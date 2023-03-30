对话当外卖小哥的38岁哲学硕士：发视频只是宣泄情绪

来源：成都商报

最近，“闪送员陈师傅”陈涛的视频火了。

在视频中自述找不到工作的陈涛，是2011年从四川大学哲学系毕业的硕士，曾做过五六年的文化记者，先后在《中国新闻周刊》和《南方周末》工作过。至今网上还有他的稿子，他还存着做记者时的名片。在离开新闻业后，陈涛尝试过公关、新媒体、互联网等相关工作。

在2022年创业失败后，临近38岁的他在北京当起了外卖员。在他看来，送外卖比在企业写公关稿要开心，“改稿就意味着否定了，对吧？不然为什么要改稿。但是送外卖会让你再送第二趟吗？不会，并且别人还要感谢你……(更何况)夜单跑起来很通畅，交通路况都很好，基本上就自己一个人在行驶，即便是望京路上也很少有外卖小哥。在夜晚，车很少、吹着风，跑起来有一种自由和飞翔的感觉。”

视频火了以后，陈涛坦言心里有些慌张，主动给导师打电话，“怕伤害到别人，怕给学校或者老师丢脸。”老师则劝慰了他。陈涛称自己“不是一个好例子”，希望师弟师妹不要学他，希望“大家都比我好，不管是精神状态，还是遇到事情时的心态”。

送外卖比写公关稿开心

跑起来有一种自由和飞翔的感觉

成都商报-红星新闻：能否介绍一下你的经历，以及为什么选择去送外卖？

陈涛：我今年就满38岁了，我都不好意思说。25、26岁时，我在四川大学哲学系读完硕士，毕业就去了北京。总体上，我这12年的工作路径还是比较曲折，先是去《Vista看天下》、《中国新闻周刊》、《南方周末》这类传统媒体工作，然后做新媒体，基本上是偏公众号的，中间还有其他波折，也进过互联网和公关行业。

2019年下半年，我曾和另一个前媒体人一起创业做小型公关公司，但没做起来，盈利方面不是特别乐观，在2022年我就离开了。在做闪送前，我也做过其他兼职，各种各样的稿都在写，包括影视公司的公关稿等，当时自己在经济上还能支撑住，后来越来越支撑不住了。

2022年12月，那个时候说缺外卖员，我看了一下确实是没人接单。我看单价贵但没人接，就想：都没人接我去接。所以从那时开始送外卖，跑兼职众包，主要是做闪送。我还租了一个电动车，租车加电瓶一个月700块，而当时的外卖情况比较好，甚至接不完单。我每天晚上10点左右开始跑，跑4~6个小时，一个月的话有四五千元收入。晚上跑单，白天就睡觉或者写稿看书。有时候凌晨两点回家，我都会继续看书，可能看到四五点。我最近在看黑塞的《悉达多》、李硕的《翦商》，还有《混沌：开创一门新科学》。

成都商报-红星新闻：跑外卖时，是否会有学历带来的不平衡？

陈涛：我跑外卖，在外面跑着会开心一些，会接触各种各样的人。因为我之前对自己出现了那种严重的打击(否定)，包括家里人也会打击我。但是你出去送外卖的时候，别人会说谢谢你，你会得到别人的感激，虽然说有点肤浅，但确实你会有一种获得感，被别人认可的那种感觉。我觉得送外卖的时候我蛮开心的，它能带给你精神面貌的一个改善。

打个比方，你在公关公司写公关稿的时候要改40遍，改稿就意味着否定了，对吧？不然为什么要改稿。但是你送外卖会让你再送第二趟吗？不会，并且别人还要感谢你。

而且我挺喜欢跑晚上的，因为那个时候人少、车少，就比较愉快。夜单跑起来很通畅，交通路况很好，基本上就自己一个人在行驶，即便是望京路上也很少有外卖小哥。在夜晚，车很少、吹着风，跑起来有一种自由和飞翔的感觉。

