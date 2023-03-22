“公务员微专业”何以引争议？

来源：工人日报

据3月20日澎湃新闻网报道，近日，西南大学历史文化学院发布的《西南大学“公务能力与公务员文化素养”微专业招生简章》引发多方热议。对此，有人赞成，认为这是接地气的课程安排；也有人反对，认为这样的专业设置过于功利化，会加剧考公“内卷”，对更多考公的人而言有失公平。随后，该校回应称，学校开设了大数据、数字经济等多门微专业课程，此类微专业只是一系列选修课程，不与学位挂钩，而公务员微专业主要针对公务员的素养提升，“报考公务员跟微专业无直接联系”，且只针对校内招生。

事实上，西南大学此番开设的微专业课不少，何以只有“公务能力与公务员文化素养”引发了如此争议？

首先，应该是不少人对何为“微专业”有所误解，将其与正常的专业设置画上了等号。实际上，与大学里设置的各种专业不同，微专业是指围绕某个特定学术领域、研究方向或核心素养，而开设的补充性选修课，是对主专业的拓展和延伸，也是学生根据兴趣给自己“做加法”的一种自选动作，其意义在于可以帮助实现与其他学科交叉融合，提升综合素养。微专业在学信网等官方学位查询网站上没有备注，也不授予学位。

其次，这可能与近年来的“考公热”有很大关系。以最近的数据为例，今年1月份开展的国家公务员考试是2022年10月进行报名的。当时，共有259.77万人通过用人单位资格审查，相比此前一年增加了50万人，同比增长25%。这说明，有不少学生希望加入到公务员队伍中，相关考试的竞争也比较激烈。如此现实语境下，与其说是学校在为“考公”推波助澜、鼓励更多学生参加公务员考试，不如说是学校在正视、回应学生们的现实需求。

再有，相关人员可能并未认真了解这一微专业的具体课程设置，以至于对其设立的初衷有所质疑。从相关微专业的课程内容和课时比例来看，课程设计上体现了跨专业、知识互补、综合提升素养的特色。比如，课程融合了世界文化史、中国文化史、创新哲学导论等内容。不难看出，其更多的是注重提升学生的综合素养和能力，而非单纯地帮助学生提高考试成绩。毫无疑问，公务员队伍是参与社会治理、确保社会正常运转的重要力量，关系着社会发展，也关系着人民群众的获得感、幸福感、安全感。学校在学生自愿选择的前提下，对其提供相关的培养和教育，无可厚非亦十分正常。

对一些新设立的微专业，人们有所不解、有一些争议，可以理解，但也没必要非得将其一棍子打死。社会各界关注教育，对其中存在的问题提出质疑和不同声音，这种氛围更值得珍视。只是，对学校进行的一些创新和探索，人们也不妨多些耐心和平常心，将其是非对错、效果如何，交给时间去检验，也让学校有更多空间去完善教学内容、课程设置，有更多勇气去进行一些改革和创新。

