男女足实现“同工同酬”有多难

来源：工人日报

“这将是女足和平等的历史性旅程”！在近日举行的第73届国际足联全体代表大会上，成功连任国际足联主席的因凡蒂诺，对于女足运动如此寄语。他相信，随着2023年女足世界杯总奖金提升至1.52亿美元(约合人民币10.47亿元)，世界足坛男女足运动的均衡发展将不再是梦想。

然而，在不少女足界乃至国际足坛人士以及部分媒体看来，女足运动的未来发展并没有那么乐观。虽然今年女足世界杯的奖金是上届的3倍，但仍大大低于卡塔尔男足世界杯 4.4 亿美元的总奖金。

“哪怕就是在世界杯这样一个单一领域，要实现男女足同工同酬都很困难。男足和女足运动在发展基础及商业开发上的巨大差距，很难在短时间内得到消弭。”《欧洲体育》在本次大会后发出评论。

参赛奖金大幅提升

此次于卢旺达首都基加利举行的国际足联代表大会上，因凡蒂诺第三度当选主席自然是焦点新闻，但今年在澳大利亚和新西兰举办的女足世界杯大幅提升奖金，也引发关注。

根据国际足联的计划，今年女足世界杯的总奖金将提升至1.52亿美元。与此同时，奖金分配也采取了新方式——其中1.1亿美元的专项资金取代基本奖金，分配给各参赛的会员协会。其余资金则作为世界杯比赛奖金，按照不同阶段奖励给晋级球队，最终的冠军球队将获得超过1000万美元的奖励(上届女足世界杯冠军奖金为400万美元)。

与以往的历届比赛相比，本届女足世界杯的奖励无疑有明显增加。例如2019年女足世界杯的基本奖金为3000万美元，而2015年女足世界杯时仅有1500万美元。

根据规划，除了提升奖金，国际足联还将投入额外经费，以确保今年女足世界杯的参赛球队，享有与2022年卡塔尔世界杯男足球队在住宿标准、球队营地和设施等多方面同等的条件和服务。

“同工同酬”呼声已久

虽然近几届女足世界杯连续增加资金投入，国际足联更是为今年的第九届女足世界杯放出“大招”，但相对男足运动尤其是男足世界杯的财大气粗，女子足球在财力上历来处于明显弱势地位。

据悉，1991年女足世界杯创办时并无奖金设置，直至2007年才开始设立奖金，当届的奖金总额仅为580万美元。经过12年时间，2019年在法国举行的女足世界杯，其总奖金总算涨到了3000万美元。但这一数字，还不如去年夺得卡塔尔世界杯冠军的阿根廷队奖金多(当时的夺冠奖金高达4200万美元)。

近年来，随着世界女足运动尤其是欧洲职业女足的不断发展，国际足坛呼吁男女足“同工同酬”的声音越来越响亮。

作为4届女足世界杯冠军得主，美国女足一直在争取与男足国家队“同工同酬”，并在去年与美国足协达成了一项堪称历史性的协议。根据这份协议，美国男足和女足将共同分配世界杯奖金，还将平分美国足协在商业和赛事上获得的所有收入。

有了美国女足的先例，去年至今，又先后有英格兰、挪威、澳大利亚、新西兰、巴西、加拿大、瑞典、威尔士等足协宣布过类似措施，为男女足实行“同工同酬”。但值得注意的是，上述协议只是针对国家队层面，在联赛和俱乐部层面，男女足球队要想实现“同工同酬”依然面临重重困难。

因此，国际职业足球运动员联合会(FIFPRO)近日在致信国际足联时，表示男女足在世界范围内的发展依然面临巨大差异，“男女足世界杯平等只是第一步，况且第一步都并未真正实现”。

“男女平等”说易行难

根据因凡蒂诺和国际足联的计划，男女足世界杯将在2026年和2027年分别实现薪酬平等。不过，要想拉平男女足世界杯的奖金设置也许并不难，但要想真正实现男女足运动在从世界杯到职业联赛再到青训配套等各层面的均衡发展，却面临着很多难以在短期内得到解决的难题。

因凡蒂诺在谈及这一问题时坦言，国际足联一直在争取男女足的“同工同酬”，但“足球产业内并非所有人都认同。男女足在商业收益上存在巨大差异，国际足联所接到女足世界杯的转播、赞助等费用，仅仅只有男足世界杯的1/10乃至1/100。”

根据福布斯的统计数据，虽然2019年女足世界杯观看人数达到了11.2亿人次，但总体盈利仅为1.31亿美元，而2018年男足世界杯的收益就超过50亿美元。

在国际足联去年发布的女足联赛发展报告中，2020/21赛季全球仅有7%的女足职业俱乐部收入超过100万美元，其中收入占比最大的转播收益平均值仅为39万美元，而且有多达63%的女足联赛没有出售过版权。形成鲜明对比的是，英超联赛每年在版权上的收益早已超过30亿英镑。

当然，相对于拥有百年历史的男足职业联赛和世界杯，女足世界杯仅有30年历程，女足联赛职业化更是近10年来的事，女足运动的商业价值和市场开发都亟待挖掘及拓展。

来自国际足联的调查显示，2022年全球有77%的女足联赛获得了赞助商，比2021年增长了11%，俱乐部商业开发收益较2021年也增加了33%。这无疑是一个积极的信号。