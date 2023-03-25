“狗血”解说引流短视频何其多：影视博主胡编 科普实为带货

来源：法治日报

“这个傻子娶一个纸人当老婆，并且当晚还和纸人入了洞房，可没想到仅一晚上，纸人竟成功怀了孕，而父亲看到纸人成了儿媳，气得火冒三丈就要扔掉纸人，傻儿子却死活都不肯……”这是某短视频平台一位博主在解说新上映的电影《纸人回魂》。

《法治日报》记者发现，这条短视频的点赞量高达1.2万次，但评论区有不少网友发言称“博主乱剪辑”“看过这部电影，故事情节不是这样的”。记者随后观看这部电影发现，剧中角色“傻子”陈国生与纸扎匠刘三是朋友关系，并非博主所称的“父子关系”，剧中也压根没有纸人怀孕这一情节。

根据公开资料，《纸人回魂》是今年初上映的民俗悬疑电影，电影上映后，在中国多个短视频平台都有相关解说视频，其中一些解说博主掐头去尾，选取其中一部分剧情进行二次“创作”。

类似的影视解说短视频在各个平台随处可见。记者近日调查发现，不少影视解说歪曲了原剧情，还有一些“科普”短视频传播伪科学、推销保健品，被网友们称为“一本正经胡说八道”。

影视解说博主歪曲原剧情有哪些法律风险？传播伪科学的短视频泛滥又该如何治理？

二次创作篡改剧情 一本正经胡说八道

来自广东阳江的林女士热衷看悬疑片、恐怖片，前不久，她在短视频平台刷到一部恐怖片的短视频解说，于是兴致盎然地去下载完整版看，结果发现电影跟解说的完全不一样。

“这部电影根本不是恐怖片，实际上是一部温情片。电影里男主角有个梦境，解说把这个片段截取出来，配上恐怖音效和胡乱联想的词语，就成了整部电影的解说。”林女士颇为生气地说。

记者注意到，此类短视频博主，通常会选取影视剧中较为暴力、恐怖、暧昧等片段进行二次加工、“创作”，有些“创作”与原影视剧情节风马牛不相及，匪夷所思。

“女孩只是吃饭时掉了一粒米，就被继母狠狠扇了一个耳光，被逼着把脏米吃掉，暴怒的女人再次狠狠给了女孩一巴掌，直接把仅有10岁的女孩打得颅内出血。女孩半夜逃跑，果然很快就被人贩子盯上了……”某短视频平台博主如此解说影视剧《司藤》。

记者对比原剧情发现，剧中的母亲并非女孩的继母，而是养母。剧中根本不存在“打得颅内出血”的情节，后续片段中出现的男主角更不是人贩子。

当有网友评论“要不是我看过《司藤》，差点就相信男主是人贩子了”时，该博主回复了一个搞怪笑脸的表情包。

《打开生活的正确方式》是一部现实主义生活剧，对于其中一个桥段，某短视频平台博主“@碗中热影”这样解说道：“没穿内衣的小姨子正在车上睡觉，姐夫按捺不住把手伸过去，不料小姨子突然醒了，小姨子满意地看着姐夫，原来是姐夫关心自己怕她着凉，看着小姨子含情脉脉的眼神，姐夫不知如何是好……”

记者查询发现，此桥段为剧中男女主角重逢后的一个场景，两人并非姐夫和小姨子的关系，而是前任关系。女主角的穿着十分得体，男主角伸手也不过是想去关窗户。非常正常的剧情，被添油加醋成伤风败俗的情节。

有网友如此评论道：博主将男女主角的身份篡改为姐夫和小姨子，“没穿内衣”“按捺不住”“含情脉脉”……解说里的每个词语都像是特意设计的一样，一本正经胡说八道，用这种“狗血”的解说来吸引流量。

值得注意的是，该博主在对影视剧进行二次创作时，并没有在短视频中打上原作品的名字。记者登录多家短视频平台浏览一批影视剧解说发现，这一问题较为普遍。

看似科普医学知识 实则是推销保健品

记者调查发现，在一些所谓科普短视频中，也存在一本正经胡说八道的现象，误导网友。

在某社交平台搜索“护肝”内容，跳出一堆科普短视频，一些短视频科普的内容与记者的认知不太相符，看到最后发现是在推销保健品。

比如“护肝”话题下播放量最多的一条短视频，标题为《明明不胖怎么还有小肚子？口气口臭还噗噗不停？可能是身体某处亮红灯了！》，播放量高达1305.9万次，点赞量和收藏量均破10万次，评论却仅有180条。

