟人介绍、学校和学院帮助联系、自行投递简历寻找。在产教融合还有待完善的现实语境下，如果校企合作不能发挥主体作用，学校在解决大学生实习方面起不到支配性作用，那么大学生“实习难”，尤其是提高实习“含金量”的困局就难以破解。

实习与就业一脉相承，参照对高校就业率的考核标准，对于高校推荐和解决学生实习，也可以考虑纳入办学考核指标，使之成为高校综合考核的重要组成部分。将实习“含金量”作为高等学校组织管理、教育教学等各方面办学工作的一项重要指标，与高校的招生计划安排和领导班子考核挂钩。

如果按此思路做好对大学生实习的支持保障工作，有利于推动各高校重视学生实习问题，加强校企合作和产教融合，指导、帮助有需求的学生更好地获知实习信息。高校应为大学生实习做好规划，与有需要的企业和单位对接，指导学生与实习单位签订实习协议，让广大大学生在满足实习需求的基础上，不断提高实习“含金量”，以高质量实习促进大学生高质量就业与深造。