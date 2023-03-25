7岁女孩将男孩投入井中 这两方面警示不可不察

来源：新京报

作者： 杨末

近日，“女孩将小男孩扔入井中”一事引发很多中国网友的关注。

云南嵩明警方3月22日作出通报，经核实：3月8日16时许，嵩明县小街镇某村杨某（男，4岁）与同村邻居王某（女，7岁）在村中水井旁玩耍时，王某将杨某抱起放入水井中（井口至水面2.65米，水深2米），附近村民听见呼救声后，立即开展救援，及时将杨某救起。涉事儿童家长平时无矛盾。

目前，杨某已痊愈，在当地村委会的调解下，已达成和解。据新京报报道，事发地村干部称，女孩做出这样行为是模仿影视情节。

看了那则视频，相信很多人除了担心小男孩的安危，还有难以言说的震惊：如此小的女孩怎么会作出如此极端的举动？现在，被扔入井里的小男孩被证实无大碍，涉事双方家长也已和解，算是有了一个不坏的结果。

但要看到，此事发生在两个分别仅有7岁和4岁的邻里孩童之间的这一幕，有两方面的警示意义，不可不察。比如，家长的看护责任，事发井口是否有必要做一些安全防护措施等，都是值得重视的。另外，当地村干部提到，女孩将男孩抱起放入水井中是因为“模仿影视情节”，如果这一细节属实，那其反应的问题尤其不能忽视。

有专业人士分析称，从心理学角度看，女孩的举动是儿童的一种攻击性行为，缺失家庭关爱和经常接触暴力影视剧，都会对儿童造成很大影响。因此医生建议，家长应多给予关注，提高孩子的共情能力。

此前，关于小女孩的行为动机，很多网友展开了各种版本的分析、推测。“模仿影视情节”可能是最让人意外的。这种意外，不是因为想不到，而是因为它似乎是一种“最简单”的原因，简单到最容易被忽视。

事实上，仅从公开报道就可以发现，未成年人模仿影视剧画面作出极端行为，并酿成安全事故的其实并不少见。诸如“儿童模仿动画片烧伤同伴”“美食短视频博主被女孩自制爆米花离世案追加为被告”等类似事件，都不止一次发生。

但是，这些极端案例很难说真正引起过足够的重视，更多人可能还是会将它看作是偶然事件。然而，无法否认的一个现实是，电视剧、手机等现代媒介工具其实都是在和家长“争夺”孩子的心智。

如果在孩子们接触这些媒介的过程中，缺乏必要的引导和关照，那么他们受电视、手机的极端影响可能也就越大，出现极端行为的概率也就可能越高。在多数时候，这种影响可能是以潜移默化的、隐秘的形式呈现的，但正如此次事件所提醒的，一旦出现极端举动，则很可能带来“无法承受”之重。

现代视听媒介的兴起，从最初的广播到电视，再到现在的手机，使得儿童与成年人在讯息接收上的界限变得越来越模糊。现在短视频，尤其是一些夹杂了不良内容的“二创视频”经常在不同平台出没，心智远未成熟的儿童，几乎不可避免地遭受冲击。

为减少其对孩子带来的不良诱导，更多依赖于“最原始”的办法——对孩子身心的更多关注和引导，以多一些的亲子陪伴去代替电视和手机的陪伴，并有意识地帮助他们提高辨别能力和安全意识。

这一点，其实在全世界范围内都有大量的研究和讨论。但如何最大程度减少这种不利影响，目前仍是现代教育所面临的一个普遍性的困扰，依然需要全社会更多的重视和应对。事实上，影视剧、短视频等制作方，在此问题上也责无旁贷。如果因为审核不严，造成模仿者的伤害事件，也要承担民法典与《侵权责任法》规定的法律责任。

如在“儿童模仿动画片烧伤同伴”一案中，一审法院就指出，制作动画片的影视公司，因其传播对象主要是未成年人特殊群体，应主动严格审查、过滤未成年人不宜的情节和画面，并负有提示风险、警戒模仿的注意义务；否则，即便其制作、发行获得行政许可，如若实际造成损害的客观后果，也需承担过错责任。

也因此，在防范未成年人“模仿影视情节”造成相关伤害方面，家庭和学校或都还有努力的空间。而影视制作公司也需担负起应尽的社会责任，司法和行政则要加大监督力度，方能共同切实保护好未成年人成长。