找代练升等级，游戏号被毁谁之责

来源：法治日报

为加快提升网络游戏账号等级，购买游戏代练服务成为游戏玩家的新选择。电商平台专营游戏代练服务的网店日渐增多，围绕此类服务产生的纠纷也逐渐增多。近日，北京互联网法院审结了一起游戏代练人员恶意毁号案，判决某代练服务经营者赔偿玩家损失。目前该判决已生效。

王先生是一名游戏爱好者，他购买了某网络游戏账号并充值，花费近4.69万元。为加快提升游戏账号等级，他想在网上寻找代练人员。经过一番选择，他在某公司经营的网店购买了代练服务。付款后，公司客服向王先生分配了代练人员，代练人员告知王先生在代练服务期间不要上号。王先生听从了代练人员的建议并耐心等待游戏账号升级。

代练服务期满后，王先生登录游戏账号，竟然发现自己账号中百余名“武将”角色全部被分解删除。这些游戏角色一经分解无法恢复，王先生非常气愤，发消息质问代练人员。代练人员称，因公司内部纠纷，公司主管授意他实施了毁号行为。随后，这名代练人员还解除了与王先生的好友关系。王先生找到该公司要求赔偿，但未协商一致，于是将公司诉至法院，要求赔偿经济损失4.69万元。

庭审中，该公司辩称，王先生主张的损失金额过高，没有考虑到账号的贬值情况。涉案账号的毁号行为系代练人员所为，代练人员为玩家下单后公司在网上或内部群内招募而来，代练完成任务后公司再支付其费用，公司与代练人员仅系雇佣关系，本身没有实施毁号行为，不应赔偿王先生的损失。

那么，代练服务经营者是否应就游戏代练人员恶意毁号承担责任？如果应承担责任，是否应赔偿损失？

北京互联网法院向涉案游戏的运营公司调取了王先生游戏账号的玩家登录数据。根据游戏运营公司的回函，在王先生购买代练服务之后，涉案游戏账号登录地发生了变化，“武将”角色被删除也发生在这一时期。同时结合微信聊天记录等证据，能够形成完整的证据链条，证明该账号中“武将”角色系该公司人员删除。王先生向公司购买游戏代练服务并支付对价，公司作为游戏代练服务的经营者，未按约定履行合同义务，应承担违约责任。至于公司通过何种方式完成该服务，是代练人员还是公司的工作人员，并不影响其承担责任。

法院认为，在涉案游戏中，“武将”角色是推进游戏进行的重要因素，对游戏的娱乐价值有重要影响，将角色全部删除将导致该账号的娱乐价值极大减损甚至丧失。民法典第五百七十七条规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。在该公司未提供相反证据证明该账号发生贬值，同时提供代练服务的时间距离王先生购买账号仅有月余的情况下，法院认为可以根据王先生购买账号和后续充值的投入成本来衡量损失，对王先生主张的损失金额，法院予以支持。

法院最终判决该公司于判决生效之日起7日内向王先生赔偿4.69万元。

北京互联网法院法官刘书涵告诉《法治日报》记者，游戏代练服务，是指由其他游戏玩家代替客户完成游戏目标任务的服务，一般模式是游戏玩家寻找代练人员并提供游戏账号，代练人员登录该玩家账号、完成目标任务并获得报酬。游戏代练服务作为一种新兴行业逐渐进入大众视野，部分玩家在遇到游戏瓶颈时会雇佣代练人员“渡劫”，也有部分玩家在游戏中因被对方代练人员“降维虐杀”而对游戏代练深恶痛绝。对于游戏代练行业，应予以正确规范和引导。一方面，对于使用“外挂”程序入侵游戏系统，直接影响游戏平衡性、侵犯游戏公司合法权益的行为，应予严格禁止，目前大多游戏公司也都在用户服务协议中明确对此类行为采取封号等处罚性措施。另一方面，游戏玩家在游戏代练服务经营者处购买代练服务，如形式和内容不违背法律、行政法规强制性规定，该服务合同有效。若在提供代练服务过程中，代练公司或其雇佣的人员恶意毁号导致财产损失，游戏玩家有权向代练服务经营者主张赔偿。

“作为游戏玩家，应主动维护健康公正的网络游戏环境，尽管游戏代练服务可能会帮助玩家节省时间、获取更快的升级体验，但不应沉迷‘氪金’代练。此外，购买游戏代练服务还可能面临游戏账号被盗用、个人信息被泄露以及财产损失的风险，切忌因贪图一时的游戏快感，而使自己陷于烦恼和纠纷之中。”刘书涵说。