最新报告：超八成职场人存在睡眠困扰

来源：北京日报客户端

中国人力资源服务商前程无忧近日发布的《2023职场白领睡眠观察报告》显示，超八成职场人存在睡眠困扰，受访者认为工作是导致睡眠障碍的主要因素。

《报告》显示，对于白领来说，主要的三大困扰类型为睡眠浅/易醒(33.6%)、深睡时间太短(29.5%)、入睡困难(27%)。此外，打鼾、缺觉、作息不规律的比例也均在20%以上。在坦言“入睡困难”的人群中，管理层占比高于非管理层，基层员工和高层管理分别占比24.4%和37.5%。

40%的受访人习惯性熬夜晚睡，即每周有4天及以上是23点以后睡。熬夜人群以主动熬夜者居多，占比超过半数。“睡前玩手机”是职场人自述排名第一的熬夜问题诱因，调研显示，在众多导致难眠的手机弹窗消息中，工作群有人@你(57.7%)、领导的小窗口(40%)、来自伴侣或潜在对象的消息(25%)、信用卡还款账单(23.3%)等最难使人安心入睡。

受访者认为工作是导致睡眠障碍的主要因素，经评估，72.3%存在职场压力管理困难。据平台此前调研，近六成受访职场人平均每天加班超过一小时，35.1%的平均每日加班时长在1至2小时，13.6%的平均每日加班时长在2至3小时。

优质的睡眠是健康的保障，访谈发现，超半数职场人对自己的睡眠质量不太满意，对自身睡眠评价在70分以下的人群占比50.3%，对自身睡眠评价在70分至80分的人群占比33.3%。仅有16.3%职场人对自己睡眠质量比较满意，对自身睡眠评价在80分至90分的人群占比以15%。在睡眠质量上，岗位级别差异不大，管理层人群的睡眠质量自评略高于基层员工。

调研称，只有少部分受访者所在企业在有限的办公区域内提供了午休场所，大多数企业虽然提供了午休时间，但适合午睡的休息场所相对欠缺。本次调研将午睡习惯规律、提供午睡场所的企业定义为“午睡友好”企业，在一线城市中，广州和深圳实现“午睡友好”的企业占比更高，分别占比10.4%和13.3%，略高于北京和上海。

大量心理学研究表明，睡眠不足影响工作表现。《报告》显示，82.6%的受访者表示自己每日睡眠时间不足8小时；实现6至7小时(35.3%)和7至8小时(44%)的人群占比相当；低于6小时和高于9小时睡眠的从业者分别仅占3.3%和1.3%。

此次调研中，89.7%的职场人曾为改善睡眠质量做过不同程度的努力，49%认为“好睡眠+勤运动”是积极的正向循环，是快速入睡的良药。此外，受访者采用最多的改善睡眠方式包括听舒缓音乐(44%)、泡澡/泡脚(37.7%)、调整睡眠灯光(31.3%)。排在第二梯队的是喝牛奶(28%)、使用耳塞眼罩(22.7%)、看书(20.3%)。其次是安眠药/褪黑素、更换舒适的寝具，入选比例均在10%以上。