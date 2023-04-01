热衷于找“搭子”，不是情感降级是兴趣升级

来源：新京报

作者：曾于里

最近，“搭子成为一种新型社交关系”成了中国网络上的热议话题。

所谓的“搭子”，根据一些人的解释，指涉的是“浅于朋友，重于同事或同学，主打一个垂直细分领域的精准陪伴”。就比如人们如果想有人一起追剧可以找个“剧搭子”，想一起旅游可以找“旅游搭子”，想一起玩飞盘可以找“飞盘搭子”……

我们将不同的兴趣分发给不同的“搭子”，活动一终结，大家退回各自的生活中去，往往没有深交，直到下一次因为共同的兴趣我们又成为彼此的“搭子”。

一种兴趣与社交的需求

“搭子”关系的存在，首先反映了当代人对于社交的需要。

不论都市生活怎么进化，个人主义的意识如何勃兴，人们对边界感如何变得敏感，都无法改变人是一种社会性动物的事实：我们处于无所不在的社会关系网中，需要交际，需要互动，需要认同。

包括我们兴趣爱好在内的很多事情，无法依靠个人单独完成，需要别人、同时也被别人需要。例如踢一场酣畅淋漓的足球，或者玩一次放飞自我的飞盘，都需要群体、需要队友，这时就有“搭子”的存在。因此，确切地说，在“搭子”的命名出现之前，“搭子”关系早已存在。

进入互联网时代，时间与空间上的很多隔膜和阻碍都被打破了，人们可以更便捷地构建社交关系，这为人们兴趣的“升级”创造了极好的条件。

互联网时代之前，如果我们喜欢阅读和写作，很难在周边快捷地找到一个“搭子”，只能尝试比较笨拙的方法，譬如通过报刊杂志上的“笔友征集”，给远方的笔友写信，等一封书信慢悠悠地穿越千山万水。

互联网时代让我们轻而易举地找到“兴趣圈”，并与之发生联系。

如果喜欢追剧，我们可以加入追剧小组，从中找到“剧搭子”；如果喜欢飞盘运动，我们可以在社交平台的“同城”中寻找“飞盘搭子”……“搭子”关系的存在，既满足了我们对社交关系的需求，也让我们的兴趣爱好有了依托，激发我们深入兴趣爱好、探索新鲜事物的潜能与动力。

并非情感能力的“降级”

但也应该承认，与知己或恋人这样的亲密关系相比，“搭子”关系往往显得轻浅，人们因共同的兴趣相聚，但一项兴趣活动结束时，就各奔东西，并不介入到彼此的私人生活中去。

这也是有些人所担忧的：“搭子”关系是否是现代人情感能力的一种“降级”？

这样的担忧虽出自善意，但也不免杞人忧天。事实上，“搭子”关系并非人们放弃亲密关系后的结果，而是一种主动选择。现代社会进步的标志，就是从以前的“身份的关系”转变为“契约的关系”，人们有更清晰的边界感，对于自由、独处和不被打扰有更强烈的需求。

“搭子”关系自带一种不言自明的边界感：只聊兴趣，兴趣之外不相互干涉和打扰。这是人际关系的一种有效简化和提纯，极大减轻了人们在人际应酬上的时间成本和情感成本。

对于亲密的朋友，我们会渴望对方与我们三观基本一致，渴望同声相应、同气相求，但对于一个“兴趣搭子”，我们不必抱这样的期待，不必去关心其对某件事某个人的看法，减少内耗、简单清爽、轻松上阵。

更重要的是，“搭子”关系的存在，并不会阻碍我们对于亲密关系的追求和守护。

我们仍然可以寻觅自己的灵魂伴侣，他/她们是我们边界感的“例外”，知晓我们的秘密和弱点，这样的人永远是极少数。其意义不在于成为我们某个兴趣的“搭子”，而在于情感上的长久依靠。

“搭子”关系与亲密关系是可以并行不悖的，当然，“搭子”关系亦存在转化为亲密关系的可能性。它们分别承担不同的功能，本质上也殊途同归：让我们的生活更为舒适自洽。希望我们能够与更多的“搭子”探索兴趣爱好，也有亲密爱人相伴左右，携手度过风风雨雨。