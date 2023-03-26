西湖景区拥堵成常态，要恢复限行吗？

来源：中国新闻网

最近，浙江杭州西湖景区又双叒叕堵了。不止节假日，连工作日也如此。

开车堵到“没脾气”、景区车位“碰运气”、公共交通换乘“头发晕”、2公里要开20多分钟、10分钟才走几百米……

记者了解到，自去年6月开始，西湖景区就暂停了双休日单双号限行措施，恢复时间另行通知。同年12月，杭州又暂停地面道路错峰出行措施(快速路错峰出行保持不变)。

杭州和西湖景区双双不限行，这也就意味着，无论是本地(含浙A区域号牌车辆)，还是外地小型客车，在杭州地面道路的通行将是来去自由的。

西湖景区杭州旅游网红打卡地。随着文旅市场的复苏，西湖景区就更加人气爆棚。尤其是在景区“免费游”惠民政策的拉动下，大量客流、车流涌入景区。因此，堵车也成了如今西湖景区的一种常态。

在一网络社交平台上，记者注意到，有不少关于西湖堵车的吐槽帖。有网友直呼“西湖有多踩雷？去了才知道堵车！人挤人！”还有网友吐槽“杭州西湖，真的不想来了，全是人，打不到车，超级堵车，非常无奈！”更有网友呼吁恢复西湖景区限行。

如果说，此前西湖景区暂停双休日单双号限行措施，是为了给游客提供更好的旅游出行体验，从而刺激文旅市场复苏。那么，如今在西湖景区拥堵成常态背景下，需要恢复景区限行措施吗？

对此，浙江工业大学教授、交通专家吴伟强直言反对继续限行和限牌。

在他看来，杭州地面道路不限行只是增加了10%的车辆，不至于堵成如今这样。

那么该如何改善杭州交通的拥堵情况？他认为，其重点不是恢复限行措施，而是在如今暂停限行后如何做好杭州交通的管理工作。

同时，吴伟强还提醒说，交通是个庞大的系统，任何一个因素出问题，都可能产生蝴蝶效应，治堵没有“一招鲜”，需要重视科学化管理这一根本。

其实，不止西湖景区，杭州其他各大热门景点也常常会遇到交通拥堵的情况。那么，如何缓解景区交通压力，提升杭州旅游品质，成为社会各界关注的话题。

杭州市城投集团党委书记、董事长李红良此前在接受媒体采访时如此分析说，如今杭州一些景区存在轨道交通、公交及慢行交通多网融合度不高的情况，尤其是西湖景区，因地铁线路无法直达景区核心景点，所以较多旅客选择自驾出行。而在节假日及旅游旺季时，景区环湖沿线停车场已近饱和，现有停车位也无法满足游客需求。

面对这种情况，他认为，可通过以“地铁+公交”的出行方式来缓解进出景区交通压力，进一步增设并常态化运营“地铁+公交”直达线，扩大服务范围。同时考虑增设景点和景点之间的接驳线路，提高景点间的连通性，打造特色旅游线路。

此外，他也透露，接下来，杭州市城投集团将通过线路长改短、车辆大改小等举措，努力实现地铁与公交的无缝衔接。比如今年将重点新增车长在八米左右的新能源客车，提升景区接驳的灵活性。同时将打破数据壁垒，利用好公交云大数据平台，精准提升公交准时率，并坚持少换乘、快接驳的便民理念，加快推动“两网融合”“两网协同”，完善联席机制加强沟通，主动为地铁提供更多的赋能。从缓解景区交通压力上，为提升杭州旅游品质赋能。