直播间“挂号”相亲：正视焦虑也要警惕骗局

来源：中国青年报

相亲市场，不只有大城市的《非诚勿扰》，三四线城市也涌现出了越来越多的“相亲直播间”，不少直播红娘纷纷上线，很多单身青年也涌向直播间“交友唠嗑”。在这里，婚恋社交如同一片沃土。

但直播相亲的“春天”，不见得是相亲者的“春天”。以山东临沂有名的相亲主播王孟阁的直播间为例，每场直播安排10名到20名男嘉宾到现场，不限制女嘉宾到场人数，而实际上经常没有女嘉宾到场。男嘉宾不仅人多，具体条件也与女嘉宾有较大差距：同样是30岁左右的年龄段，女嘉宾基本是大专、本科，甚至研究生学历，有的在大城市上班月薪过万，有的在老家体制内有编制，自身条件不错，但男嘉宾们却通常以初高中文凭为主，工作不稳定、收入低、缺乏保障。如果对女方还有较高要求，脱单就比较难。

“过剩”的原因首先在于人口比例。2020年第七次全国人口普查数据显示，20岁至40岁适婚年龄的男性人口比女性多1752万人。当然，多和少是相对的，三四线城市男嘉宾相对“过剩”的情况与大城市的相亲市场正好相反。我身边有女性朋友也在相亲网站报过名，交过几万元的会员费，长期的相亲经历让她意识到，大城市中，如她一般的单身女性数量很多，而与之匹配的单身男士则是稀缺资源。两相对照，恰恰印证了社会学中的“婚姻梯度”理论。

同时，基层女性有越来越强烈的自我提升要求。面对婚恋问题时，基层女性的选择越来越独立、多元。女性的觉醒和对婚姻态度的转变，也从一个侧面映射出基层单身男性面临的婚恋困境。当小城镇和农村的单身男青年们涌向相亲直播间，吞吞吐吐地提出要求时，可能才猛然发现，只有降低要求，才可能获得相亲机会。

比找不到牵手对象更糟糕的是，来牵手的那个人其实是骗子。哪里有焦虑，哪里就有骗局。有人专门在相亲直播间寻觅“猎物”，以乐意牵手为名，要求先付钱再相亲；还有人一开始显得很真诚，但相处中却以恋爱为名，不断提出财物的要求；甚至有相亲直播间本身就是一个大陷阱，主播利用相亲者的急切心理，串通他人一唱一和，不断欺骗相亲嘉宾刷礼物。

相亲是刚需，过程须谨慎。火爆的相亲直播间，可以帮助基层单身青年打破社交障碍、跨越物理距离，创造出更多彼此相识相知的机会，这自然是功不可没的。但也需客观认识它的功能，毕竟，它终究只是一种交友工具，并不能为解决婚恋难题提供“直接答案”。对这种工具，不必期待过高，但需要通过有效监管为其提供托底保障。

不管是传统婚介所、线下红娘、相亲交友网站，还是云相亲的直播间，婚姻交友中介保证信息的真实可信，都是最基本的要求。有些负责任的相亲直播间，会要求报名者带上父母，填写基本信息，提供身份证、产权证等证明材料，但即使如此，还是会遇到有人雇佣老人假扮父母、提供虚假证明材料等问题。不管相亲的渠道是什么，其服务本质并无不同，因此服务提供者自有其法律责任需要承担，尤其是互联网平台，在因直播火热获得流量与利益的时候，千万不要忘记：利益越大，责任越重。