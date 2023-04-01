“咒自己”这种事也拿出来博流量？

来源：澎湃新闻

作者：任然

3月30日，#为什么癌症一发现就是晚期#突然冲上微博热搜第一，引发众多中国网友讨论。但真相却令人大跌眼镜：一名拥有554万粉丝的美妆博主发视频称，自己才25岁，不懂为什么会确诊为肝癌晚期，并感叹：我好想活下去啊……毫无意外，很多网友被带入该博主的故事中，有人看得“手里一直在冒冷汗”，有人心疼博主。但视频播放到最后两秒钟时，画面闪过一行字幕——“本期视频内容纯属虚构”。

相信看到这里，很多人都会心生被戏耍的愤怒，不少网友甚至根本没发现最后闪现的“虚构”二字。视频发出后，相关话题冲上热搜第一，就足以说明很多人被成功带到了沟里。公众的情感和信任被戏耍了一把，收获流量的博主成为最大赢家。

说白了，该视频无论是标题的设计，还是博主的“真情”表演，就是一场瞄准社会健康焦虑的精准“流量诈骗”。“咒自己这种事也拿出来博流量”，可见一些人在博流量上不择手段、无所不用其极，到了何种病态的地步。

引发质疑后，该博主可能也觉得“摊上事了”，连发道歉声明。然而，一位大V博主搞这样的“流量诈骗”，其造成的恶劣影响，岂是一句道歉就可以了事的？还有网友指出，这名博主不是“初犯”，此前还曾在抑郁症话题上有过类似操作。目前，该博主微博、抖音账号均已被禁言。

图文时代，有一种骗流量，叫“开局一张图，内容全靠编”。而短视频时代，这种“开局就靠编，内容全靠演”的骗流量手法，同样不少见。比如，操着同样视频文案“卖惨”带货的，演绎悲情故事“众筹”的，都一再出现。或许有人认为这是一种“恶作剧”，无伤大雅，但这种“恶作剧”放到网络上，带来的恶劣影响可能会被成倍放大，甚至造成失控局面。

对此，一些平台也在加大整治力度。如微博曾表示，将对“编造臆造虚假事件”等开展为期2个月的专项治理行动；抖音日前明确，创作者通过剧情演绎方式创作、发布虚构内容时，需在显著位置标注作品系演绎，以避免误解。对未注明“演绎”标识，又刻意利用虚假摆拍获取流量进行不当营销的账号，将从严处罚。

但如此次事件所示，类似“动情”讲了七分钟患癌经历，到最后2秒钟才交代“内容纯属虚构”的奇葩操作，显然不是标注了“虚构”就可以免责的。这是一种提醒：在虚构内容的处理和标注上，还需要平台有更细化的规定和更有力的落实，不能让一些恶意蹭流量的“创作者”钻了空子。

防止“恶搞”、编故事误导受众，平台在审核和算法推荐等环节，应多一些源头把关。换句话说，平台首先要摆正立场和态度，对不择手段蹭、骗流量的行为，应该在审核和推荐环节加以限制，对情节恶劣的加以严惩，才能彻底打消流量骗子的侥幸心理。

此次事件也再次提醒网友，越是耸人听闻的信息，越要多一些质疑意识，切勿被随意带入坑里。互联网信息的传播，本是拉低了大家获取信息的门槛，现在为了不被虚假信息所误，却不得不提高“信任门槛”，这不能不说是一种遗憾。而这，正是虚假信息带给社会的后遗症之一。