盗窃团伙竟有“投资人”

来源：法治日报

有人专门“出资”，为盗窃人员提供食宿路费；有人负责“引荐”，为团伙不断输送新成员；还有人为了证明“实力”，前往多个城市实施盗窃……这样一个组织严密的盗销团伙足迹跨四省八市，专偷烟酒店、数码广场，屡屡得手。

记者近日从安徽省马鞍山市公安局花山分局获悉，在当地警方的缜密侦查下，这一团伙被一网打尽，11名违法犯罪嫌疑人悉数落网，涉案金额110万元。

“我的数码广场被盗了30多部手机，损失快20万元了！”2022年底，在马鞍山市花山区，一家经营数码产品的商铺老板向警方报案称，其店铺一夜之间被人洗劫一空。

接警后，马鞍山市公安局花山分局立即成立了专案组，对此案进行全力侦破。民警调查发现，当日凌晨4点多钟，有两个鬼鬼祟祟的身影在数码商铺外徘徊，见四下无人，采取暴力方式将店门破坏后，一溜烟逃走了。

但是5分钟后，这两人又突然折返，径直走进店里，在柜台翻找一通没收获，便窜进柜台后的仓储室。仓储室的墙边放置了铁皮立柜，柜子是上了锁的，两人连锤带打将铁皮门拽开，发现了里面放置的几十部手机，便将手机全部塞进纸箱后逃离了现场。

案发后，专案组民警经过深入调查，掌握了两名犯罪嫌疑人的体貌特征。民警立即扩大侦查范围，发现两人抱着纸箱子，在距离店铺不到1公里的地方打了一辆出租车逃离现场。

民警很快便找到了当时的出租车司机，据其描述确实有两名年轻男子慌慌张张上了车，前往马鞍山市含山县的某浴场。民警赶往该浴场进行调查，了解到两人在离开浴场后，又打了辆出租车前往芜湖，并确定两人系福建省福州市人。

根据线索研判，两名犯罪嫌疑人已向福州方向逃窜。事不宜迟，专案组立即安排民警赶赴福州实施抓捕。但在福州市，民警继续摸排发现，这很有可能是一个组织严密的盗窃团伙，为了将其一网打尽，专案组民警按兵不动，并请求了支援。

经过进一步深挖，专案组确定了该组织11名成员的相关信息。2023年1月9日，在专案组的努力下，终于将该团伙的张某、黄某、王某、刘某等11名成员全部抓获，成功摧毁一涉嫌跨四省八市盗窃和销赃的犯罪团伙，破获特大跨区域系列盗窃营业场所案件数十起，涉案金额110万元，冻结涉案资金70余万元。

经查，这一盗窃团伙建立了严密的组织体系，有“投资人”、“中间人”、盗窃人、销赃人等多个不同分工。据犯罪嫌疑人交代，该团伙投资人主要负责给实施盗窃的人提供路费、住宿费，并规划盗窃地点及逃跑路线，盗得的赃物变现后则拿回投资的两倍金额；“中间人”则是曾经参与盗窃的人，给该团伙介绍新成员，从中获取好处费；盗窃人就是社会闲散人员，专门负责前往全国各个城市盗窃；销赃人则是该团伙最固定的成员，来自湖北的王某兄弟，盗窃所得全部由两人进行变现。

自2022年5月开始，该团伙便由张某作为“投资人”，社会闲散人员黄某、周某等人在福州市内盗窃烟酒店，并最终由王某兄弟销赃。考虑到团伙成员大部分居住在福州，在本地盗窃风险极高，于是张某便在网络上搜索全国各地的高档烟酒店、数码广场等以此确定作案目标，他们先后在福建、江苏、安徽等地实施盗窃，“行动路线”全部由张某一手安排，然后将盗得的高档烟酒、手机、平板电脑等物品统一进行销赃。

目前，案件正在进一步侦办中。