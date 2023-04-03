海南全岛封关“封”的是什么？有什么影响？

来源：央视新闻

近日，“海南启动全岛封关运作准备”引发热议。

目前，海南全岛封关运作各项准备工作任务均已取得阶段性进展，全面启动全岛封关运作准备，确保今年具备封关硬件条件、明年完成封关各项准备、2025年底前实现全岛封关运作。

海南全岛封关运作意味着什么？会给我们带来哪些影响？

01 什么是封关？



“封关”是一个海关术语，即海南全岛成为一个“境内关外”区域，海南岛内可以享受零关税等优惠政策。在这一特定区域内，“封关”的概念也可以简称为：一线放开，二线管住，岛内自由。

“一线放开”：指境外及区内的货物可以不受海关监管自由出入境，即自贸区（港）与境外实现货物、资金和人员等要素自由流动。

“二线管住”：指从自贸区（港）出入国境内其他区域的货物，纳入全国海关通关一体化，实行常规监管，要征收相应的税收，并纳入贸易统计。

由此可见，“一线”是对外，“二线”为对内，岛内是自由的。海南省开放型经济研究院院长李世杰对此进行了解释。

李世杰：“一线放开”是指海南与中国大陆以外的其他国家和地区打开了，国际上的货物可以自由进出海南，让海南和全世界实现贸易的高度自由；“二线管住”是指国际上的货物进入内地依然要受国内监管，保证国内贸易的一致性。如果货物进入内地，需要加征关税。

“封关”不是“封岛”，恰恰相反，全岛封关运作意味着海南自贸港与外界的联通将更加顺畅，是更高水平的开放。另一方面，全岛封关运作下，海南自贸港和内地在货物、物品、运输工具出入等方面的联通是“有管理”的联通，这也为自贸港的制度建设带来挑战和机遇。

02 海南封关会产生什么影响？

封关运作的影响主要体现在以下两个方面：

进出口贸易

海南省委深改办（自贸港工委办）二级主任科员杨临介绍，封关运作后，一方面，海南自由贸易港的绝大多数进口商品（征税商品目录以外）是免关税的；

另一方面，禁限类清单以外的货物可以实现自由进出，海南与世界各地的贸易将更加频繁，促进进出口贸易繁荣发展，促使海南更多地参与到国际分工中。

岛内外普通消费者

李世杰介绍，封关运作后，一方面，进口商品进入到海南可以享受免税待遇，因此，岛内消费者可以以较低价格购买国际商品；

另一方面，人员开放也将面向更多国家实行更加开放的免签政策，将会有更多的外来人才到海南开展商务、旅游等。

03 海南封关需要做哪些准备？

2018年，党中央宣布支持海南逐步探索、稳步推进中国特色自由贸易港建设。五年来，海南自贸港建设蓬勃兴起，大批产业项目纷纷落地。

全岛封关运作是海南自贸港建设的里程碑性工程。据了解，海南全面启动全岛封关运作准备主要包括64项工作任务、31项建设项目（口岸建设、海关查验设备等）和27项压力测试事项，目前正在紧锣密鼓推进，确保2025年底前全岛封关运作。

为减少封关前后压力落差，避免封关后出现重大风险，海南将争取80%以上的自贸港政策在封关前充分测试、落地实施。李世杰说：“‘一线放开’之后，要防范贸易风险、投资风险、金融风险，还包括数据安全、网络风险以及公共卫生风险，这都是海南封关运作后要重点防控的各类风险。”