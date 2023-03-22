从具体人物到文化符号和IP 东坡文化热缘何再起

来源：光明日报

作者：敬城

近来，苏东坡又火了。之所以用“又”字，一是因为苏东坡的热度从未消减，历朝历代吟咏、谈论、研究、追随他的人多如恒河之沙，不计其数；二是因为舞剧、话剧、京剧、音乐剧、舞蹈诗剧、纪录片、动画片、电视剧、短视频等苏东坡题材文艺作品大量涌现，东坡文化节、东坡文化季、东坡文化旅游大会等各种苏东坡主题文化活动也在各地纷纷登场。当苏东坡从古代走进现代，从传统文化领域进入大众文化领域，他开始从一个具体人物变成一个文化符号和文化IP。

他的故事众人说

“苏东坡”已经成为文艺创作的富矿，由其衍生出的文艺作品、文创产品、文艺演出、文化活动不计其数。影视艺术方面有纪录片《苏东坡》《千古风范苏东坡》、电视剧《苏东坡》、动画片《少年苏东坡传奇》；舞台艺术领域有音乐剧《苏东坡》、舞蹈诗剧《东坡》、舞剧《东坡海南》、话剧《苏东坡》、京剧《一蓑烟雨》、音舞诗画《不老的东坡》；文学作品有《苏东坡》《苏东坡传》《苏东坡全传》。同时，大量与苏东坡有关的短视频也成为爆款，不少专门讲东坡的博主成为网红。

此外，去年还出现了全国首位3D超写实“数字人苏东坡”。今年春节期间，“数字人苏东坡”亮相央视《中国诗词大会》，并以历史情景再现的形式为选手出题，与观众互动，在网上引发热议。

各地也把苏东坡当作一张提升各自知名度的文化名片。比如，2021年1月，湖北黄州举办“纪念苏东坡诞辰984周年——庚子年黄州寿苏会”，这是黄州近年来连续举办的第五届“寿苏会”。2022年6月，广东惠州举办东坡荔枝文化节暨惠阳镇隆荔枝对接RCEP国际合作活动，助推惠州荔枝“走出去”。2022年11月，四川眉山举办第十二届东坡文化节，邀请从事东坡文化研究的国际友人、专家学者、海内外苏氏宗亲一起拜东坡、品东坡、读东坡、写东坡。2023年2月，海南举办首届中国(海南)东坡文化旅游大会，助力海南自贸港文化旅游建设。

上述种种，正应了那句歌词：他的美名天下传，他的故事天下说。

传奇人生引人入胜

苏东坡成为那么多文艺作品和文化活动的主角，得益于苏东坡的传奇人生为文艺创作和文化活动提供了丰富的养料和素材。

宋仁宗嘉祐二年(1057年)，21岁(虚岁)的苏东坡应举，以《刑赏忠厚之至论》阐发儒家治国思想，文辞简约，平易畅达，一扫浮靡艰涩之风，赢得梅尧臣等当朝大家的青睐，不独知贡举的主考官欧阳修讲出“老夫当避此人，放出一头地”，连科举考试的最后拍板人仁宗皇帝也说“今又为吾子孙得太平宰相两人”……这种级别的“小红心”点赞，让苏东坡迅速天下闻名。

与许多科考英雄骤得大名之后寂寂无闻不同，苏东坡的一生极其精彩。

首先，他撑得开“朋友圈子”。苏东坡的朋友圈子里，帝王、将相、僧道、田夫、野老、丐妓……悉与结交，不避贵贱。无论与谁交往，他都坦露胸怀赤心以对。这种为人处世的所谓“不成熟”，让许多人说他是“饱学千古，孩童心性”。他虽不可避免地得罪了一些人，却也在知遇、唱和、礼让与推心置腹中收获了一大批朋友。

其次，他迈得开铁脚杆子，弯得下文人士大夫的腰杆子。宦海浮沉尤其是身陷乌台诗案、新旧党争等风波，苏东坡不断遭受贬谪，几乎走遍了大半个中国——黄州、登州、杭州、颍州、扬州、定州、惠州、儋州、常州。在这丰富的履历里，苏东坡弯下文人士大夫的腰杆子，修堤坝、兴文教、为各地特色农产品“代言”，把豪迈的诗词写在了中华大地上。这些都为今天的东坡题材文艺创作，提供了极为丰富的素材。比如，舞剧《东坡海南》就以苏东坡行船道途为始、离琼北归为终，通过《翁谪南荒》《黎汉兄弟》《桄榔明月》《天涯学堂》《鸿雪大梦》五幕，重现了苏东坡垂老投荒海南三载，开荒辟野、兴办学堂、凿井取水的事迹，书写了一部笑傲坎坷、乐观平生的壮阔史诗。