成都商报-红星新闻：你当时是因为什么去发了这样的视频？你觉得你发视频是在卖惨或者炒作吗？

陈涛：这倒是没有，我觉得是情绪的宣泄。如果仔细看(视频)的话，其实会明白，我是需要有一个情绪的出口。最近是外卖淡季，我跑四五个小时，跟之前一样的时间，但是单更少了。后来我就不跑了，前几天把车也退了，因为租车需要成本。

另一方面，我的储蓄不太能负担我的开销，再加上突然意识到外卖竟然也有淡季，就开始有点慌了。我去年投过简历，也接触过一些猎头和中介。有一些中介我感觉不是特别专业，问了很多比较基础的问题。刚好家里的人在骂我，房东又在催房租，所有的事情都积压在一起，那天就有点情绪崩溃。我其实也不是太愿意晒学历的，只是我当时的那种情绪到那个地步了，宣泄一下，没想到就火了。

自称“不是一个好例子”

希望师弟师妹别学自己

成都商报-红星新闻：视频火了以后，你收到什么样的反馈？

陈涛：这个视频火了之后，评论多得看不过来。各种情绪的都有，也有嘲讽我的，但不多。这些评论也会影响我，我也在考虑，接下来要不要消失，或者是低调点。

我现在心里还是有一些慌张，各方面的建议，各种各样的，反正感觉乱套了。有人劝我，抓住流量、或者借机找工作。

我主动给导师打电话，我怕伤害到别人，怕给学校或者老师丢脸。但我老师觉得没什么，劝我还是低调一点，我不能太过于消费自己，这是对自己不好的。而且我也没有到靠送外卖为生的地步，我们可以自己想办法，因为我之前是做媒体的，我也不太愿意占用公共资源。怎么说，我也不是一个好的、成功的例子，我是一个失败的例子。我不愿意去宣导这种东西，包括接受采访，有可能之后会推掉其他的采访。

成都商报-红星新闻：你怎么看求职？你看重的东西有因此发生变化吗？

陈涛：可能现在，大家更倾向于稳定，就没有以前那么“浪”。包括我自己，也没有以前那么随心所欲，或者那么任性了。简单来说，我倾向于更稳定地走完之后的人生。但我之前从未想过，要多稳定地走完自己后面的人生，可能更希望坚持自己的喜好，以及过得是否精彩，而现在有一些观念上的改变。我也不知道这种改变是不是好的、自己真正希望的。

年轻的时候，我看重工作上的成就和虚荣心，就是那种觉得自己有才华的虚荣心，觉得自己能写出很牛的报道、写出很牛的小说，但其实也就半斤八两，甚至写得有些“垃圾”。我也承认，并不是很多时候都能写出特别好的稿子，很多都是很普通的。我年轻时不是特别看重家人的意见，但随着年龄越来越大，就会更在乎他们的一些感受，所以说有时候觉得自己比较失败，我也在思考我到底哪里出了问题。

成都商报-红星新闻：我注意到你在评论里劝那些师弟师妹不要学自己，你觉得你自己的问题是什么呢？

陈涛：肯定问题还是很多的，有时候稍微有点任性，有时候太过自我，不知道天高地厚，有时候确实是按照自己兴趣来，但是工作的话不可能百分之百是符合兴趣的，就会陷入纠结和焦虑的状态。在面对自己的问题和缺陷以及性格上的内向时，我有时是不敢面对，是逃避自我思考的，其实就是在害怕自己、逃避自己。我有对自己进行哲学上的反思，但是想得不是特别清楚。

成都商报-红星新闻：38岁还在北漂，为什么一定要留在北京？

陈涛：我也在想这个问题，我很纠结，有时候特别想回成都。但我怕回来被家里人骂，怕我的精神状态会更不好。有时候我也会贬低自己，但是我对外又不是特别愿意传播这种内容。

我希望大家都比我好，不管是精神状态，还是遇到事情时的心态，还是要稍微放平一点，不能这么容易崩溃了。