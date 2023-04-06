张继科刷屏背后，赌博毁了多少牛人？

来源：“创牌者”微信公众号

01

一旦沾上赌博，别说你年入6000万（人民币，1158万新元）。就算你资产百亿，甚至是中国首富，都能让你输得一败涂地。

2011年，江南皮革厂董事长黄鹤突然失踪，随后，一首“促销神曲”红遍大江南北。

“浙江温州，浙江温州，江南皮革厂倒闭了，老板黄鹤欠下3.5个亿带着他的小姨子跑路了……”

现实中，江南皮革厂确实倒闭了。真实的故事远不如歌词狗血，却比歌词更辛酸。

2002年，江南控股集团在温州搞了一个皮革厂，江南控股是个大公司，董事长黄作兴曾被评为全国十大科技企业家，也是唯一一个两次获得世界发明“尤里卡金阀门奖”的中国人。

黄鹤是黄作兴的侄子，江南皮革厂成立时，他占股10%，并且是法人代表，几年后全权经营了江南皮革厂。

到2010年，公司销售额达到3.41亿，利润3425万。然而2011年，黄鹤却忽然人间蒸发，公司也很快宣告破产。

据《浙江日报》报道，是因为老板黄鹤染上了赌博。几年前，他就曾在澳门输了1300万，然后逃到泰国躲债。黄作兴得知后，让他回来认错，黄鹤再三表态不会再犯，于是黄作兴帮他还了赌债。

但没多久，他就再次欠下巨额赌债，然后带着老婆孩子逃往国外。江南皮革厂因此经营瘫痪，最终破产。

黄鹤的故事并非孤例，据不完全统计，近10年，因赌博欠下上亿债务的企业家至少有14人，其中七人损失超过10亿。

无论你有多少钱，都不够赌的。

02

1998年的一天，时任首都机场董事长李培英飞到深圳虚晃一枪，而后溜到香港换乘赌场的专用直升机，到达澳门赌场。

那一晚，他输了350万，然后又像没事人一样回到首都机场。

像这样白天国企高管、晚上滥赌的生活，李培英过了20年。最多时，他一晚上就输了1100万港元（186万新元）。为了还债，他挪用公款3500万，又贪污了8250万。

2009年，李培英数罪并罚被判处死刑。像李培英这样因赌博翻车的国企领导不少，但拿自己钱，把企业输到破产的民企老板则更多。

曾经的三晋第一煤老板，山西前首富张新明。沉迷赌博后，伪造护照非法越境37次出去赌，最多一次就输了近3个亿。

为了还债，他走上涉黑、骗贷的绝路，最终沦为阶下囚。

雷士照明创始人吴长江，从保安起步，白手起家创立价值320亿的中国第一照明品牌。但因为染上赌瘾，欠下4.6亿赌债。

最终获刑10年，几十年辛苦打下的基业也被贱卖给了外资。

除了他们，曾经的中国首富黄光裕、金立老板刘立荣等一大批知名企业家，都曾败给一个“赌”字。

据说，企业家里最大的赌博群体，一个是山西煤老板，另一个是浙江企业家。

据《中国经营报》调查，2008年，浙江企业倒闭潮中，除了金融危机冲击外，有相当一部分都是因为企业主赌博、借高利贷造成的“非正常死亡”。

然而，明知是条死路，还是有人前赴后继。

03

2014年，《企业观察报》曾做过一个调查：

结果，受访企业家里，经常赌博的占30%；赌资过百万的占50%，承认曾经参与赌博的更是高达80%。

然而自己开赌场的赌王何鸿燊，却一生远离赌博，还告诫世人远离赌博。因为经营赌场几十年，他见惯了太多人倾家荡产。

更因为，他清楚赌神赌神都是骗人的，赌客永远也没法赢过赌场。

都说：十赌九输，不赌为赢。然而现实是：

据世界卫生组织估算，从2016年开始，全球赌客总计输掉超过4000亿美元（5311亿新元）。却还是义无反顾。

在美国，赌博成瘾被列为一种精神疾病。而亚洲，更是世界上赌博成瘾最严重的地区：澳门的博彩业，早就超过了拉斯维加斯；新加坡、菲律宾正在迎头赶上；缅甸、柬埔寨的网赌则一枝独秀。

这背后，是无数因赌博被毁掉的家庭和骇人故事。

别说是一个年入千万的奥运冠军，就算比他优秀上千百倍，一旦染上赌博，也会很快堕入深渊。

就拿刘立荣来说，染上赌博前，多么厉害的一个人物呀。读书时就是“天之骄子”，从小就拿第一。

25岁就干到一家大企业的副总裁。30岁创办金立，一年销售额就突破8亿。12年干成国产机皇。可染上赌博后，只用三年时间，两次赌博，就输掉了一辈子的努力。

直至破产前，很多老员工都不相信，刘立荣居然是一介赌棍。

真的是从善如登，从恶如崩。一念天堂，一念地狱。

希望，所有看到这篇文章的人，都可以：远离赌博，更远离那些赌博的人。