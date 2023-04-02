高抛黄金的“中国大妈”赚少了？

来源：北京青年报

3月31日晚间，美国公布2月份个人消费支出(PCE)物价数据。这一数据是美联储最关注的经济指标之一，往往对政策制定有较大影响，因此也是影响美元走势乃至黄金价格的重要因素。数据公布后，市场反应是美元小幅下跌，黄金价格则一度飙升超过10美元，冲击1990美元/盎司。

从去年初以来，金价涨涨跌跌，但似乎都跑不出一个怪圈——每当金价涨破2000美元/盎司整数关口后，很快就会大幅回落。虽然早就有分析机构将黄金的目标价位定到了2500美元，但这个梦想始终没能成真。

炒金者：持有两年多的黄金终于全都抛了

对此，从2020年下半年开始炒金的投资者胡女士终于忍不住了。今年3月20日，盯了几天金价的胡女士觉得时机差不多，她吃完午饭在银行的黄金交易账户上设置“1995美元”的卖出指令。下午3点刚过，她的手机收到银行交易短信，自己持有两年多的10盎司黄金全部卖出。两年多时间赚1000多美元，本金是近18000美元。对于胡女士来说，每年不到3%的收益率算不上满意但说得过去，至少比存款强。

胡女士炒金纯属偶然。2020年初，她从银行兑换一笔美元打算出国旅游，结果因为疫情一直没有成行。2020年上半年开始，在全球股价、油价都狂跌的同时，黄金价格却一路飙升。直到当年8月，国际金价一度达到2075美元/盎司的历史高点。这让眼巴巴看着美元一直在自己银行账户上几乎没有利息地趴着的胡女士萌生炒金念头。从那开始，她小试几次短线炒金，效果还都不错，每次买卖都能赚个几十上百美元。

屡战屡胜让胡女士顾不上考虑金价涨跌，不断地短线操作。不过，2021年1月份，当她再次以1880美元/盎司买进10盎司黄金后，金价开始大幅下跌，最低曾跌到过1600多美元，自己账面损失接近15%。此后整整一年，黄金都没能翻身。胡女士索性不再看盘。直到一年前的2022年3、4月间，黄金突然再度猛涨，胡女士的黄金账户扭亏为盈。但因为犹豫不定想多挣一些，尤其是在黄金价格多次冲到2000美元大关时还没出手，胡女士错过几次机会。此后，金价又陷入更为惨淡的下跌。从2022年4月份开始，金价一路下跌整整7个月。

直到去年11月，黄金价格开始大幅反弹，在连涨两三个月后，今年1月份黄金价格终于回到2000美元。但这时，已经等待两年的胡女士看到有分析说国际局势动荡会刺激黄金涨到2500美元，她努力说服自己不要急着卖掉。但没想到，金价似乎总是与自己开玩笑——每当金价突破2000美元大关后，就总是大幅回落，想挣到“最后一桶金”的胡女士总是赚不到。

这回胡女士似乎看出点门道：她认定2000美元对于金价是个不小的坎，自己不想再等。于是在3月下旬的那个中午，她果断把账户上的黄金全部卖出。

金价动荡加剧 持仓多年的老投资者选择变现

北京青年报记者近期在采访中了解到，经历几次冲击2000美元关口的过山车行情之后，像胡女士一样，在十几天前金价最近一次突破2000美元大关时，不少持仓多年的老投资者都选择清仓变现。

除账户黄金投资者外，还有很多实物黄金投资者也把存了少则一年多则三四年的金条、金锭拿到金店变现。近期，国内金店的投资金业务明显增加。有媒体报道，有2019年购买6公斤金条的投资者，这次到金店全部变现。按他2019年入手时金价300元/克上下计算，这次每克能赚140元左右，6公斤金条总共赚84万元。对此有人说，“前几天高抛黄金的‘中国大妈’终于赚到了！”

至少到目前为止，像胡女士这样的投资者选在2000美元上下清仓黄金，时机还是划算的。截至本周收盘，国际金价为1968美元/盎司。

做黄金的主动投资者而不是被动等待金价波动

北京一家金店的工作人员告诉北青报记者，近期投资金条的交易明显增多。

像其他各种投资一样，黄金交易不可能都选在最合适的点位上成交。但投资的时机不是绝对的，关键是把握好自己投资周期。

他同时表示，对于黄金投资而言，还是有一些规律可以遵循的。以近两年走势来看，金价显然在受到美元大幅加息的打压。其中一方面的缘故是，美元加息使得本来无息的黄金相对就显得收益变薄，因此很多投资者会抛出黄金转向美元投资。另一方面，由于国际金价是以美元计价的，因此美元加息促使美元升值，也会导致金价相应下跌。但从另一个角度看，黄金具有的避险属性，近来国际局势动荡，很多投资者愿意适当买入黄金避险。

他提醒投资者，美国经济走势对美元有直接影响，因此每逢公布重要经济数据时，都是黄金投资者屏息的时刻。以本周为例，周四美国公布经修正的去年第四季度GDP数据，由于数字逊于预期，增加了美元的下行压力，黄金价格获得上行动力。周四纽约黄金期货价格上涨并创一年多来的最高收盘价，盘中一度触及2000美元/盎司。

对此，这位人士建议，如果真的要投资黄金并从中获益，关注经济走势和重要经济数据必不可少，这样有助于投资者把握住波动节点进行投资操作，而不是简单的被动等待金价波动。

“一个值得参考的观点是，这几个月美元加息幅度减弱、未来持续加息预期明显降低的背景下，近期黄金走强是在意料之中的。”他认为，随着市场越来越多的押注，美联储将放慢加息步伐，吸引投资者买入黄金，人们预计黄金价格有望在今年第二季度继续上涨。