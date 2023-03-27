因航班延误错过考研复试 “遗憾”不该全由考生承担

来源：新京报

作者：熊丙奇

3月24日，一则“考研最大的遗憾”帖子在中国网络引发关注。

帖文显示，今年报考广东某大学的一名安徽考生，在3月22日看到复试消息后，便购买了23日的航班，但受强对流天气影响，航班延误，他不幸错过了24日的复试。

不少学生表示，学校这样安排复试给到外地考生的准备时间太少，如果因为不可抗力导致缺考不能补考的话，对外地考生非常不公平。

据紫牛新闻报道，该高校研究生招生办公室有关老师称，他无法直接对此事作出回应，将请示领导后由专人联系记者。而不少网友和考生，都希望学校能拿出一个回应。

当然，更进一步，则不仅仅是一个回应，而是相应的应急解决方案。如果确因航班问题，入围复试的考生无法赶到学校进行复试，学校理应有相应的补救措施，而不是让考生独自承担航班延误，最终影响考研录取的后果。

另外，如不少网友所呼吁的，应该给考生充足的复试“赶考”时间，而不能“急吼吼”，尤其是外地考生，至少应提前5天告知复试时间。

这确实是一个应该引起重视的问题。如果学校给足了时间，考生因自己安排不当，导致错过复试，这一结果当然只能由考生自己承担。但如果学校给考生的赶考时间过于仓促，那么，考生因不可避免的原因而导致错过复试，学校则不妨从充分保障考生权利角度，给出妥善的解决方案。

据报道，该学校招生信息网显示，复试通知时间为3月21日，各学院的复试时间各不相同。记者还注意到，有部分考生在网上称，该校的复试通知实际上在3月21日晚间发布，不少考生次日也即3月22日才在其官网看到。这意味着，留给学生的准备时间就两天，最多三天。这对外地考生来说，确实是十分紧张了。

尽管教育部等官方机构并未对学校发布复试通知的时间作出具体要求，但从更人性化、也更科学的角度看，学校需要从考生角度出发，为考生留下充足的赶考时间。至少提前5天或一周告诉考生复试时间，或许应成为一条基本要求。

做好考研复试，有助于更加全面考察考生的学术潜能与综合素养。要充分保障每个入围复试考生的权利，也需要“双向奔赴”。

对于考生来说，应该做好考研规划，把其中的各种问题尽可能考虑周密一些，认真对待复试。对于学校来说，则要善待每一位入围复试的考生，切实做好相关服务，给每个考生公平的复试机会与环境。

为此，我们也期待这场“考研最大的遗憾”，最终能得到一个妥善的解决。