“看起来不算胖，但是却有小肚子，就是肝不好的表现。医生建议我少熬夜少喝酒，同时可以吃一些护肝的产品来养肝巩固。医生还贴心地告诉我一眼找到靠谱养肝产品的方法……”接着博主开始分享他推荐的护肝片有多好，在评论区置顶产品链接。

评论区里，有网友附和“全中，看完感觉自己也要得脂肪肝了，害怕……”“难怪我最近气色不好还失眠，原来是跟肝不好有关系”。

记者打开该博主的主页发现，其中有很多类似短视频，都是先“科普”再推荐产品。

类似的“科普”博主不胜其数，充斥着各个短视频平台。例如，记者在某短视频平台搜索“养胃”主题，播放量最高的一条视频同样存在着先通过“科普”再带货的情况，并且在视频中也出现了一位“医生朋友”。

这条名为《警惕幽门这个阳！有口气、容易便秘、经常消化不良的看过来！》的短视频，带着“科普”标签，播放量高达1281.7万次。

“幽门螺旋杆菌是一级致癌物，平均每两个人中就会有一个人感染。如果你跟我一样有口气、经常打嗝、便秘、胃胀气、烧心，或者消化不良，很有可能就是中招了。如果任由其发展下去，可能会导致胃溃疡、胃癌……”博主在其“科普”视频中说道。

博主还在视频中展示了他与“医生朋友”的聊天记录，随后在视频中介绍了一款养胃益生菌保健品。

对于这类短视频，天津市一家三甲医院的医生告诉记者，一些病症的确诊，需要患者到医院进行常规检查，后续治疗时用什么药、剂量如何，依据不同个体而有所不同，这类短视频“科普”的内容没有科学依据，推荐的保健品也不能代替药品。

社交平台一位科普博主“@文宇今天吃哈姆”曾经发文批评这类“伪健康科普视频”：“要科普就正经科普，要带货就好好带货，非得搞得科普不像科普，到底是何居心？”

除此之外，还有一些“史说”短视频也在“一本正经胡说八道”。特别是魏晋南北朝和五代十国这种“冷门”朝代，“史说”夸大其词乃至胡说八道的比例相当高。

平台制定相应规范 建数据库比对过滤

对于这些误导网友的短视频，该如何治理呢？

中国政法大学教授、中国知识产权法学研究会副会长冯晓青说，“3分钟看完一部影视剧”这类影视解说短视频，通常侵犯了影视剧的著作权。博主如果在二次创作时歪曲、篡改原剧情，对原作品的声誉造成贬损的，涉嫌侵犯权利人的作品完整权。

“当然，在某些情况下，使用作品可以不经著作权人许可，不向其支付报酬。著作权法第二十四条对这些许可的情况作了说明，但应当指明作者姓名、作品名称等，并且不得影响该作品的正常使用，也不得不合理地损害著作权人的合法权益。”冯晓青说，如果是改编著作权人的作品，应获得许可。

冯晓青认为，治理篡改原剧情的影视解说，需要多管齐下。最重要的是，权利人看到侵权的短视频后及时向平台举报，要求对方删除侵权视频。民法典、著作权法和电子商务法都有相关规定。

“相关平台应该建立正版数据库，通过正版数据库对比自动过滤、发现侵权视频，通过技术手段来解决法律问题。”冯晓青说，还可以通过行政执法促使平台进行大规模整改，营造尊重知识产权的良好氛围，此外，还要普及版权基本知识，提高大家尊重版权的意识。

对于伪科普类短视频，北京云嘉律师事务所律师赵占领认为，其会向公众传播不正确的知识，误导公众。根据中国网络安全法和《互联网信息服务管理办法》的相关规定，利用短视频进行科普的前提是不可以发布法律法规禁止的内容，否则短视频平台可按照相关规定处理。

“对于不违反法律规定的伪科普类短视频，一方面，公众需要增强辨识能力，不盲听盲信；另一方面，短视频平台可以制定相应规范，从平台角度进行有效治理，净化网络环境。”赵占领说。