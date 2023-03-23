新帅第一战 中国男足和亚运男足的变与不变

来源：羊城晚报

今天，中国男足两支国字号球队将在新西兰完成2023年的第一次正式亮相：99年龄段亚运男足将在北京时间10时30分率先迎来与新西兰U22国奥队的友谊赛；国家队随后在14时挑战新西兰队，正式吹响第13次冲击世界杯的号角。

两队新帅扬科维奇和久尔杰维奇均迎来上任首秀，在变与不变中，这对塞尔维亚好友都渴望在首演中交出满意答卷。

扬帅期待老将新人产生化学反应

“我们是带着雄心壮志来到这里参加两场比赛的，而且要追求好的成绩。”在赛前发布会上，中国男足新帅扬科维奇认为，这是继去年东亚杯后国家队第一次参加国际性比赛，国脚们都很兴奋，也很有动力，即便是友谊赛也要当作正式比赛来对待。

谈到对手新西兰队，扬科维奇表示：“我们清楚新西兰球员的优势，包括身体上的强壮和快节奏，但拟定作战计划时，95%会以我为主。首先我们要跟对方强壮的身体素质抗衡，在此基础上利用我们的特点进行针对性部署，对于现阶段的中国队来说，对手正是我们需要的风格。”

这是扬科维奇上任后的第一战，对胜利的渴望不言而喻，但巧妇难为无米之炊，入籍球员艾克森、蒋光太的退出以及防线严重不整，加上刚刚接手中国男足仅带队训练三周，新帅的战术理念很难在短时间内真正灌输到位，扬科维奇仍需仰仗武磊、吴曦、张琳芃等老将，以去年世预赛的主力班底迎敌，如何激发出现有“明牌”的最强战斗力，是他面临的最为棘手的课题。

对此，扬科维奇希望无论是老将还是新人，都要有拼搏精神、团队精神和勇于牺牲的精神，“有经验的老将在承上启下、引入新人的过程中发挥着重要作用，我希望老的经验和新的血液能够产生化学反应”。

新西兰队目前国际排名为105位，虽然中国男足比对手高25位，但已近一年没有集结参赛，竞技状态和默契度都要打个问号。

从此前的两场热身赛来看，武磊、林良铭和谭龙极可能出任进攻铁三角，而从亚运男足回归的朱辰杰有望与魏震或张琳芃搭档中卫。

对于两闸的人选，扬科维奇在左后卫位置上更为青睐孙国文，张琳芃和邓涵文都有镇守右路的可能。这条以老带新的防线将面临现效力于诺丁汉森林的新西兰高中锋伍德的强力冲击，他身高1.91米，在2012年和2014年曾两次攻破中国男足的球门。扬科维奇上任后更加侧重整体防守，这条全新防线能否顶住伍德的“空袭”将是一大看点。

久帅的新变化能否引发质变？

虽然久尔杰维奇与扬科维奇一样都是刚刚接过帅印，但亚运男足的备战更为充分。扬科维奇此前已执教亚运男足近4年时间，对99年龄段球员的技术特点已完全摸清；而且针对杭州亚运会的备战，在过去一年热身赛的比赛质量和密度都要强于中国男足。

更为重要的是，久尔杰维奇正是通过扬科维奇的引荐成为亚运男足新帅，两名教练的交接过渡十分顺畅，扬科维奇此前打造的战术体系和风格都有望得到延续。在此基础上，久尔杰维奇上任后的积极求变，可以视为两位塞尔维亚人沟通后的最优选择。

在阵型上，亚运男足已逐渐由433变阵为4411，进攻端以往强调边路突破或渗透，如今在由守转攻时，久尔杰维奇希望将中路视为突破口，更强调中路的进攻配合。

人员上的最大变化是戴伟浚和汪海健由后腰变为前腰，相当于影锋的角色，安插在中锋张威或方昊的身后，将肩负起更多进攻组织和前插任务，这一变招能否成为亚运男足的进攻爆点，有待实战的检验。