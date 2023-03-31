广告来敲门 ChatGPT也带货？

来源：北京商报

作者：方彬楠、赵天舒

当特斯拉CEO马斯克还在网上发起联名信呼吁终止AI研究时，微软已经计划好在AI聊天框里插入广告了。当地时间周三，微软副总裁Yusuf Mehdi在博客中表示，微软正在“探索在必应聊天中放置广告”，并且希望“与内容贡献给必应的合作伙伴分享广告收入”。

微软公关总监Caitlin Roulston也对媒体确认了这一消息：“是的，广告将出现在新版必应中，特别是在聊天界面 （就像在传统搜索结果中一样），由于新版必应仍在公开测试中，广告显示方式可能会有一些变化。我们仍在探索广告体验的新形式，并将在之后分享更多信息。”

必应聊天是由AI驱动的新型聊天工具，使用了OpenAI的最新GPT-4语言模型。虽然现在还无法确定微软最终会以何种方式呈现广告以及广告的数量，不过，已经有人在使用过程中遇到了广告。一名搜索引擎工程师在必应对话框中询问“最便宜的本田汽车”时，必应给出的答案中包含了汽车经销商TrueCar的广告，并且出现了“广告”的小标签。

事实上，微软在必应上的广告测试已经有一段时间了。据报道，微软在2月份曾与广告代理商讨论过这个问题。微软方面的初级想法是：一个扩展的悬停体验，当用户悬停在一个来自发布者的链接上时，会显示更多来自该发布者的链接，给用户更多的互动方式，并为发布者的网站带来更多的流量。

但报道也指出，一个难解的问题在于，广告商可以在多大程度上影响AI回答的中立性？假如只要花钱就能操纵AI给出的答案，势必会伤害用户对AI本来就不太牢固的信任。

因为在ChatGPT掀起全球热潮的同时，对于AI伦理和安全风险的担忧一直存在。此前一天，马斯克和一群人工智能科技领域专家和企业高管在一封公开信中呼吁，在六个月的时间内暂停开发比OpenAI公司新推出的GPT-4更为强大的系统，理由是他们主张那会对人类社会构成潜在风险。

这封信由非营利组织未来生命研究所（Future of Life Institute）发布，1000多名科技界和人工智能重量级人物签署。除了马斯克外，还包括苹果公司联合创始人沃兹尼亚克（Steve Wozniak）、Stability AI总裁莫斯塔克（Emad Mostaque）、人工智能企业DeepMind的多名研究员。

信中写道，广泛的研究显示，具有与人类竞争智能的人工智能系统可能对社会和人类构成深远的风险。最近几个月人工智能实验室陷入失控的竞赛，争着开发和部署更为强大的数字大脑，但没人（包括它们的创造者）能理解、预测或可靠地控制这些系统，也没有相应水平的规划和管理。

公开信最后说，“让我们享受一个漫长的人工智能夏天，而不是毫无准备地匆忙进入秋天”。

路透社还称，欧洲刑警组织日前也表达了对ChatGPT等先进人工智能在伦理和法律方面的担忧，警告此类系统可能会被滥用于网络钓鱼、虚假信息和网络犯罪。此外，英国政府也公布了关于建立AI监管框架的提议。

在网络上，这封信也引起热烈讨论，有网友表示认同，人们需要知道发生了什么，“仅仅因为我们知道可以建造它，并不意味着应该建造”。

但也有人怀疑马斯克的动机，“马斯克之所以会签署它，是因为他想用自己的人工智能来赚钱”。美国康奈尔理工大学法学教授詹姆斯·格里梅尔曼（James Grimmelmann）表示：“考虑到在对其自动驾驶系统的人工智能技术存在缺陷追究责任这件事上，特斯拉一直极力表示反对，埃隆·马斯克签署这份公开信是非常虚伪的。这个暂停的想法很好，但这封信含糊其词，没有认真对待监管问题。”

还有人分析，“这很可怕，但我认为有些项目不需要停止。技术正在迅速发展，负责任的创新也是必要的”。