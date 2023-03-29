“体育＋电竞”需要更多“脑洞大开”

来源：人民日报海外版

近日，中国和俄罗斯发表了《关于深化新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明》，声明中提到，中方支持俄方2024年在俄罗斯喀山举办国际电子竞技赛事“未来运动会”。

对于电子竞技赛事，电竞爱好者应该不会陌生。即将在今年秋天举行的杭州亚运会，首次将电竞纳入正式项目，人们期待着中国电竞选手站上最高领奖台。

不过，将于明年举行的“未来运动会”看上去有些与众不同。其项目设置既涵盖了体育类、策略类、射击类等传统电竞游戏，同时还纳入了不少“混合性”项目。例如，在“体育挑战赛”类别比赛中，足球、曲棍球、篮球、赛车和格斗等项目的选手将先在虚拟比赛项目中竞争，然后再到真实的运动场馆进行比赛。只有兼具电竞实力和体育能力的“两栖选手”，才能在比赛中脱颖而出。

传统体育项目与电子竞技相结合并非新鲜事，但既要“下场”打电竞，又要“上场”打比赛的赛事模式还是比较新奇，也对“未来运动员”提出了新挑战。

电子竞技风靡全球，但电竞与传统体育的融合及边界，一直是颇具争议的话题。在“电竞入奥”声势浩大的背景下，国际奥委会一直对电竞项目进入奥运会持谨慎态度。近日，国际奥委会宣布2023年奥林匹克电子竞技系列赛(OES)正式开始，赛事设置了射箭、棒球、国际象棋、赛车、跆拳道和网球等9个项目，并未纳入MOBA(多人在线战术竞技游戏)、射击等传统电竞项目。这意味着，电子和虚拟形式的体育运动更有可能进入到未来的大型体育赛事中。

事实上，不少专业运动员都是虚拟体育项目的爱好者。一级方程式(F1)车手时常通过赛车模拟器熟悉赛道；参加过3届奥运会的南非自行车运动员阿什莉·穆尔曼·帕西奥在2020年获得了首届UCI电竞世锦赛冠军……对运动员来说，虚拟体育可以成为提升赛场表现的好帮手。而对体育爱好者来说，虚拟体育则显著降低了体育运动的参与门槛。如果再加上可穿戴设备和虚拟现实技术的助力，甚至可以随时“穿越”到全球赛场，与世界冠军同场竞技。对于传统体育项目的普及和全民健身的开展，羽翼愈发丰满的虚拟体育无疑是一座值得挖掘的“富矿”。

电子竞技的蓬勃发展已成大势所趋，传统体育的变革箭在弦上。电子竞技与传统体育相向而行，需要更多像“未来运动会”一样“脑洞大开”的尝试。