民办小学突然解散，学生分流，校长被抓

来源：中国新闻周刊

作者：王春晓

3月22日下午，中国河南焦作武陟县北街小学的家长突然收到通知，学校不再办学，要将孩子接回家。“学校老板资金链断了，没钱继续运行，今天突然宣布解散，所有学生收拾所有物品离校”，一位家长在网上发布了视频。视频中，可以看到部分学生在校园中痛哭。

随后，北街小学的学生家长发布的截图显示，北街小学校长李源源在朋友圈发文致歉称，“对不起学生和家长”。

3月23日晚，武陟县教育体育局发布情况通报称，武陟县民办学校北街小学部分家长反映学校因资金问题，不能开展正常教学活动，要求解决学生就学等问题。目前，正对该校学生逐个协调分流，3月24日所有学生将正常入班就学。相关问题正在依法依规处理。

通报发布后的第二天，有家长告诉中国新闻周刊，目前，孩子已经被分流到当地其他小学，并且开始正常上课了。

虽然学生上学问题暂时得以解决，但家长缴纳的“助学金”和老师的工资仍然没有着落。多个家长告诉中国新闻周刊，北街小学曾以“助学金”名义向家长收费数万元（人民币，下同），总计金额达数百万元。

学校倒闭了

当北街小学停止办学的消息传出后，李佳（化名）连续几天没有睡过好觉，他告诉中国新闻周刊，因为孩子，自己在该校投入了10多万，这几乎是他们一家的全部积蓄。

不少北街小学的家长对中国新闻周刊表示，北街小学所处的地区，过去由于公立小学少、学位紧张等因素，因此只能将孩子送到私立学校。

2019年之前，李佳的儿子就读于一所公立小学，一个班约六七十人，李佳感觉教学环境不是很好，所以将孩子转到了北街小学。

促使李佳让孩子转学的原因，是北街小学的教学质量，“每个班三四十人，老师比较负责，孩子能学舞蹈、跆拳道等兴趣爱好，课程丰富，而且还能管三餐，孩子被照顾得很周到。”

企查查信息显示，武陟县木城办事处北街小学成立于2018年，业务范围是“全日制初等学历教育（普通小学）”。该校业务主体单位为武陟县教育体育局，2022年8月，法人由李源源变更为赵某某。

该校在社交平台发布的宣传信息显示，北街教育是焦作市武陟县一所民办教育机构，旗下有北街小学、北街幼儿园、北大附属幼儿园、常春藤教育联盟四所园区。北街小学除了主课，还开设了钢琴、书法、国画、拉丁、散打、瑜伽、剑道七项必修课。

宣传信息中显示，“北街小学是一所凝聚一流师资力量团队的双语学校，具备一流的教学环境、全新的教学理念、小班制教学，现代化高端品牌学校，拥有丰富教育教学经验的优秀教师，现在有小学高级教师三人，一级教师八人，省内优秀班主任七人，市级骨干教师13人。”

2019年，李佳将儿子转入北街小学。学校公开的学费原为16800元，每年国庆等特殊节日，学校会给予一定的优惠。而在他的孩子入学时，学校一次性收了8万块助学金，承诺毕业之后，助学金会一次性退回来，中间不用再交其他费用。

然而，三年后孩子毕业，李佳的这笔钱却没能如期返还，一直被拖欠到了现在。“家里的老二也在北街小学上学，同样交了几万块助学金，现在看可能也要打水漂”。

李佳向中国新闻周刊提供了一份自己和学校签署的《助学基金合同书》，合同中显示，家长提供助学基金后，孩子上学期间的学费、生活费、书费、保险费均由甲方即北街小学校长李源源承担。该基金不受北街小学学费涨价影响，在孩子小学毕业后，全额退还家长，期限为学期结束后一个月。

“能上北街小学的孩子，大部分家庭条件不错，也有一些家长为了让孩子得到优质教育，不惜贷款缴纳了助学金”，李佳说。

与李佳的缴费方式不同，还有一些家长临时缴纳了几万元的助学基金，学校承诺一年到期后原额退还，并给予11000元的学费优惠。

还有家长提供了10万元助学金，学生上学期间的学费、伙食费、书费、保险费、住宿费等，按照每年3000元的标准扣除。学校约定，等学生完成小学学业后，剩余的金额退还给家长，不过，学生在校期间享用的国家补助归学校所有。

有家长解释，上述国家补助即“两免一补”。“两免一补”政策，即免除学杂费、免费提供教科书，家庭经济困难寄宿生生活补助。2018年，河南省教育厅在便民服务大厅回复家长时提到，寄宿生生活补助标准为小学1000元/年/生、初中1250元/年/生。

李佳也提到，入学以来，他们一直没有收到这笔补贴，“按规定这个钱应该是给学生的”。

“每个家长缴纳的助学金数目不同，而且孩子的学费扣除方式、金额也不同”，李佳说，事发后，他们曾在400多人的退费群里做了临时统计，很多家长们缴纳的助学金在10万元左右，“少的有五六万，孩子多的交了几十万，总额至少得几百万，而且这些只是一部分家长接龙提供的数据。之前听说警方调查统计到了上千万。”