上述只是苏东坡传奇人生的几个侧面。苏东坡人生的传奇性与人物的多面性，远不止这些。林语堂在《苏东坡传》中这样写道：“苏东坡是个禀性难改的乐天派，是悲天悯人的道德家，是黎民百姓的好朋友，是散文作家，是新派的画家，是伟大的书法家，是酿酒的实验者，是工程师，是假道学的反对派，是瑜伽术的修炼者，是佛教徒，是士大夫，是皇帝的秘书，是饮酒成瘾者，是心肠慈悲的法官，是政治上的坚持己见者，是月下漫步者，是诗人，是生性诙谐爱开玩笑的人。”这些也许仍不足以概括苏东坡的全貌，但一提到他，在中国人中间总会引起人亲切敬佩的微笑——这一点或许能彰显苏东坡的魅力。正是这些，让我们越读东坡、越写东坡，越能够触摸到苏东坡的可敬可爱。

文化人格引人共鸣

今天，苏东坡深受国人喜爱，甚至被网友称为“顶流男神”“国民偶像”。“苏东坡”早已不仅仅是个古代的文学人物、政治人物，而成为一个不断生长的文化符号。人们爱苏东坡，除了他传奇丰富的人生故事和融儒释道于一体、诗文词书画俱在的才华，还因为他创造了一种令人神往的文化人格。

苏东坡的文化人格有何特别？

首先，苏东坡一生始终秉持为民请命、兼济苍生的家国情怀和民本情结，“不以一身祸福易其忧国之心”。朝堂上，他能在王安石变法时直陈得失，能在旧党废法时仗义执言，丝毫不计个人之利害；贬谪中，他并不灰心丧气，更未就此躺平，浑噩度日。每到一地，他总是撸起袖子加油干，力求造福一方百姓，比如在杭州疏浚西湖，在徐州率民抗洪，在密州捕盗灭蝗，在惠州修桥补路，在儋州讲学育人。

其次，苏东坡有着超然物外、达观豁达的人格魅力。纵览苏东坡的一生，他名头大，官位大，人生起伏更大，饱受贬谪之苦，但他在一地鸡毛的生活中寻找到“一蓑烟雨任平生”的状态，让生活在苦难中开出花来。具体来说，他既上得去，坐得稳文坛领袖，当得实学士尚书；又下得来，好吃、好玩、好讲笑话，虽然偶尔也如凡夫俗子一般惆怅、愤懑、孤苦，但总是能在吟诗、交友、作画、烧菜、把酒与调侃嬉笑中自我排解。

今天，我们在各种文艺作品中讲述苏东坡、吟咏苏东坡，其实也是在呼唤苏东坡身上的那种文化人格。同时，通过一部部苏东坡题材文艺作品，我们可以为自己找到一面镜子，通过这面镜子，我们效仿着、追随着苏东坡的那种豪迈、旷达、忍让、为善，从逆境中完成自我慰藉、自我救赎、自我升华。

王国维说：“无高尚伟大之人格，而有高尚伟大之文章者，殆未有之也。”今天，人们对苏东坡的了解，多源于他的好诗文，但大家不知道的是，苏东坡写出好诗文，靠的不仅是技术、技法、技巧，更是骨子里流淌的热情、热血，这就是人格的魅力。虽然这种魅力也会在岁月的长河中因时、因事、因世之变而暂时蒙尘，但当后来人吹开灰尘，它一定能重新大放异彩。恰如苏东坡在《潮州韩文公庙碑》中言，浩然之气“不依形而立，不恃力而行，不待生而存，不随死而亡者矣。故在天为星辰，在地为河岳，幽则为鬼神，而明则复为人”。这种文化人格的力量，让“苏东坡”成为千载永流传的文化符号。

作者系新华文轩博士后科研工作站研究员