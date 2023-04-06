员工吐槽“被加班”上热搜！加班文化“偷”走的不只是假期

来源：半月谈

作者：丁静

清明假期前一晚，某企业员工因不满节日期间被领导要求加班，在微信群内吐槽并得到多位同事声援，迅速登上热搜榜。

这一事件看似个案，一定程度上却反映了一种社会现象。今年清明节，为了优化假日安排，中国相关部门改变了清明假期调休三天的做法，只休一天。然而，不少单位觉得“一天假不算假”，直接默认加班，堂而皇之地“偷”走员工休息时间，引发不满情绪。

法定节假日是国家制度的重要一环。比如清明节，承载着礼敬祖先、慎终追远的民族文化和精神依存，不仅有利于弘扬孝道亲情，也可以促进民族凝聚力和认同感。默认加班，不仅罔顾国家制度安排，更有违国家法度。再者，清明节气正值万物吐故纳新，大地春和景明，是踏青春游、充电蓄力的好时机。默认加班，看似增加了工作时间，实则过度消耗劳动者精力，会损害团队的创造力与战斗力。

依法依规是用人单位雇用劳动者工作的底线与前提。中国相关法律、规定明确，法定节假日劳动者享有休假权。当然，一些不能间断的特殊行业等有例外情况。对于加班，更加明确：除非特定的紧急情况，一般每日延长工作时间不得超过一小时，每月不得超过36小时。而当下一些企业却将加班常态化，严重侵犯了劳动者权益，是彻头彻尾的违法行为。

一段时间以来，默认加班、隐形加班、“狼性文化”、“996”等所谓“加班文化”屡禁不绝，与“加班促进增长论”分不开。日常工作中遇到急难险重任务加班是正常现象，而加班常态化，不仅会影响劳动者身心健康，还可能抑制和损害全社会的创新能力。在激烈的市场竞争中，用人单位要拼的是创新、技术、质量、管理，而不是员工的体力与耐力。只有严守法律红线、重视员工权益，才能营造积极向上的团队文化，拥有源源不断的创新活力。至于人浮于事、效率低下的无谓加班，更是对单位发展、经济增长毫无益处。

解决非法加班问题，不是一家用人单位的事，也不是这一个假期的事。要让劳动法“长出牙齿”，将广大劳动者的期待化为执行力，使用人单位不能“任性”、不敢“任性”，致力于解决问题，而不是解决提问题的人。如此，“加班文化”的影响力必然式微，劳动者的合法权益就更有保障，人民群众对幸福生活的追求就更有底气。