针对这一信息，中国新闻周刊联系当地教育局，相关人员表示，目前警方正在调查处理中，暂不清楚具体情况。

向家长借钱，拖欠教师工资

四年前，刘楠（化名）的孩子入学北街小学，除了缴纳一万多元的学费，校长李源源通过熟人找到他，借了10万元用于学校资金周转。孩子上了一年半，由于经常换老师，便为孩子办理了转学，后续这笔钱同样没能要回来。

“当时借钱也是出于孩子要在这儿上学，后面要过几次，一直拖着，现在人都找不到了。”刘楠对中国新闻周刊表示。

实际上，北街小学“倒闭”前，学校的资金问题早已显现出来。

在该校工作六年的教师刘丽（化名）告诉中国新闻周刊，2022年3月18日起，学校便发不出教师工资了。当年学期结束后，不少老师便选择离职。到了12月，工资依然无望，仍在该校任职的教师难以维持生计，不得不选择维权。

2022年12月9日，还有教师在“焦作市人民政府在线”网站上反映问题：学校出现拖欠教师工资现象，已经严重影响到本人的生活问题，请政府帮忙解决。

“去年年底折腾了一次，学校才给发了5000块钱，还有两三万没给”，刘丽称，直到学校停止办学前，不少老师的工资依然在被拖欠。

学校倒闭的事情发生后，一些老师到教育部门寻求帮助，“工资的事还没着落，而且他们也在帮忙找一些工作机会，但也不一定适合，只能先去看看。”

企查查信息显示，北街小学成立至今，曾涉及多起法律诉讼和债务纠纷，包括拖欠工程工资、拖欠教师工资及社保、拖欠人力资源公司费用等。

2022年以来，学校多次被列为执行人，且因为拒不履行义务，于2022年5月17日被列入失信被执行人名单，原法人李源源被限制高消费。

值得关注的是，与李源源有关的北街幼儿园，同样涉及多起法律纠纷。裁判文书网显示，2018年7月，武陟县北街幼儿园通过微贷（杭州）金融信息服务有限公司借款100万。为了保证债务的履行，李源源等人签订了《最高额保证合同》。

事后，武陟县北街幼儿园自2019年5月至10月23日每月均归还相应利息及费用，其后未再还款。2020年5月，法院判定该幼儿园付给微贷服务公司全部借款及利息，李源源等人对上述债务承担连带清偿责任等。

中国新闻周刊联系上述金融公司，工作人员称，法院判决后，对方也没有归还这笔贷款。

2016年起至2020年6月，武陟县北街幼儿园拖欠学生所用书籍提供商30多万元，被对方起诉至法院。

2021年，北街幼儿园还曾因为未及时归还在某银行的100万元贷款及利息，被起诉至当地法院。该校及李源源在诉讼中提到，“受疫情这一不可抗力因素的影响，暂时造成了武陟县北街幼儿园资金流转的困难。”

关于北街小学资金运转问题，家长和教师至今无法知晓详情。李佳提到，先前，北街教育曾开设课外辅导班和艺术培训班，后来因为疫情和政策原因而停摆。

2022年下半年，她曾从其他家长处得到一些消息，“说是学校不行了，只能勉强维持运转，但没想到这么快就出事了。”

刘丽也表达了同样的困惑，“每个班三四十个孩子，一个年级至少两个班，算下来全校怎么也得三四百个孩子。学校收取多少助学金，到底用在了哪里，我们老师也不知道。只听说每个家长交的学费不一样，有的找校长一说就便宜了。”

值得关注的是，北街小学的注册资本只有5万元。对此，焦作市教育局民办教育科回应时代财经时表示，“没有注册资金这方面的具体要求，但有相应的办学条件要求，会要求学校具备相应的办学条件，如面积、办学规模等，并对学校进行验收。”

校长刑事拘留，或涉非法集资

3月27日，针对北街小学家长反映的问题，当地官方相关负责人告诉中国新闻周刊，目前学校法定代表人已被刑事拘留。

“目前暂定是非法吸收公众存款，具体情况公安机关还在调查，这个也没有完全定论。后续结果出来，我们会及时公布”，上述相关负责人表示。

而据媒体报道，河南武陟北街小学涉非法集资已被立案，校长已被警方控制。

对此，陕西恒达律师事务所高级合伙人、知名公益律师赵良善称，所谓“非法吸收公众存款”，是指行为人违反国家法律、法规的规定在社会上公开向不特定人吸收资金的行为。比较常见的形式是，以筹集发展资金为名向不特定公众“借款”、以高额付息方式吸收不特定公众“存款”。

行为人非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，就可构成非法吸收公众存款罪，非法吸收公众存款系非法集资的一种。如果行为人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，则构成集资诈骗罪。

赵良善认为，该校校长以签合同的形式向数百名家长借款数百万元，情节严重，触犯了《刑法》第一百七十六条规定：“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。”

目前，因为警方已立案，受害家长只能向警方登记债权，等待司法机关对校方及校长资产的处置，最终按债权比例分配。

“如该校是因经营不善倒闭，就是因校方自身原因导致的”，赵良善解释，但是如果校方长期向家长借钱，或者家长曾就校方违规借钱向教育局反映过，而教育局怠慢、不作为的，尤其是该校倒闭前的两三年若已涉诉多起、长期管理不善、学费标准不统一，且长期吸纳家长资金，那么教育局存在监管不力，相关主管人员工作上存在疏忽，需承担相应的行政责任。