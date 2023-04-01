不让“脏车”入城 城市就干净整洁了？

来源：新京报

作者：龙之朱

据华商报“大风视频”报道，中国云南省巧家县城市管理综合执法局近日联合多部门发布《关于加强脏车出入城综合治理的通告》，引发网友热议。

《通告》指出，车身外表有明显污迹、灰尘或泥土，车顶有积尘的；轮胎、挡板、底盘沾带泥土的；不得在巧家县城区道路上行驶。对此，有网友质疑，这种管理方式过于苛刻和不实际，让人感觉城市管理者过于“小题大做”。

该县城管局工作人员3月31日回应称，一直有这个规定，为了空气质量管控，以劝导为主，处罚不是目的。该工作人员还称，不让车上有泥点是为了出于城市形象的考虑。同时，当地生态环境局巧家分局工作人员回应：进出县城的路口都有洗车点，10块钱一次。

其实，早在2021年成都市也有过类似规定，当时也曾引发热议。这也说明，对于此类涉及个体权益、群己权界的强制性规定，社会公众显然会高度关切，感同身受。

禁止入城、违者处罚，对于地方政府来说，这样的规定牵扯面广、涉及人群多，理应多一份审慎和严谨，而不能简单处置、强制执行。

首先，任何公共政策都应放置在具体的场景、情境中评判。“脏车”满街跑，确实影响市容、影响心情，治理脏车确有必要。

这或许是当地发布这一通告的初衷。但也一定要弄明白，车辆是跑动的，而道路又不是完全能够选择的，沾点泥带点土十分正常。特别是像巧家县这样的山城，城乡联系又很紧密，保证车辆一直锃光瓦亮，恐怕很难。过于纠结于“不让车上有泥点”，不免拘泥刻板。

特别是，究竟有多脏才算是“脏车”？如果按照现有通告所列举，有明显灰尘、泥土，或者底盘沾土等等，均属脏车，打击面显然太大了，治理起来也不现实。

其次，出台公共政策也要充分考量会否产生“溢出效应”，从根子上杜绝行政任性。

比如，通告在对车辆是否脏、有多脏的认定上，表述十分含糊。这中间，就存在着很大的自由裁量权。再如，此类查处，因为是多个部门都参与执行，则又会存在执行上的畸轻畸重、或查或不查等等。而这些，都有可能衍生权力滥用，产生社会不公。

当然，像脏到连车牌也看不清的那些车辆，因为涉嫌故意遮挡、污损号牌，自有法律惩处。

说到底，“禁止脏车入城”本意或许不错，但因其过于执着于“果”，缺乏系统性整治，而暴露出急功近利、表面功夫的一面。

脏车的泥污不会从天而降，也不是所有的车辆蒙尘就是脏车。更聪明的办法或许是，重点关照工程车、渣土车，减少因带泥上路、沿途撒漏、车厢未密闭、违规乱倒等行为；工地必须设置围挡和喷淋装置，不然工地外围灰尘太多，遇到下雨天就会满是泥泞；严控车辆超载，减少道路损坏……

无论如何，政府行政都应该率先守法，依法规范权力，在治理过程中，应该注重合法性、合理性、科学性和人性化，避免过度执法和不必要的干预。