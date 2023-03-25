“网络流浪汉”是什么梗？

来源：扬子晚报、紫牛新闻

打开手机，每天在网络世界里“刷刷刷”地冲浪，却总被一种无意义的感觉包裹……近日，一条名叫“网络流浪汉”的流行语，被很多中国网友拿来调侃自己的上网现状。

所谓“网络流浪汉”，指向的是一种网络状态下的“冲浪人”——在网上无所事事，这个App看看，那个App逛逛，试图在手机里寻找一丝慰藉最后无疾而终……

一名网友留言说：“这也太真实了吧，这不就是我吗？”

记者注意到，“网络流浪汉”表现最为突出的特征是：精神闲逛。抱着手机不松手，让自己的思想漫游在虚拟的网络海洋，企图得到一些东西，又好像是根本不带有任何目的，只是为了消磨时间。

刷完全部娱乐休闲类App后，才发现“入脑”的都是碎片化的内容，明明是上一秒刚刷到过的短视频，下一秒已经忘记了自己刚刚看过什么。

95后女孩小张（名称缩写）告诉记者，她算是一名“实至名归”的网络流浪汉。手机上下载了80多个软件，但没有几个是特别喜欢和固定浏览的，“尤其是空闲时间，没有什么计划安排，又找不到想看的长剧，就会刷刷社交平台。”

看完一个App，切换另外一个App，“平台上都是自己不认识的人。”她像围观一样，看尽别人发帖的热闹，看完就抛之脑后，“不去细想，也不会主动去联系。”

小张觉得，偶尔自己会因为这样的“流浪”，而感到困扰，“就是整个人会被无意义感困住。”

梗分析：当刷手机，成为百无聊赖的一件事儿

网上冲浪，明明是在对外获取信息，但为什么人的精神会越刷越“流浪”？

江苏省社会科学研究院副研究员赵伟说，首先这与现代人对手机的依赖程度加深有关，“刷手机的动作，已经成为网络人的习惯。没过多久，我们就要拿起手机来看一下。”

“把手机看作是精神寄托的平台。”一方面这可能与我们的工作和生活需求有关，而在另一方面，它也导致了一种无意义的消遣，致使我们陷入了一种百无聊赖的状态。

除此之外，他认为，让网络重度影响甚至于主宰人的生活，会慢慢消磨人在现实生活中的主动性以及人对真实社会生活的热情。

“越来越多的人，身处一个由陌生人连接的世界。”表面看似是开放自由的，你可以很快地联系上一个完全不认识的人，迅速与他人建立关系，“但其实大家彼此之间的交往，距离很远，心理距离更远。”

在这种时候，手机上充斥着大量的信息，各种各样的内容全面铺开，哪怕是个性化推荐，但它也不能触及人的精神需求，“浏览完信息后，你放下手机，会有更大的空虚感，扑面而来。”

“网络流浪汉”的状态就随之出现了。

对这条流行梗的走红，赵伟比较有感触，他表示，手机的确带给了人很多东西，比如说海量的信息和资讯，可它也过滤掉了很多东西，比如说人和人之间、人和事物之间相互联络的复杂性。

“我们的生活在通过手机变得有效率，但精神娱乐不能只通过手机去满足。”在赵伟看来，摆脱网络流浪汉的状态，不能交给网络来解决，还是得靠人。