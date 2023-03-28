火爆出圈的“村BA”，见证乡村振兴活力

来源：新京报

作者：沙元森

中国贵州省黔东南苗族侗族自治州台江县台盘村的“村BA”正在吸引越来越多的球迷关注。

3月27日，贵州省首届“美丽乡村”篮球联赛总决赛在台盘村开赛，黔东南州队击败遵义市队夺冠。冠军不仅获得了奖杯、奖牌，还得到了极具当地特色的台江鲤鱼吻香米和银帽。

在村子里举办的这项“省级”联赛，不只是级别高，更令人惊叹的是该项赛事的专业水准和火爆气氛。可以容纳两万多人的观众席座无虚席，篮球场旁边配建媒体采访接待间、宾客会客休息间、运动员更衣休息间等，赛场内外的基础设施和组织活动都有板有眼。

而且，众多媒体参加的网上直播更是吸引了数千万人在线观看。这个“村BA”绝对火出圈了。

新潮而又略显“野味”的“村BA”能够走红网络，最根本的原因还在于它植根于乡土，土生土长，丰富了当地群众的文化娱乐生活。所以，有人从贵阳几度倒车来看球，有人为了能现场观战不惜爬上梯子。

毋庸置疑，“村BA”已经成为台江乃至贵州的一张新名片。在信息时代，影响力也是经济社会发展的动力。旅游平台企业的数据显示，台江县在今年“村BA”决赛前的酒店预订量环比前一周翻了一番还多，客源主要来自凯里和贵阳。据贵州省体育局统计，截至目前，贵州省首届“美丽乡村”篮球联赛已开展超过5000场比赛，有效带动了举办地旅游、文化、经济等发展。

所以，“村BA”的启发意义绝不仅仅限于如何发展篮球运动，其更让人看到了恢复乡村活力，实现乡村振兴的更广阔空间。

随着城镇化进程的不断推进，越来越多的农民，特别是新生代农民，离开了土地，在城市里工作和生活。另一方面，全面推进乡村振兴又急需一批愿意扎根乡村的农民，尤其是有知识有能力的青壮年农民。

有些农民进城，是因为看到了城市里更多的就业机会和更高的劳动报酬。也有些农民进城，则是为了逃避农村相对简单枯燥的业余生活。

与日出而作、日落而息的“老农民”不一样，新时代的农民更加注重高质量的精神生活和文化体育活动。在一些地方，农村固然有青山绿水，但是因为缺少精彩的演出和球赛，也很难留住那些向往城市丰富文体活动的年轻农民。

乡村振兴，人才是关键。为了吸引人才返乡，很多地方不吝于提供岗位、提高待遇，这不失为一个有效措施，但是文化才是乡村的灵魂，乡村振兴必须以文化振兴为基石。一项“村BA”能够引得那么多人如痴如狂，甚至离城返乡，就是因为这项赛事以高水平的举办方式和浓郁的地方特色，抓住了无数留恋乡土的灵魂。

无独有偶，今年春节期间江苏丰县的“村界杯”足球赛，和台江县的“村BA”一样，也成了网红赛事，甚至吸引了周边农民跨省比赛，极大提高了丰县的知名度。

由此可以看到，为乡村振兴凝魂聚力，可以借助一项篮球联赛，也可以借助一项足球联赛，又或者是一场音乐节。总之，它因地而异、因人而异，在不同的地方有不同的呈现形式。无论怎样，它们的指向是共同的，那就是新时代农民不断追求美好的精神世界。