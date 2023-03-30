手机不离手才安心？89.2%受访者手机不在身边不踏实

来源：中国青年报

如今，不管忙不忙，人们都把手机当作“贴身随从”带在身边，确保每时每刻能被“召唤”。手机不在身边，不少人会明显缺乏安全感。

上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网，对2007名受访者进行的一项调查显示，89.2%的受访者感叹自己经常不由自主地看手机。如果手机不在身边，89.2%的受访者会感到不踏实。过度依赖手机，64.9%的受访者感到难以集中精力，效率低下。

手机不在身边，89.2%受访者会感到不踏实

山东一家央企员工王凯，平均几分钟就要点开一次手机。“现在很多工作都通过手机安排。担心错过消息，隔一段时间就看看有没有未接电话、未读消息，不然心里不踏实。而且和同事、家人、朋友都是微信联系。尤其是女友，信息回复慢了、不回复，就会生气。这些都让我放不下手机。”

24岁的大学生宋东，在一家私企实习，一闲下来就想玩手机。最近他打算自学考个证书，但发现自己很难像上学时那样高效，注意力难集中，时不时就想看看手机有没有消息。宋东感觉，同学们也大都是手机不离手，“没事的时候，大家都抱着手机玩，虽然都在寝室，但屋里经常很安静。而且我微信找大家，很多都‘秒回’，说明他们正盯着手机，或者是频繁看手机”。

北京某高校研三学生具静感觉，尤其一个人待着的时候，隔一会儿就想看看手机上有没有人找自己，有没有新闻可看。“太长时间不看手机，我会觉得少了点什么。到哪儿都得带着手机，比如上厕所、洗澡、吃饭，手边都得有手机。”

调查显示，89.2%的受访者经常不由自主地看手机，其中90后(92.2%)最为严重。如果手机不在身边，89.2%的受访者会感到不踏实，其中80后(90.7%)、90后(90.4%)的比例相对更高。

过度依赖手机，64.9%受访者感到难以集中精力，效率低下

“我相信许多人都有这样的感受：本来计划做某事，却不由自主地拿出手机看QQ、微信、微博、抖音……每一款应用都那么有吸引力。”华东交通大学心理素质教育研究院常务副院长舒曼指出，人们本想通过手机释放焦虑、得到满足，但在玩手机的过程中，不知不觉变得更加焦虑，以至于形成恶性循环。

王凯坦言，长期依赖手机，不看手机会产生明显的焦虑感，“除了来自是否有未读消息的焦虑，长时间不看手机我会觉得自己处在信息‘真空’状态中，既担心大家无法找到我，也担心错过最新的新闻和话题，跟别人交流时无话可说”。

宋东坦言，手机看多了时常会有一种负罪感，“会后悔时间利用得不好，感到很空虚。我现在尽量告诉自己不能玩儿起来没完，要做点正经事”。

舒曼分析，过度依赖手机，容易导致心理上的变化。“一是注意力分散。过量获取手机中的碎片化信息会使人产生不确定的情绪，进而导致焦虑，影响正常的工作、学习与生活。二是产生低自信现象。过度依赖手机降低了学习和工作效率，没能较好地完成一件事，会让自己产生挫败感，逐渐降低自信。三是会产生一定的身心症状。长时间刷手机，时间被切割、占用，也更懒得运动，会影响身心健康”。

调查发现，过度依赖手机，64.9%的受访者感到难以集中精力，效率低下，58.1%的受访者表示易感到内心空虚，无所事事，56.7%的受访者发现在实际生活中的沟通能力与表达欲望降低了，55.2%的受访者吐槽总想看手机，出现“强迫症”，20.9%的受访者情绪容易烦躁或低落。

受访者中，00后占1.8%，90后占31.2%，80后占49.2%，70后占13.8%，60后占3.4%。男性占46.7%，女性占53.3%。生活在一线城市的占33.1%，二线城市的占47.4%，三四线城市的占16.6%，城镇或县城的占2.6%。