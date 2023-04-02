当过敏如约而至，这个春天怎么过

来源：光明日报

“无风才到地，有风还满空。缘渠偏似雪，莫近鬓毛生。”中日友好医院呼吸与危重症医学科副主任医师张永明借唐代雍裕之创作的五言绝句聊起了春季柳絮等因素引起的过敏。

春天万物复苏，可是很多人却饱受多种过敏性疾病困扰，出现鼻炎、眼睛发痒、哮喘、荨麻疹等症状，过敏易反复、难根治，怎么办？如何让春季过敏“一走了之”，就社会关注，请相关专家来支招。

过敏遗传吗

近年来，儿童过敏发生率日益增多。对此，中日友好医院儿科副主任医师惠秦说调查显示，大概有10%的孩子患有过敏性鼻炎，3.02%的孩子患有哮喘，12.9%的孩子患有湿疹、特应性皮炎，2.5%的孩子存在食物过敏的情况。

很多小朋友出现过敏症状的时候，亲友们会追溯父母双方的家族中是否有过敏先例，但其实很多时候父母乃至祖父辈并没有过敏的困扰。

那么，过敏和遗传究竟有没有关系？“有关系，从遗传角度来说，相对无过敏史的父母，有过敏史的父母所生的孩子发生过敏性疾病的风险会高很多。”但惠秦同时表示，没有过敏史的家长也有可能生出有过敏症状的孩子。

惠秦强调，遗传只是导致过敏性疾病的因素之一，还有一个重要方面，与后天各种因素对免疫系统的影响有关。

在专家看来，过敏的发生有一个过程——婴儿的消化道发育不太成熟，肠上皮就像一个筛子一样，筛孔比较大，所以喝进去的牛奶、母乳，以及添加辅食中的一些过敏蛋白就会通过筛孔进入血液系统，刺激免疫系统，造成致敏状态。孩子可能并没有症状，但是致敏已经发生了。当他再次接触相同的过敏原刺激的时候，可能会出现相应症状。

“没有过敏性疾病的家长如果遇到孩子有过敏的症状，需要请医生排除是否因为过敏所致。”惠秦提醒。

过敏的诱因是什么

凡事有因才有果，那么过敏的诱因是什么呢？中日友好医院耳鼻咽喉头颈外科副主任刘洋表示，目前，最容易引起人体过敏的原因主要有两大类，一类是螨虫、霉菌、皮屑等吸入类过敏原；另一类是牛奶、蛋白、鱼类等食入性过敏原。

“还有两类过敏原虽然不如上述两类多发，但也给一些人群带来了困扰。一类是接触性过敏原，比如有人对皮带上的金属物过敏，好发于夏季，最常见的是腰带金属扣直接接触脐周皮肤引起的过敏；另一类是注射性过敏原，比较常见的是药物注射后发生过敏反应。”中日友好医院皮肤科副主任医师盛宇俊说。

中日友好医院眼科副主任赵通指出，对季节性过敏而言，最常见的则是花粉过敏。刚一入春，引起过敏的花往往是风媒花，它在空气中的浓度很高；春意盎然时则主要是松树、柏树这样高大树木的花，金秋时节又往往是蒿类这样的野草。常见的比较鲜艳的观赏花，则不易引发过敏。

专家指出，过敏会涉及一系列的症状。过敏性体质的患者可能同时有鼻炎、哮喘、过敏性结膜炎，他们的特异性体质容易对外界环境出现过敏。

很多人都会关心，“我到底是不是过敏体质？”“可以抽个血做个化验看看IgE值，IgE是介导人体产生过敏反应的一个抗体类蛋白，叫免疫球蛋白E，如果增高一般提示是过敏体质，同时可以判断是对哪一种过敏原过敏。”盛宇俊介绍。

那么，过敏的发生机制是什么呢？专家指出，人体在接触了过敏原以后，刺激到免疫细胞，产生多种炎性介质，进而刺激神经末梢和血管，会产生各种症状。

过敏如何防治

那么如何预防过敏症状的发生？“首先需要了解哪些过敏原是导致过敏的因素，最好的办法就是切断这种接触，也就是对过敏原进行阻断，这是最好的预防方法。”专家指出。

“有些过敏性鼻炎患者如果控制得不太好，可以用药物治疗方法，大多能得到有效治疗。”刘洋介绍，如果药物效果不太好，可以采用免疫治疗方法，也就是脱敏治疗。如果有些患者得不到缓解，甚至伴有支气管哮喘的话，可以采用蝶腭神经血管束离断技术，手术安全有效。

对于眼睛过敏的患者，赵通则提醒，不要去揉眼睛，越揉血管越充血，可能会释放更多炎性介质，导致干痒加重。可以做冷敷收缩血管，快速止痒。同时，合理使用滴眼液也非常重要，有很多专门抗过敏的滴眼液可以选用，另外可以用一些人工泪液辅助治疗缓解症状，严重一些的可以用激素类的滴眼液，而不是左氧氟沙星、红霉素、氯霉素之类的眼药，这些抗生素可以杀灭细菌但对于过敏没有太大作用。

对于常见的皮肤过敏，盛宇俊指出，总体的治疗原则是避免接触过敏原，对症处理。遇到特别严重的瘙痒，可以口服一些抗组胺药、静脉点滴维生素C和钙剂。如果症状特别严重，急性发作，可以短期内使用激素；如果长期反复过敏，可以用生物制剂来治疗。同时，过敏预防的重要性要远远大于治疗，有皮肤过敏史的人群要在生活多加留心，做好防护。

张永明介绍，目前中国有哮喘患者4570万，其中2/3是过敏性哮喘。哮喘药物分为急救缓解药物、长效控制药物。急救缓解药物如同冠心病病人的速效救心丸，不能作为常规治疗，否则将越用越喘，建议用长效控制药物控制气道炎症，改善肺功能，预防急性发作。治疗哮喘还有一个利器就是脱敏治疗。比如患者对尘螨过敏，就用提纯的尘螨试剂让患者一点一点少量接触，最后对尘螨产生耐受和适应。目前能做的脱敏治疗包括屋尘螨、粉尘螨、秋季花粉，主要方式包括皮下注射和舌下含服。

常见的食物过敏一般多见于儿童。对此，中日友好医院营养科副主任张佳丽提醒，有的家长拿着食物过敏原抗体的检测报告单非常焦虑，“孩子怎么对这么多食物过敏？还能吃什么呀？其实，食物过敏的诊断需要专业的医生通过病史、体格检查、辅助检查综合判断才能得出结论”。

张佳丽强调，食物过敏的营养管理首先要做营养评估和咨询，而且最好是在饮食回避前就要开始去做；其次，避免过敏原及饮食替代要科学合理；再次，家长要学会阅读食品标签，学习制作安全食物的方法，这样能够避免意外暴露的风险；最后，一定要定期监测孩子的生长情况。

发生过敏有一个过程，惠秦指出，在婴儿期，提倡母乳喂养要到6个月，添加辅食的时间过早或过晚都有可能会增加发生过敏性疾病的风险。随着孩子年龄的增长，胃肠道和免疫系统逐渐成熟，食物过敏的发生率逐渐下降，呼吸道过敏的症状会日益明显。如果孩子出现运动后咳嗽、早晚咳嗽，或者吸入一些过敏原突然会出现胸闷、喘憋等症状，家长需要请医生帮助做全面评估排查是否为哮喘，一旦确诊建议在儿童期进行及时有效的治疗。