日本顶级草莓“栃乙女”要被淘汰了

来源：日经中文网

在盛产草莓的日本栃木县，主角品种正在更新换代。除了在超市经常能看到的“栃乙女（Tochiotome）”草莓，栃木县和农协正在主推“栃爱果（Tochiaika）”。目标是到2027年使两者的种植面积比例发生逆转。

让我们从品质和种植效率两方面比较这2两个品种。含糖量没有巨大差异。不过，“栃爱果”的酸味更少，甜味更明显。在迎合喜欢甜草莓的消费者喜好这一点上，“栃爱果”更胜一筹。

每株草莓苗的结果个数方面，“栃爱果”略少。可能会让人感觉种植效率较低，但其实相反。“栃爱果”的果实更大，因此相同面积可收获的重量比标准多出约三成。

这一特点不仅符合想吃大草莓的消费者喜好，对农户也有很大好处。因为草莓大多是按照每袋的重量来决定售价的，收获后装袋更加方便。

抗病这一点也对农户有好处。“栃乙女”存在的难题是不抗黄萎病，这种病会导致草莓发育不良。“栃爱果”抗黄萎病，生产效率更高。

与1996年进行品种注册的“栃乙女”相比，在很多方面都胜出的“栃爱果”是栃木县农业试验场草莓研究所花7年时间开发，2018年申请注册品种。特别研究员松本贵行说：“目标已全部实现”。

背后是草莓研究所持续付出的巨大努力。每年新试种的幼苗其实有1万株。研究所要调查遗传学上各不相同的1万种幼苗的特性，选拔出第二年仍继续试验的系统。考虑5年后是否保留1种，经过严格选拔，锁定要挑战品种注册的草莓株。

对于草莓产量连续54年排在日本第一、被称作“草莓王国”的栃木县农业而言，最大的主题是开发负责替换主角的品种。试过无数苗之后，筛选出了“栃乙女之后的”品种“栃木i37号”，并以“栃爱果”名称注册了商标。

草莓研究所向栃木县内的生产者提供幼苗，产品从2020年开始供货。还有抗病性强的特点，农户表现积极，产量已开始顺利增加。

于是，栃木县与农业团体、农户协商，2022年8月制定了“草莓王国·栃木”战略。“栃爱果”在2022年产的县内种植面积中占一成，2027年产的目标是增至八成。“栃乙女”由八成减至一成。

栃木县还出台了扶持政策。2022年度实施的是对建设栽培大棚和采购相关设备提供补贴。以用于超市销售的生食“栃爱果”草莓的培育项目为对象，最多可对投资额补贴四成。目的是首先增加袋装草莓在店面摆放的机会，提高消费者的知名度。

开发品种的努力不会停止。应该继续研究的课题还有很多，比如炎热天气下也能保持品质和收获量的品种等。面对“新的1万株”培育苗，提高草莓魅力的挑战还在继续。