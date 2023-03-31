兰州牛肉拉面将被立法 “兰州拉面”路向何方？

来源：中国新闻网

作者：左雨晴

“在前不着村后不着店的地方如果你能找到一家餐馆，那一定是兰州拉面。”

作为中国民间四大快餐之一，兰州拉面可以说是开遍全国大街小巷，成为无数打工人心目中物美价廉的美食。而随着兰州牛肉面走出甘肃，“兰州没有兰州拉面”，也让真实出身青海的兰州拉面与兰州牛肉面难逃“正宗”之争。

近日，“甘肃将为兰州牛肉拉面立法”登上微博热搜，也引起了网友热议：“立法是不是可以规范每碗面里的牛肉分量了？”

“兰州没有兰州拉面”

清冽的牛肉汤，劲道的拉面，再配上几片牛肉和萝卜，一度是无数打工人的快乐。然而不少拉面馆子的招牌上虽写着“正宗兰州拉面”，但兰州拉面的真正出身却是青海省海东市化隆县。

上世纪80年代，化隆人走出大山，开始把拉面生意推向全国。起初化隆人开的拉面店还叫青海拉面，后来因为兰州牛肉面名气更大，便索性换上了“兰州拉面”的招牌。

正宗兰州牛肉面讲究“一清（汤色）二白（萝卜）三红（辣子辣油）四绿（香菜、蒜苗）五黄（面条黄亮）”，但在不少外行人看来，两者其实很难分辨。

“兰州拉面和兰州牛肉面都吃过，感觉配料和味道都差不多。”一名消费者向中新财经坦言，作为普通食客，自己很难意识到两者的不同。

究竟哪些是正宗兰州牛肉面？中新财经在走访中发现，兰州拉面多为小店面家庭式经营，店内菜单较为繁杂，除牛肉拉面外，还包括刀削面、盖浇面（饭）等其他菜品。而兰州牛肉面则更多连锁化、品牌化，主食一般只有拉面类，并提供面条粗细款式的更多选择。

此外，中新财经注意到，虽然甘肃网友们往往强调本地正宗的是“牛肉面”而非“拉面”，但兰州牛肉拉面行业协会注册的统一商标，以及甘肃省官方文件对兰州牛肉面的正式称呼，却都是“兰州牛肉拉面”。

“牛肉面与牛肉拉面，不只一字之差。”此前，甘肃省市场监督管理局副局长、知识产权局局长何文涛接受中新网记者专访时表示，因为一些历史原因，兰州之前注册了“兰州牛肉拉面”的商标，但从目前国内市场看，该商标具有一定局限性。为此，甘肃正致力于完成从“兰州牛肉拉面”到“兰州牛肉面”的商标转换。

据甘肃省政协办公厅透露，目前，兰州牛肉面已遍布世界50多个国家和地区，国内面馆超过50万家，年销售额粗略估计超过4000亿元（人民币，下同，773亿新元）。

兰州牛肉面“正名”之路：产业化、品牌化

随着近年来兰州牛肉面走向全国，甘肃省也加大了对兰州牛肉面的扶持，力图为兰州牛肉面“正名”。

除举办“中国·兰州牛肉拉面节”，注册统一商标外，甘肃还持续推进兰州牛肉面的产业化。2018年，甘肃省出台《关于促进兰州牛肉拉面产业发展的意见》，提出大力实施品牌战略，不断壮大兰州牛肉拉面品牌集群。2019年，兰州市出台《兰州牛肉拉面提升发展质量行动实施方案》，真金白银鼓励兰州牛肉拉面品牌企业走出兰州。

中新财经注意到，目前马子禄、金鼎、东方宫等兰州本地品牌已先后在全国各大城市开设连锁店。其中，2013年才进入北京的东方宫更是席卷北京拉面界，仅用两年时间便开店105家。

而在近年来餐饮界的融资浪潮中，面馆成为资本“新宠”，这也让兰州牛肉面迎来了自己的“红海”。

2021年，来自上海的兰州牛肉面品牌马记永、陈香贵、张拉拉完成融资。其中，马记永估值达10亿元以上，陈香贵估值也近10亿，规模稍小的张拉拉估值则为3.9亿元。

与传统兰州牛肉面品牌相比，这些新兴品牌选址多在北京王府井、上海陆家嘴等商圈繁华地带，产品线更丰富，店面装潢也更为时尚新潮，更有网红餐厅的风格，客单价也更高——以上海为例，陈香贵、张拉拉客单价35-40元之间，马记永客单价则在40-45元之间。

在推动兰州牛肉面产业化的同时，甘肃省也在进一步寻求立法保障。

据媒体报道，近日，由甘肃省政协办公厅提出的关于将《兰州牛肉拉面产业发展条例》列入立法规划的立法建议，已列入甘肃省人大常委会2023年度立法工作计划调研项目，将由相关部门和单位抓紧推进立法调研、论证、起草等工作。

甘肃省政协办公厅在建议中指出，目前甘肃省还未形成比较统一的牛肉拉面质量、技术、标准体系，生产、加工、经营、服务等环节服务质量都缺乏法制保障，亟待通过制定牛肉拉面产业发展的专门法规，保障和推动兰州牛肉拉面产业规模化、标准化、品牌化发展。

兰州拉面：终为他人作嫁衣裳？

对于兰州牛肉面将立法的消息，有网友表示支持，也有网友认为，立法不一定有利于地方特色小吃的发展。

中国食品产业分析师朱丹蓬向中新财经表示，近年来无论是云南制定过桥米线团体标准，还是南京鸭血粉丝汤速食装生产标准落地，都意味着地方特色小吃步入了规范化、专业化、品牌化、资本化以及规模化的进程。

“对于地方特色小吃来说，有针对性地出台标准及时规范，有利于地方特色小吃向全国化发展。从产业端考虑来说，具有积极意义。”他表示。

而在兰州牛肉面风风火火的发展中，也有不少人为兰州拉面鸣不平。作为让“兰州牛肉拉面”从众多地方拉面种类中拔得头筹的最大功臣，兰州拉面背后真身——青海化隆拉面，此时多少有些“为他人作嫁衣”的意味。

中新财经注意到，靠拉面起家的化隆县，如今也正努力推进“青海拉面”、“化隆牛肉面”产业化和品牌化建设，积极推进拉面产业园建设。据媒体报道，2021年化隆县拉面经济实现利润45亿元，占全市的77%，占全省的70%，拉面从业人员工资性收入50亿元。

然而对于作为“拉面之乡”化隆县来说，也许最大的难题，仍是如何让化隆人摘下“兰州”的牌子。中新财经发现，某本地生活平台显示，北京仅有一家拉面店明确叫做“化隆牛肉拉面”。这意味着，与已经打响名号的“兰州拉面”相比，等同于从头再来的“化隆拉面”招牌，或许并不好招揽顾客。

在一家经营了近20年的兰州拉面馆中，刚刚忙碌完的老板告诉中新财经，饭点时间自己的生意依然很好，很多还是老顾客。而对于兰州牛肉面即将立法的消息，他并不清楚，也不担心是否会带来影响。“（我们）招牌从来没换过，也没听过兰州牛肉面（立法）的消息。”