谁怕ChatGPT？

来源：风传媒

作者：公孙策

特斯拉创办人马斯克、苹果联合创始人瓦兹尼亚克（Steve Wozniak）和上千位科技人发表连署公开信，呼吁接下来六个月暂停训练比GPT更强大的AI系统，否则恐对人类造成威胁。同时间，意大利政府已经下令禁止使用，并勒令ChatGPT要在20天内进行改善。两者所持理由不同，却都显示了他们对ChatGPT的畏惧。

ChatGPT到底有多厉害？会对人类造成多大的伤害？恕我直言，目前听到的基本上都是危言耸听，虽然出发点都是善意，但语不惊人死不休的警告事实上无济于事，而简单的禁止更属徒然，反而应该鼓励人们，尤其是专业人员（不唯科技专业）和学生，加速让ChatGPT成为基本技能。

先说一个历史寓言：黄帝命仓颉造字，造字成功之日“天雨粟鬼夜哭”。这六个字的解释很多，我们取其中一个：老天担心人类从此不再致力于耕作，担心人们饿死，于是降下粟雨；人类有了文字以后，“造化不能藏其密”，将不再祭祀鬼神，因此“鬼夜哭”。

人类能够独霸这个星球，因为人类能够传递知识（其他动物的智商再高也无此能力），而文字的发明对知识的传递居功厥伟，甚至到今天，没有文字的民族仍然无法跟上世界。自从文字发明以来，甲骨、泥板、纸笔乃至电报、电脑、手机其实都是知识的载具。网际网路出现，搜索引擎取代了图书馆很大一部份功能（论文抄袭是副作用之一），现在ChatGPT出现，也还是知识传递的功能更增强了，特别是增加了整合资讯的能力。

老同学的群组中，有人说“公孙策以后可以用ChatGPT写专栏”，我回复“输入我从前的所有专栏，然后请它评论时事，或许可以得到‘公孙策风格’的文章，但肯定不会跟我现在的评论相同思考”。简单说，我不怕会被ChatGPT取代。

曾国藩说：“有气则有势，有识则有度，有情则有韵，有趣则有味。古人绝好文字，大约于此四者之中，必有一长。”ChatGPT写文章可以搜集完整资料，整理逻辑思维，可是它的产出大概谈不上“气势、识度、情韵、趣味”，易言之，当ChatGPT一旦普及，使用ChatGPT就成为“一般标准”，而“一般”肯定不是“卓越”。

“天雨粟，鬼夜哭”于是将一语成谶：不会用甚至全靠ChatGPT的，其竞争力将沈沦到底——没饭吃、没人理！

曾经有顶大老师出题目让ChatGPT作答，结果得了75分，于是有人担心，以后怎么教、怎么考？

我在脸书粉丝页上针对这个报道评论，如果我是老师，出完题目后请ChatGPT作答，将答案跟题目一齐发给学生，然后说：“你的分数看你能超越ChatGPT多少而决定。”

或曰，那数理科要怎么办？ChatGPT把标准答案都给了。

这就是文章前面说的，“加速让ChatGPT成为基本技能”：好比很久以前的计算器、20年前的电脑，不会的人就落后，不肯学的就落伍——老师如果比学生还不会用ChatGPT，老师可以回家吃自己了，甚至好老师要教学生如何更有效率的使用ChatGPT。

有ChatGPT那么好用、有效率的工具而不用、不学，落伍了活该，不是吗？