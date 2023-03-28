马云的第一站，为什么是云谷？

来源：“华商韬略”微信公众号

三个月前的腊月初八，马云如约出席了乡村教师计划的“腊八之约”。

在线上，他和来自中国各地100位乡村教师做了交流，并和老师们相约：

“希望尽快能和大家线下见面。”

01

2023年3月27日上午，马云一身简装，出现在杭州西湖区云谷学校。

他参观了学校的陶艺教室，站在一年级门口偷瞄，从视频画面看，马云心情不错，被小朋友发言萌到时，一边走开，一边大笑。

四年师范、六年老师，对于教育，马云从来都不隐藏自己的热爱。他曾经说：

教师是自己最喜欢的职业，希望有一天能重新回到学校当老师。

通过马云公益基金，他发起了乡村教师计划，来支持国内乡村教育，至今，马云的微博签名都是：乡村教师代言人——马云。

除了要改变状况最差的学校，让4000万农村孩子接受教育普惠，他还希望办一所创新型的学校，探索面向未来的教育。

六年前，马云和六位阿里合伙人一起，创办了云谷学校。

这是一所十五年制的非营利性国际学校。

对于这个非营利的定位，马云后来解释说：

“这些钱是我们自己掏的，学校也是我们自己掏钱建的。云谷从第一天起就是亏钱的，未来我们也没想过挣钱，即使有一天如果我们能收支平衡，我们每一分钱都会投入到云谷学校。”

在创校时，马云告诉报名云谷的家长：

“我们这没有高考指挥棒和升学率，孩子估计很难考国内的重点初中，也很难考重点高中。”

那么，进入云谷的孩子，能得到什么呢？

是总占地220亩、位于西湖风景区的校园？是全套的体育馆、剧场、录音棚、乐器排练室等文体空间？是机器人、木工、陶艺、编程等科技创新教室？还是320多位全国招聘的名师？

如果孩子得到的是这些，那么云谷和国内任何一所高档私立学校，基本没有区别。

但马云讲的是：办云谷学校，不是要办那种学校，今天的中国，也不需要那种学校。

他给云谷的目标是：让每一位孩子成为最好的自己。

02

读小学时，马云遇到了一位挺逗的体育老师。

这位老师是从农村临时抽调上来的，除了立正、稍息，什么都不会。

每到下雨天，这位教不好体育的老师，就在教室给同学们讲《水浒传》，大家听完后，回家就翻箱倒柜地找水浒，顺带着看了很多书。

很多年后，马云才恍然大悟：只要激发了孩子的兴趣，就可以在内心点起一把火。

这也成了云谷学校对老师的要求。

在云谷学校，一位老师是否优秀，不是班里孩子考试成绩多好，也不是给孩子布置多少作业，而是看他能否激发孩子对学习这件事情的兴趣，让孩子爱听他的课、爱进他的课堂。

这是云谷优秀老师的标准，也是云谷老师的第一责任。

在云谷小学一年级英语课堂上，不同颜色的糖果被放在一起，倒上水，在“one color、“no color”的猜测中，糖果变成了rainbow（彩虹）。

历史课堂上，孩子们接到了一道穿越攻略：

在你到达的当天，长安城的曲江畔有一次大型的宴会，新上榜的“进士”会在江边聚会吟诗，你打算混入其中。但是你要了解，“进士”是什么？唐朝的“高考”方式跟2018有什么不同？

七年级的数学课堂上，为“有理数运算”定制的桌游，成了教学工具，桌游的出品公司“数的新纪元”，同样由四个孩子组成。

科学课上，经过纸飞机的几百次试飞，孩子们理解了尾翼、上反角和气流的秘密；经过设计制造微型过山车，孩子们掌握了动能与势能的转化。

两个总因为路上塞车而迟到的孩子，学会了用统计图来呈现红绿灯的规律，尝试给市政部门找到解决方案。

云谷数学节当天，孩子们钻进了校园角角落落：有的在男女洗手间门口数坑位，目的是为了解决“接待来宾时，厕所坑位数是否能满足需求”；

有的在操场拖着测距仪、拿着卷尺趴在地上找答案——为了了解“我校作为赈灾安置点，有时需要提供体育馆大馆供灾民休息用，体育馆里最多可以供多少个人平躺休息？”

在云谷，来自全国的老师，需要考虑的课题，是“当英语不再被肢解成字母、单词、语法，如何变成拓展思路的工具”；是“什么样的科学课让学生不再惧怕理科”；是“我们为什么要在历史课上做古人，也做今人”……

以及，如马云在创校时，与家长沟通的——“不承诺能培养孩子去成功，但会教会孩子怎么幸福”、“为他们未来的成功打下成功的基础，让每个孩子成为最好的自己”。

到第六年，云谷的第一批高中毕业生，开始面对自己人生中的第一道关卡：升学。

在云谷，进入名校从来不是学校鼓励的追求，马云的说法是：支持每个孩子选择适合自己的学校。

尽管不鼓励也不追求，但云谷的首批高中毕业生，也还是在传统意义的“成功”上，交出了一份完美的成绩单。

2022年12月，云谷高中2023届的45位毕业生，收获了51份录取，其中10份是带奖学金录取。

留学目的地涵盖美国、英国、加拿大、澳大利亚；录取专业从计算机科学、工程、生命科学、生物，到物理、数学、统计、临床化验、历史、社会学，商科……

作为一所崭新的非艺术类学校，云谷甚至还收获了两枚世界顶尖艺术学院的电影及音乐剧专业offer。

从六年前创立，到向社会输出第一批“云谷孩子”，云谷的素养教育，走完了第一轮循环。

比起它“培养具有仁爱精神、独立意志、社会担当、终身学习力和幸福感的地球公民”的最终目标，第一轮循环只是很小的一步，它还需要时间来验证。

但更有深度、更有实验性的探索，正越来越多地在这所学校里开始发生。

03

回到云谷，马云把学校又好好走了一遍，然后坐在校园里，和老师们讨论了一个话题：

人工智能的时代，该怎么做教育？

马云淡出公共视野的这两年，智能正无限接近人工，机器加速改变世界的新时代扑面而来。

作为一个教育的热爱者，马云一直没有远离学校，而作为国内最大互联网企业之一的创始人，马云也一直没有远离对技术的观察。

早在创校时，他就对家长们坦承，大家面临着教育方式的改变。

在他看来，过去30年，中国的教育取得了巨大进步，“知识就是力量”，让教育进步，使中国发生了天翻地覆的变化。

但工业时代的教育是为流水线服务的，是标准化的。比的是谁算得快、记得牢、背得熟。在未来，很多标准化的工作一定会被机器所取代。如果不改变下一代孩子的教育方式，30年以后将面临被淘汰。

最近两年，他应该又观察、思考了很多。所以在和老师们的讨论中，他又有了新的思考：

ChatGPT这一类技术已经对教育带来挑战，但是ChatGPT这一类技术只是AI时代的开始。我们要用人工智能去解决问题，而不是被人工智能所控制，虽然人的体力、脑力比不过机器，但机器只有“芯”，而人有“心”。

工业时代是知识驱动，知识的竞争；数字时代，是智慧驱动，是创造力和想象力的竞争，是领导力、担当力、责任的竞争，是独立思考的竞争。

对于当下正被热议的“人工智能如何改变教育”，这些思考，应该可以成为答案之一。