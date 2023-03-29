“熊出没” 背后的人熊冲突

来源：成都商报

青海玉树，位于三江源头。随着三江源生态环境的改善，野生动物种群得到了一定恢复。相较于棕熊入室造成的财物破坏，当地人更恐惧的是棕熊带来的人身伤害。据统计，目前分布在青藏高原的棕熊数量约为5000只，近几年，青海省共定损野生动物致伤人伤物案件7494起，其中包括6477起牲畜掠夺、1003起入室破坏、14起人身伤害。这给三江源地区群众生命和财产安全造成极大损毁和严重威胁。

“人兽冲突”，这是一个亟待解决的难题，也是全世界自然保护普遍面对的一个难题。面对这样的情况，当地政府、三江源园区管理部门、牧民和民间保护机构在内的多方力量，正在探索“人兽冲突”的预防和补偿机制。据了解，青海省计划2022年～2025年，在全省范围内探索实施野生动物致害损失保险赔偿机制。

青海称多警方预警：短期内牧民们可更换牧场放牧 避免再次遭受棕熊袭击

3月20日，青海省玉树藏族自治州称多县公安局森林警察大队发布一条关于棕熊的预警，而在当地，这样的预警，警方已发布过多次。

3月18日，该大队接到珍秦七村支部书记报警，对方称在称多县珍秦七村木纳沟发现一头成年野生棕熊。随后，该大队第一时间派出警力到达现场处置。

在现场，民警发现两头已被野生棕熊咬死的牦牛，而“肇事”棕熊就在距离民警十多米的地方来回徘徊，不肯轻易放弃到手的“猎物”。由于事发地是当地牧民放牧的必经之地，野生棕熊带来极大的安全隐患。民警与野生棕熊“斗智斗勇”，但棕熊依然不肯离开。经过4个多小时的“博弈”，棕熊终于离去。

来自当地警方消息，3月初春的高原依然天寒地冻，棕熊野外寻觅食物较为困难。警方分析，此次棕熊袭击牧民牦牛群事件后，野生棕熊不会“善罢甘休”，由于棕熊袭击地点是农牧民放牧必经之地，说明棕熊已对牦牛群的轨迹路线较为“清楚”，极有可能再次出击发动袭击。为此，称多县公安局森林警察大队向当地广大农牧民群众发出预警：“棕熊是中国二级野生保护动物，请农牧民在保护的同时，近期看管好牦牛羊群，短期内牧民们可选择其他牧场放牧，或者多人出行放牧等方式，避免再次遭受棕熊袭击，给个人生命财产安全带来隐患”。

当地屡发“棕熊袭击事件”：不仅入户偷食破坏 还多次致人死伤

在青海玉树，“棕熊袭击事件”并非个案。

2018年10月16日，称多县歇武镇当巴村易窝沟，棕熊闯入牧民家里偷吃午餐肉，还在窗户上留下掌印。

2019年6月12日，珍秦6村所属的嘉通草原牧业点出现棕熊行踪，称多县警方第一时间赶赴棕熊出没现场，跟踪航拍，鸣枪驱赶，驱离棕熊，确保牧民和牲畜安全。同一时期，扎朵镇东方红村，20个牧户多次家中遭遇棕熊破坏，幸运的是，均无人员伤亡。

2021年8月21日，称多县公安局称文派出所接到辖区牧民电话求助称：在孔角村内有棕熊出没，棕熊还进出牧民家，牧民不敢外出。接到村民求助后，称文派出所立即组织民辅警赶赴现场，开展调查取证走访排查，提醒牧民群众一旦发现险情要及时报警，经排查，此次棕熊出没未造成人员伤亡。

相较于棕熊入室造成的财物破坏，当地人更恐惧的是棕熊带来的人身伤害。

2015年4月12日，家住玉树藏族自治州称多县歇武镇的牧民拉毛在山里放牛时，遭到一只熊袭击，右眼被熊抓掉，身体多处受伤。受伤后，其家人立即将她背下山送医急救，随后又紧急送往西宁市医院接受治疗。

据青海省玉树藏族自治州治多县公安局2020年5月14日的一份通报显示，2020年5月12日，治多县扎河乡境内发生棕熊袭击牧民事件，一人死亡。事件发生在治多县扎河乡口前村村民阿某某所搭建的帐篷住处，死者系女性，尸体遭大面积啃咬。民警寻迹发现肇事棕熊在一家牧户的冬窝子附近活动，为防止棕熊再次侵袭牧户，民警现场鸣枪驱赶，却反遭棕熊袭击。为了保证现场人员安全，民警只得开枪将其击倒。后对棕熊尸体进行解剖，发现熊的胃部尚有部分未消化的人体组织。

2020年8月18日，青海省格尔木市大格勒乡接到棕熊伤人事件报警，经工作人员现场实地查看了解，共5名枸杞采摘工受到棕熊伤害，造成轻伤3人，重伤2人。

如何缓解“人熊冲突”？

当地探索“人兽冲突”预防和补偿机制

人类与野生动物之间既存在冲突关系，同时也是共存关系。

三江源生态保护基金办公室2022年11月发布一份数据显示，为保护生态系统的完整性和原真性，在最严格的保护措施下，三江源地区野生动物种群数量快速增长，当地牧民与野生动物之间的矛盾日益凸显。

在生物多样性丰富的三江源地区，“人兽冲突”问题普遍存在，尤其是棕熊伤人事件不断。据统计，目前分布在青藏高原的棕熊数量约为5000只，近几年，青海省共定损野生动物致伤人伤物案件7494起，其中包括6477起牲畜掠夺、1003起入室破坏、14起人身伤害。“人兽冲突”给三江源地区群众生命和财产安全造成极大损毁和严重威胁。

人兽冲突，这是一个亟待解决的难题，也是全世界自然保护普遍面对的一个难题。

面对这样的情况，当地政府、三江源园区管理部门、牧民和民间保护机构在内的多方力量，正在探索人兽冲突的预防和补偿机制。

根据《中华人民共和国陆生野生动物保护法》《中华人民共和国野生动物保护法》、《青海省陆生野生动物造成人身财产损失保险赔偿试点方案》等有关法律和规定，因为野生动物造成人身财产损失，可以申请赔偿。截至2021年底，青海省共受理野生动物致害损失补偿事件7000多起，省州县三级财政兑现群众补偿资金4400余万元。从肇事类型看，野生动物肇事类型主要为狼侵害家畜、棕熊入室破坏及致人伤亡等。但当地群众最担心的就是棕熊，因为棕熊会造成人身伤害。

2022年7月，《青海省陆生野生动物造成人身财产损失保险赔偿试点方案》印发，人员死亡赔偿标准提高至60万元，造成生产生活设施损失每次每户最高赔偿限额为30万元。该方案在明确赔偿范围、优化理赔流程的同时，大幅提高了赔付标准。

青海省计划2022年～2025年，在青海全省范围内探索实施野生动物致害损失保险赔偿机制。人类与野生动物之间的冲突虽不可能被完全消除，但可以通过建立预防和补偿机制，最大程度缓解“人兽冲突”，实现人与自然和谐共生。