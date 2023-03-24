同样是造黄谣，男人不能“不行”，女人不能“太行”？

来源：中国“壹读”微信公众号

作者：敏敏

“要毁掉一个女性很简单，造她的黄谣就可以了。”

对于最近的造黄谣事件，有网友发出了这样的感慨。而谣言的内容甚至不需要多么复杂，只需要几张真假未知的照片，以及一些幻想出来的文字描述。对此，也有网友提出了疑惑：

男性也会被造黄谣，但为什么男性大多被造谣“那个不行”，女性却多被造谣是荡妇？

处男羞辱和荡妇羞辱

在性方面，男人不能不行，而女人不能太行。

纪录片《荡妇名声恐惧症》里的一个问答巧妙地揭示了这一现象。在纪录片中，导演问三位男士，如果一个男人和50个人发生过性关系，你会如何评价这个人？三位男性的回答十分一致：我觉得这个男人很厉害！如果问题的主角变成一个女人，对她的评价就变成“我觉得她是个荡妇”。

而实际生活中，根本不需要50个人，只需要造谣一女性和除自己爱人之外的男性有特殊关系， 就足以给她扣上“荡妇”的帽子。

正是基于这种双重标准，男女遭受的“性绑架”截然相反。

女性被要求是纯洁的，最好离性这件事远一点，而女性群体遭遇最多、杀伤力最大的正是“纯洁”的反面——荡妇羞辱（slut-shaming），即人们贬低、嘲笑、羞辱某些女性，因为她们着装性感暴露、言行放浪，或者只是谣传她放浪。

国外一份研究显示，50%的年轻女性受访者曾在网络上被羞辱过，其中18至24岁的女性受到过不同程度的严重羞辱，而荡妇羞辱占这些羞辱的主要比例。

至于怎样才算放浪、荡妇，并不重要，甚至一个女性主动表达性需求或寻找性伴侣，或只是表示自己享受性快感，就可以被看作荡妇了。

一个令人沮丧的消息是，相比于富家女孩，荡妇羞辱更容易发生在经济条件较差的女性身上。《社会心理学季刊》上发表过这样一个研究，研究者找来一群女性作为研究对象，并按照经济条件不同，将其分为两组，一组女性家庭较为富裕，一组女性则经济条件一般。

研究者发现，虽然两组女性对“一夜情”“放荡”等概念的理解有不同，且有钱的女性在性方面更活跃，比如在大学期间发生一夜情的次数更多，但在公共场合，家庭条件一般的女性更容易遭受荡妇羞辱，在其想要打入富人圈层时尤其如此。

荡妇羞辱结合金钱，杀伤力直接指数爆炸级增长。

男性也承受着性暴力，只是这种性暴力的形式披着“强者”的外壳。

一个正常男性，或者说一个成功男性，必须在性方面是主动的、强大的，这种强大体现在方方面面，性器官的大小、性生活的时间长短、掌握性技巧的程度，甚至性伴侣的个数。

一个典型的例子就是处男羞辱，即如果到了一定年龄，一个男性还没有和任何人发生过性关系，那这简直算得上一种耻辱。

即使是世俗意义上的“成功人士”，也难逃处男羞辱。比如有“黄金单身汉”之称的前橄榄球球星Colton Underwood，因在一档节目中透露自己是处男，遭到了群嘲，有网友在评论区愤怒地表示：

我们赞扬保持处子之身的女性，但为处男感到羞耻。

但这原本只是个人选择而已。

“男女都是性的奴隶”

对于前述这种在性问题上的男女双重标准，社会学家李银河认为，这是因为目前我们处于男权社会，男性掌握了更多资源，在性方面也掌握了更多话语权。跨文化研究表明，一个社会女性所拥有的权利和男性越接近，其享有的性自由就越多，性行为所受的禁制就越小。

李银河表示，这种双重标准也蕴含着一种赚赔逻辑，即在性行为中，男性是赚的，女性是赔的。

赚的少自然不行，赔的多也不行。

并且，女性不仅难以拥有平等的话语权，甚至被视为男性的私有财产，这也是为什么有段子调侃“击垮男人靠绿帽”，因为这意味着某个男性的“私有财产”被其他男性侵占了，这是值得愤怒和挫败的事。

除男女地位不平等外，社会期望也是造成这种双重标准的原因之一。

社会学认为，人不仅有生理性别（sex），也有社会性别（gender），后者不仅包括生理性别，还包括被社会文化塑造的服装穿着、行为举止等。社会性别是社会期望的结果，我们所处的社会和文化希望男性、女性是怎样的，他们就必须这样。

就性而言，它紧紧地和男子气概、自尊等联系在一起，不只是对青少年如此，中老年男性也是如此。

《中国健康心理学杂志》曾发表过一个研究，研究者随机选取了60例慢性前列腺炎伴随性功能减退中老年患者作为观察组，并选取同期仅有前列腺炎的患者60例作为对照组，结果发现，伴随性功能减退的患者，在内在羞耻感、社会隔离方面的评分均显著高于对照组，自尊评分显著低于对照组。

也就是说，哪怕性能力是因病而受影响，男人们也很难看开并坦然面对这件事。

正如性社会学家潘绥铭所言：男人也是性的奴隶。

不过，虽然现状严肃，但随着社会的发展和人们观念的进步，改变也正发生着。

比如，人们对性的认知正越来越丰富，也更趋于平等，女性更能客观面对自己的性需求。根据世纪佳缘发布的《2022-2023中国男女婚恋观报告》，70后至90后，相比于女性而言，男性更加认可性生活和谐的重要性，但到00后，转变为女性更认可性生活和谐的重要性。

在初次性生活保护措施上，有80%的00后女性会主动采取安全措施，这一比例超越了男性，也超越了70后至90后的女性。

值得注意的是，在女性意识发展的同时，要小心陷入另一个极端：将性经历作为炫耀的资本。

我们追求的，是放下对他人和对自己不公的、苛刻的审视，是平等的权利和客观的对待，而非“特权”的转移。（何况这也不是什么特权或值得骄傲的事，还存在很大的安全隐患……）

最后补充一句，性是一件非常个人的事情，不应该也不存在绝对的标准，只要双方都享受这个过程，就足够了。

至于其他人怎么看……

嗯，一般来说，其他人不需要看。