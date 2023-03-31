公务员招录部分岗位放宽年龄，年轻人机会少了吗？

来源：中国新闻网

作者：刘欢

今年2月25日，中国20余省份举行2023年公务员招录的笔试，近期各地陆续公布了笔试成绩。

梳理多地省考招录公告可见，一些省份将部分岗位或部分人群的报名年龄放宽至40岁，“打破35岁界限”的话题受到舆论关注。

部分地区省考年龄放宽至40岁

从各地2023公务员招录公告来看，目前河南、贵州、湖北、江西等多个省份都有提到招录对象的年龄可放宽至40岁。

河南2023年统一考试录用公务员公告提到，报考对象应为18周岁以上、35周岁以下（1987年1月至2005年1月期间出生），除对年龄有特殊要求的职位外，对2023年应届硕士、博士研究生（非在职人员），放宽到40周岁以下（1982年1月以后出生）。

四川、重庆、湖北等其他放宽年龄至40岁的省份，也要求考生为非在职的应届硕士研究生和博士研究生。

对此，中国社会科学院人口与劳动经济研究所副研究员向晶认为，放宽对硕士研究生和博士研究生的年龄限制是顺应人力资本持续提升的发展结果。

“高等教育大众化，推迟了年轻一代进入劳动力市场的平均年龄。放宽年龄限制让教育、就业、教育再选择、就业转换等相互促进，给人们更多选择的机会。”向晶说。

同时，还有部分地区在个别基层岗位或专业技术岗位条件上也放宽了年龄限制。

贵州招录公告提出，报考定向招录“优秀村（社区）干部”职位的村（社区）党组织书记、副书记或村（社区）主任、副主任年龄可放宽到40周岁以下（1982年1月13日及以后出生）。

广西考生报考副处长或者三级、四级调研员职位的年龄在40周岁以下（1982年2月7日以后出生）。

江西提到，报考定向招录乡镇（场、街道）事业单位工作人员职位的，年龄可放宽至40周岁（1982年1月11日以后出生）。

而定向招录乡镇（场、街道）事业单位工作人员的职位除了放宽年龄限制，还要求报考人员须为本县（市、区）乡镇（场、街道）事业单位（含县直单位派驻乡镇、街道工作的事业编制人员，不含学校、医院）连续在编在岗五年以上（指报考人员从2018年1月11日前至2023年1月10日连续在编在岗），且近三年年度考核均为合格及以上的工作人员。

放宽年龄限制，对公考竞争意味着什么？

35岁为何会成为一个招录门槛？放宽至40岁又将有什么影响？

“年龄限制放宽趋势说明，未来年龄将不再是招录人才的关键选项，选人用人会更加灵活。”华图教育研究院专家刘有珍对此分析称。

事实上，公务员报考放宽年龄限制并非近年来才有。观察历年国考、省考招录公告，都有提到对非在职的应届硕士研究生和博士研究生、部分艰苦边远地区岗位放宽年龄要求。

人社部曾于2014发布《关于做好艰苦边远地区基层公务员考试录用工作的意见》，按照文件，各地可以根据艰苦边远地区实际情况，单独或者综合采取下列六项措施降低进入门槛：

（一）适当降低招考职位学历要求，最低可到高中、中专；

（二）放宽招考专业限制，乡镇机关可不限专业；

（三）适当调整报考职位年龄条件；

（四）不限制工作年限和经历；

（五）合理确定开考比例，报考人数较少的可降低开考比例；

（六）单独划定笔试合格分数线。

刘有珍认为，放宽年龄限制并不会对公考竞争和应届生招录产生太大的影响，“应届生可报的岗位多为一线基层岗，放宽年龄限制的岗位多要求有丰富的工作经验，这是人才选拔的两条不同的路径”。

而针对当前就业市场上的“35岁门槛”现象，向晶表示，就业市场很多限制年龄的现象，其实是过去劳动力市场供需双头挤压的结果。

“年龄限制是很多企业进行快速筛选的重要方式。政府通过放宽用人年龄限制，向就业市场释放了以能选人、以才用人的积极信号。”向晶说。